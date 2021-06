Un garçon de 13 ans serait décédé de problèmes cardiaques après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin Covid-19 de Pfizer, selon un article viral sur Twitter, alors que les responsables de la santé commencent à lier les cas d’inflammation cardiaque chez les enfants aux injections.

Un fil Twitter est devenu viral dimanche après qu’une femme a affirmé que le fils de 13 ans de son frère était décédé moins de trois jours après avoir reçu sa deuxième dose du vaccin Covid-19 de Pfizer.

«Les premiers résultats de l’autopsie (faite vendredi) étaient que son cœur était hypertrophié et qu’il y avait du liquide autour de lui. Il n’avait aucun problème de santé connu. Je ne prenais aucun médicament. Tami Burages a écrit, avec une photo montrant apparemment la carte de vaccination Covid-19 de son neveu.

La carte montrait que l’enfant, Jacob Clynick – né en 2007 – avait reçu sa deuxième dose le 13 juin dans un Walgreens trois semaines après la première.

Il y a une semaine aujourd'hui, le fils de 13 ans de mon frère a eu son 2e coup de covid. Moins de 3 jours plus tard, il est décédé. Les premiers résultats de l'autopsie (faite vendredi) ont montré que son cœur était hypertrophié et qu'il y avait du liquide autour de lui. Il n'avait aucun problème de santé connu. Je ne prenais aucun médicament.





Burages a dit qu’elle est « pro-vaccin » et sait que les vaccins sont « surtout en sécurité ». Elle a également dit qu’elle l’avait vaccinée « propre fils de 14 ans dès qu’il était disponible. » Mais elle a ajouté que son neveu est décédé et que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) « doit enquêter ».

« Il y a eu d’autres cas de myocardite chez les jeunes hommes recevant leur 2e [Pfizer] tirer. Est-ce que d’autres en sont morts aux États-Unis ou mon neveu est-il le premier ? demanda Burages, ajoutant : « Je pense que les parents doivent être avertis du risque. »

CNN a rapporté vendredi qu’au moins sept jeunes garçons et hommes âgés de 14 à 19 ans souffraient de « un type très rare d’inflammation cardiaque » après avoir été vacciné contre le Covid-19. Les jeunes hommes se sont rétablis rapidement après l’hospitalisation, mais les responsables de la santé envisageraient désormais un lien entre les cas d’inflammation cardiaque – connue sous le nom de myocardite – et les vaccins Covid-19.

Des centaines d’autres, des adolescents aux trentenaires, ont également souffert de myocardite et de péricardite après leur deuxième dose, le CDC jugeant le nombre de cas chez les 16 à 24 ans plus élevé que prévu, mais toujours rare.

Le Dr Cody Meissner, membre du comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de la FDA, a exprimé son inquiétude concernant les effets à long terme de la myocardite sur les jeunes au début du mois, mettant en garde, « Avant de commencer à vacciner des millions d’adolescents et d’enfants, il est si important de découvrir quelles en sont les conséquences. »

Le directeur du CDC, le Dr Rochelle Wolensky, a cependant tenté de rassurer les Américains lors d’un point de presse à la Maison Blanche la semaine dernière que de tels cas sont « peu fréquent » et « la grande majorité s’est complètement résolue avec du repos et des soins de soutien. »

« Mes propres enfants ont reçu le vaccin Covid-19 parce que la vaccination est le meilleur moyen de protéger nos adolescents, adolescents et jeunes adultes du Covid-19 et de ses complications. » elle a continué. Le Dr Wolensky a ajouté que le CDC « présentera des détails sur plus de 300 cas confirmés de myocardite et de péricardite signalés au CDC et à la FDA parmi les plus de 20 millions d’adolescents et de jeunes adultes vaccinés aux États-Unis. »

Une réunion entre les conseillers en vaccins et le CDC devrait avoir lieu plus tard cette semaine après avoir été retardée en raison du nouveau jour férié du 17 juin.

Dans sa publication sur Twitter, Burages a déclaré qu’elle pensait que les vaccins économisaient « des millions de vies » mais ne voulait pas qu’un enfant soit un « Agneau sacrificiel, » ajoutant que si son neveu n’avait pas reçu son deuxième coup, « nous pensons qu’il serait vivant aujourd’hui. »

Les messages ont reçu des dizaines de milliers de likes et de retweets et ont déclenché une vague d’inquiétude quant à la sécurité de la vaccination contre Covid-19 pour les enfants – bien que Burages ait toujours conseillé à un autre utilisateur de faire vacciner sa petite-fille de 12 ans après l’épreuve.

Je la ferais certainement encore vacciner. Si je n’avais pas déjà vacciné mon enfant de 14 ans, je le ferais quand même. MAIS : Surtout pour les garçons, je surveillais la fréquence cardiaque très fréquemment la semaine suivante. Je me levais même au milieu de la nuit pour le faire. – Tami Burages (@tburages) 21 juin 2021

Les États-Unis ont approuvé l’utilisation du vaccin Covid-19 de Pfizer pour les enfants aussi jeunes que 12 ans le mois dernier et environ 600 000 ont été vaccinés au cours de la seule première semaine.





