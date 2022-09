Le voleur à main armée qui a assassiné le rappeur PnB Rock à Los Angeles lundi a probablement découvert où se trouvait la victime grâce à une publication sur Instagram, selon la police.

L’attaque mortelle s’est produite peu de temps après que l’artiste, connu pour ses succès tels que “Fleek” et “Selfish”, ait été identifié sur les réseaux sociaux comme étant dans un restaurant, a déclaré mardi le chef du LAPD, Michel Moore.

La police enquête maintenant pour savoir si une publication Instagram faite par la petite amie de PnB Rock est à l’origine du vol.

Le rappeur de 30 ans était “avec sa petite amie ou une sorte d’ami à lui – et comme ils sont là, en train de savourer un repas simple, [he] a été brutalement agressé par un individu apparemment [came] à l’emplacement après une publication sur les réseaux sociaux », dit Moore.

Le voleur a brandi une arme à feu à Roscoe’s House of Chicken ‘N Waffles, exigeant des bijoux et d’autres objets de valeur de PnB Rock, ont déclaré des sources au Los Angeles Times.

L’artiste, de son vrai nom Rakim Allen, a été abattu presque immédiatement par l’agresseur, qui a ensuite sauté dans une voiture et s’est échappé, selon la police. PnB Rock a été transporté d’urgence à l’hôpital mais a succombé à ses blessures.

LIRE LA SUITE:

Rappeur qui a été gracié par Trump abattu

Plus tôt en septembre, le musicien s’est souvenu d’une autre tentative de vol lors d’une apparition sur le podcast “Off the Record with DJ Akademiks”. L’indécent s’est produit “mi-pandémie” sur Fairfax Avenue, dans le centre de Los Angeles, a-t-il déclaré.



“D’où je viens, nous aimons les criminels sournois,” selon Rock, qui est né à Philadelphie. “À LA… ils sont audacieux.”