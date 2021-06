LE psychiatre qui a avoué avoir fantasmé sur le fait de tirer sur des blancs dit maintenant qu’ils sont « menteurs psychopathes. »

Le Dr Aruna Khilanani a déclaré mercredi : « Le niveau de mensonge que font les Blancs a commencé depuis le colonialisme – nous y sommes simplement habitués. »

Après avoir donné une conférence sur les fantasmes de meurtres blancs à l’université de Yale en avril dernier, le Dr Aruna Khilanani est apparue à la télévision mercredi et a déclaré : « Le niveau de mensonge que font les Blancs a commencé depuis le colonialisme – nous y sommes habitués » Crédit: Black News ce soir

Le Dr Khilanani affirme que les Blancs continuent de mentir sur l’histoire américaine Crédit : Twitter

S’adressant à Mark Lamont Hill de Black News Tonight, le psychiatre et psychanalyste légiste de New York a été interrogé : « Serait-il juste de dire, sur la base de votre expertise, que les Blancs sont psychopathes ?

Khilanani a répondu: « Je pense que oui. Ouais.

« Je pense qu’il y a beaucoup de mensonges… Le niveau de mensonge que font les Blancs depuis le colonialisme – nous y sommes habitués », selon la vidéo de l’interview et rapporté par Fox News.

Elle a ensuite pointé du doigt les Blancs pour avoir stérilisé le discours de la fondation des États-Unis.

Le Dr Aruna Khilanani est psychiatre légiste et psychanalyste à New York.

Le Dr Khilanani a suscité des critiques après avoir fait une conférence sur le fantasme de « décharger un revolver dans la tête de toute personne blanche qui se mettrait sur mon chemin » Crédit : TikTok/Aruna Khilanani

« Chaque fois que vous volez un pays, vous pillez, vous dites que vous avez découvert quelque chose. Je veux dire, ce niveau de mensonges [is] fait en fait partie de l’histoire.

« Nous ne disons pas que nous avons tué tous ces gens, que nous nous sommes débarrassés des Amérindiens – nous disons » Nous avons découvert l’Amérique « .

« Vous ne parlez pas du niveau de la mort. Vous ne parlez pas du niveau de ce qui s’est réellement passé.

« Vous effacez l’ardoise – vous désinfectez la violence et vous vous êtes perdu en chemin en essayant d’aller en Inde – puis vous dites que vous avez découvert quelque chose. »

Les responsables de l’Université de Yale ont décrit le ton et le contenu de la conférence comme « antithétiques aux valeurs de l’école » Crédit : Getty

Khilanani a déclaré que le même genre de lionisation de l’explorateur Christophe Colomb sans faire face aux torts du passé est omniprésent aujourd’hui.

« Ce niveau de découverte est partout », a-t-elle déclaré. « Vous avez découvert le végétarisme. Vous avez découvert le yoga.

« Tout est une découverte et tout est en fait volé. »

Dans notre interview exclusive, le Dr Aruna Khilanani explique pourquoi elle a dit qu’il n’y avait « pas de bonnes pommes » parmi les Blancs. Elle explique également son affirmation selon laquelle les Blancs sont « psychopathes ». pic.twitter.com/CMfrz5vO3K – Marc Lamont Hill (@marclamonthill) 17 juin 2021

Khilanani a créé un maelström racial lorsqu’elle a prononcé un discours à Yale en avril.

« J’avais le fantasme de décharger un revolver dans la tête de toute personne blanche qui se mettait sur mon chemin, enterrant son corps et essuyant mes mains ensanglantées alors que je m’éloignais relativement sans culpabilité avec un rebond dans ma démarche », a-t-elle déclaré.

« Comme si j’avais fait une putain de faveur au monde. »

La conférence de Khilanani a été présentée au Child Study Center de Yale le 6 avril, où elle a également déclaré que les Blancs « font bouillir mon sang » et « sont fous et le sont depuis longtemps ».

L’institution de l’Ivy League a pris des mesures pour réprimer certains professeurs perplexes et le tollé général après la diffusion d’une vidéo du discours de Khilanani.

La conférence de Khilanani du 6 avril a été présentée au Child Study Center de Yale le 6 avril, où elle a également déclaré que les Blancs « font bouillir mon sang » et « sont fous et le sont depuis longtemps ». Crédit: Black News ce soir

Les responsables ont décrit le ton et le contenu de la conférence comme étant « antithétiques aux valeurs de l’école » avant d’en limiter la vidéo à la communauté de Yale, selon NBC Connecticut.

La Yale School of Medicine a ajouté une clause de non-responsabilité à la vidéo, qui se lit comme suit : « Cette vidéo contient des blasphèmes et des images de violence. La Yale School of Medicine s’attend à ce que les membres de notre communauté se parlent avec respect et évitent l’utilisation de blasphèmes par souci de professionnalisme et de reconnaissance de notre humanité commune. La Yale School of Medicine ne tolère pas les images de violence ou de racisme contre aucun groupe. »

Dans son interview télévisée avec Hill, Khilanani a expliqué que la source de ses sentiments violents envers les Blancs était un effort pour exprimer des émotions réprimées que trop de gens ont peur d’affronter.

« L’intention est de parler de sentiments négatifs inconscients, car si nous ne sommes pas réellement conscients des sentiments négatifs inconscients, cela va se transformer en action violente.

« Alors, bien sûr, je ne veux pas tuer de Blancs. C’est complètement ridicule.

« Mais je pense qu’à travers mes paroles, les Blancs ont l’impression d’être assassinés parce que mes paroles sont troublantes.

« Cela va provoquer la mort de leur image de soi préférée, l’image qu’ils ont eue à travers le colonialisme d’être bons, d’aider et d’enseigner. » Les Blancs en fait – ils ont une expérience consciente différente d’eux-mêmes, plutôt que de ce qu’ils ‘ fais réellement », a-t-elle déclaré.