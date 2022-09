Une prothèse de mémoire pourrait restaurer la mémoire chez les personnes au cerveau endommagé

“Les patients atteints de lésions cérébrales seraient les premiers [candidates]», explique Song. De telles blessures ont tendance à affecter des régions spécifiques du cerveau. Les blessures à l’hippocampe seraient plus faciles à cibler que les maladies dégénératives comme la maladie d’Alzheimer, qui ont tendance à endommager de nombreuses régions du cerveau.

“Il me semble possible qu’un jour nous puissions remplacer un hippocampe par autre chose”, déclare Jacobs. Mais il souligne qu’il sera difficile de reproduire entièrement un hippocampe sain – la structure contient des dizaines de millions de neurones. “Il est un peu difficile d’imaginer comment une poignée d’électrodes pourrait remplacer les millions de neurones de l’hippocampe”, dit-il.

Les électrodes utilisées dans l’étude mesurent environ un millimètre de large et tous les volontaires les ont implantées suffisamment profondément dans le cerveau pour atteindre l’hippocampe, à environ 10 centimètres de profondeur. Ils sont assez rudimentaires selon les normes de recherche modernes et ne peuvent enregistrer qu’environ 40 à 100 neurones, explique Song. Toute prothèse de mémoire conçue pour traiter les troubles de la mémoire nécessitera des électrodes cérébrales avec des centaines de points de contact, leur permettant d’enregistrer et de stimuler des centaines ou des milliers de neurones, dit-il.

Hampson, Song et leurs collègues n’ont pas encore déterminé comment la prothèse de mémoire pourrait fonctionner dans la pratique. Cela n’a peut-être pas de sens que l’appareil fonctionne tout le temps, par exemple – il y a beaucoup d’expériences de la vie, comme sortir les poubelles, dont les personnes atteintes de troubles de la mémoire n’ont pas besoin de se souvenir. “Pourquoi gaspiller le [brain] espace?” dit Jacobs.

Song pense que la prothèse pourrait être utilisée avec une sorte d’appareil qui peut dire si l’appareil doit fonctionner ou non, peut-être en détectant quand le cerveau doit être dans un état prêt à apprendre.

Et Song ne sait pas non plus si une prothèse de mémoire devrait fonctionner du jour au lendemain. On pense que lorsque nous dormons, l’hippocampe rejoue certains des souvenirs encodés pendant la journée, afin de les consolider dans d’autres régions du cerveau. Song et ses collègues ne savent pas si une prothèse de mémoire qui reproduit cette répétition améliorerait la mémoire, ou si c’est une bonne idée de stimuler l’hippocampe pendant qu’une personne dort.

Quoi qu’il en soit, la prothèse est encore loin d’être utilisée en clinique, explique Shapiro. “Je pense qu’en principe, cela pourrait fonctionner”, dit-il. “[But] nous avons un long chemin à parcourir avant de comprendre suffisamment la mémoire pour pouvoir utiliser ce type d’approche pour remplacer la fonction hippocampique.