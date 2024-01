Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Une protéine du système immunitaire peut être manipulée pour aider à vaincre le cancer de l’intestin, selon une nouvelle recherche de l’Université nationale australienne (ANU). La recherche est publié dans Avancées scientifiques.

Le cancer de l’intestin fait plus de 100 morts chaque semaine en Australie, mais environ 90 % des cas peuvent être traités avec succès s’ils sont détectés tôt.

Selon l’auteur principal, le Dr Abhimanu Pandey, de l’ANU, la protéine, connue sous le nom de Ku70, peut être activée ou « allumée » comme un interrupteur en utilisant une combinaison de médicaments nouveaux et existants.

“Dans son état activé, la protéine agit comme un système de surveillance, détectant les signes d’ADN endommagé dans nos cellules”, a déclaré le Dr Pandey.

“L’ADN est le code génétique de la vie. Un ADN endommagé est un signe de danger qui peut transformer des cellules saines en cellules cancéreuses.

“Nos recherches montrent que le Ku70 peut “refroidir” les cellules cancéreuses et éponger l’ADN endommagé. La protéine empêche les cellules cancéreuses de devenir plus agressives et de se propager dans tout le corps, les désactivant essentiellement et les maintenant dans un état dormant.”

Le cancer de l’intestin est le quatrième cancer le plus diagnostiqué en Australie. On estime qu’une personne sur 20 recevra un diagnostic de cancer de l’intestin avant l’âge de 85 ans.

Dans le cadre du Programme national de dépistage du cancer de l’intestin, les Australiens âgés de 50 à 74 ans bénéficient d’un test de dépistage intestinal gratuit tous les deux ans, une mesure efficace pour promouvoir la détection et le traitement précoces.

Bien que le risque de développer un cancer de l’intestin soit plus élevé chez les personnes âgées de plus de 50 ans, un nombre croissant de jeunes Australiens reçoivent un diagnostic de cette maladie. Un nouveau cas de cancer de l’intestin sur neuf surviennent désormais chez les Australiens de moins de 50 ans.

Le professeur Si Ming Man, également de l’ANU, a déclaré que les futures méthodes de dépistage du cancer de l’intestin pourraient inclure la vérification des niveaux de Ku70 dans les polypes précancéreux, des croissances anormales de tissus trouvées dans le côlon, avant que les cellules saines ne deviennent cancéreuses.

“Notre recherche montre que Ku70 est un bon biomarqueur immunitaire, ce qui signifie qu’il nous aide à prédire qui s’en sortira mieux ou pire après avoir reçu un diagnostic de cancer de l’intestin”, a déclaré le professeur Man.

À l’approche de la Journée mondiale contre le cancer, le 4 février, les chercheurs de l’ANU appellent les personnes de tous âges à prendre conscience des signes et symptômes du cancer de l’intestin.

“Nous savons que la détection et le traitement précoces sont essentiels pour vaincre non seulement le cancer de l’intestin, mais aussi potentiellement d’autres cancers”, a déclaré le professeur Man.

“Nous espérons que la recherche sur le cancer menée à l’ANU contribuera à sensibiliser à la prévention, à la détection et au traitement du cancer en ce jour important.”

Plus d’information:

Abhimanu Pandey et al, Ku70 détecte l'ADN cytosolique et assemble un signalosome suppresseur de tumeur, Avancées scientifiques (2024). DOI : 10.1126/sciadv.adh3409. www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh3409

Fourni par l’Université nationale australienne