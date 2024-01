Une protéine qui refroidit le cancer peut arrêter la propagation de la maladie

Une toute nouvelle voie de traitement pourrait aider à lutter contre le cancer de l’intestin, révèlent des scientifiques.

Une protéine du système immunitaire nommée Ku70 pourrait être déclenchée pour combattre le cancer de l’intestin après avoir été « activée » par un cocktail de médicaments, selon un nouvel article du journal Avancées scientifiques. Le cancer de l’intestin, également connu sous le nom de cancer colorectal, est le troisième cancer le plus répandu aux États-Unis (hors cancers de la peau), avec environ 150 000 nouveaux cas enregistrés chaque année.

Il s’agit également de la deuxième cause de décès par cancer aux États-Unis. Environ 53 000 personnes devraient mourir de ce cancer en 2024, selon l’American Cancer Society. Il est possible de survivre au cancer de l’intestin s’il est détecté le plus tôt possible.

La nouvelle recherche menée par l’Université nationale australienne a découvert un nouveau traitement possible contre le cancer de l’intestin en utilisant le Ku70.

“Nous constatons que les personnes atteintes d’un cancer de l’intestin portent moins de certaines protéines immunitaires dans leur corps et sont plus susceptibles de mourir de leur maladie plus tôt dans la vie”, a déclaré Si Ming Man, professeur d’immunologie et de maladies infectieuses à l’Université nationale australienne. Semaine d’actualités. “La protéine immunitaire appelée Ku70 est un bon biomarqueur immunitaire, ce qui signifie qu’elle nous aide à prédire qui s’en sortira mieux ou moins bien après avoir reçu un diagnostic de cancer de l’intestin.

“Nous montrons que le Ku70 est comme un système de surveillance qui détecte l’ADN endommagé dans nos cellules. Cet ADN endommagé peut provenir de vos propres cellules mourantes ou mortes ou de microbes qui vivent dans notre corps. Le Ku70 “refroidit” les cellules cancéreuses, nettoie l’ADN endommagé, instruit et maintient la cellule dans un état dormant, ce qui signifie qu’elle n’est plus capable de croître et de se diviser. [stop] les cellules saines ne se transforment pas en cellules cancéreuses ou les cellules cancéreuses continuent de se transformer en tumeur. »

Ils ont découvert que les mutations du gène codant pour Ku70 sont associées au développement du cancer colorectal. Par conséquent, les médicaments ciblant le Ku70 et les complexes qu’il forme avec d’autres protéines peuvent aider la molécule à prévenir la propagation des cancers de l’intestin.

“Les traitements ciblant les composants du signalosome Ku70 pourraient améliorer les résultats du traitement du cancer”, écrivent les auteurs dans l’article.

Le futur dépistage du cancer de l’intestin pourrait également inclure la vérification des niveaux de Ku70 dans les croissances anormales.

“Notre recherche montre que le développement de nouveaux médicaments capables d’activer le Ku70 peut aider à combattre le cancer de l’intestin. Vérifier la quantité de Ku70 dans les polypes précancéreux pourrait aider à orienter la fréquence des dépistages du cancer de l’intestin”, a déclaré Man.

“Le dimanche 4 février est la Journée mondiale contre le cancer. Nous espérons que notre recherche sur le cancer à l’ANU contribuera à sensibiliser à la prévention, à la détection et au traitement du cancer en ce jour important.”

Représentation boursière du cancer de l’intestin. Les chercheurs ont peut-être trouvé une nouvelle façon de prévenir la propagation de ce cancer.

ISTOCK / GETTY IMAGES PLUS



