Une protéine aide 75 % des cancers à se propager – et nous pourrions avoir un moyen de l’arrêter : ScienceAlert

La protéine MYC fait partie de l’activité des cellules saines, mais lorsque les cellules cancéreuses se développent, elle se détraque – sortant de son rôle normal et soigneusement contrôlé et aider le cancer à se propager. Aujourd’hui, les scientifiques ont peut-être trouvé un moyen d’empêcher que cela se produise.

Une partie du problème lié au contrôle de MYC réside dans le fait qu’il s’agit d’une protéine informe, qui n’a pas vraiment de structure pouvant être ciblée. Cela rend difficile pour les médicaments d’identifier efficacement MYC et de maintenir son comportement normal.

Cependant, une équipe de l’Université de Californie à Riverside (UCR) a pu développer un composé peptidique qui peut se lier ou interagir avec MYC et aider à le reprendre sous contrôle.

“Le MYC ressemble moins à un aliment pour les cellules cancéreuses qu’à un stéroïde qui favorise la croissance rapide du cancer”, dit le biochimiste Min Xue, de l’UCR. “C’est pourquoi MYC est responsable de 75 pour cent de tous les cas de cancer chez l’homme.”

“Normalement, l’activité de MYC est strictement contrôlée. Dans les cellules cancéreuses, elle devient hyperactive et n’est pas régulée correctement.”

Les chercheurs ont pu étudier les petites quantités de structure que possède MYC afin de constituer une bibliothèque de peptides susceptibles de s’accrocher à cette structure. Un peptide en particulier, NT-B2R, s’est révélé particulièrement apte à désactiver MYC.

Lors de tests utilisant une culture réalisée à partir de cellules cancéreuses du cerveau humain, il a été démontré que NT-B2R se liait avec succès au MYC, modifiant ainsi la manière dont les cellules régulaient bon nombre de ses gènes et diminuant finalement le métabolisme et la prolifération des cellules cancéreuses. C’est un peu comme attacher les mains de quelqu’un dans le dos, l’empêchant de faire grand-chose.

La clé de la percée était travaux antérieurs par certains des mêmes chercheurs, qui ont reconnu qu’à mesure que la structure et la forme des peptides changeaient, ces molécules devenaient plus capables d’interagir avec des protéines informes – comme MYC.

“Les peptides peuvent prendre diverses formes, formes et positions. Une fois que vous les pliez et les connectez pour former des anneaux, ils ne peuvent pas adopter d’autres formes possibles, ils ont donc un faible niveau de caractère aléatoire. Cela facilite la liaison.” dit Xue.

“Nous avons amélioré les performances de liaison de ce peptide par rapport aux versions précédentes de deux ordres de grandeur. Cela le rapproche de nos objectifs de développement de médicaments.”

Il reste encore beaucoup de travail à faire, même si ces premiers résultats sont prometteurs. À l’heure actuelle, le peptide est délivré via des sphères graisseuses appelées nanoparticules lipidiquesqui ne sont pas vraiment adaptés à la délivrance de médicaments – il faudra donc changer cela.

Des tests rigoureux sur des sujets humains devront également être effectués, mais nous avons peut-être trouvé une méthode pour mettre un terme à l’une des façons dont le cancer détourne les processus biologiques sains. afin de survivre.

“MYC représente le chaos, essentiellement parce qu’il manque de structure”, dit Xue.

“Cela, ainsi que son impact direct sur de nombreux types de cancer, en font l’un des Saint Graal du développement de médicaments contre le cancer. Nous sommes très heureux qu’il soit désormais à notre portée.”

La recherche a été publiée dans le Journal de l’American Chemical Society.