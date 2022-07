Une protégée de Warren Buffett se débrouille seule

“Il aimait quand les gens ne le mettaient pas sur un piédestal”, a-t-elle déclaré.

En 2013, lorsque Mme Britt Cool a épousé Scott Cool, un avocat d’entreprise, M. Buffett l’a accompagnée dans l’allée, sachant qu’elle avait perdu son père. Lorsqu’elle lui a dit fin 2019 qu’elle prévoyait de créer sa propre entreprise, M. Buffett l’a soutenu. Il lui a dit, a déclaré Mme Britt Cool, que cela lui rappelait le moment où il s’était séparé de son mentor Benjamin Graham – le célèbre investisseur de valeur – dans les années 1950 pour poursuivre sa propre carrière.

Drew Van Pelt, ancien directeur général de Larson-Juhl, un fabricant de cadres appartenant à Berkshire, a déclaré que Mme Britt Cool avait intelligemment positionné Kanbrick comme l’antithèse du capital-investissement – ​​tout comme M. Buffett l’a fait avec Berkshire.

« La raison n° 1 pour laquelle les gens ne veulent pas vendre à PE est : qui sont ces imbéciles ? » a déclaré M. Van Pelt, un camarade de classe d’école de commerce de Mme Britt Cool qu’elle a recruté à Larson-Juhl. “C’est tout le contraire de son style.”

En 2020, la société a pris une participation majoritaire dans Thirty-One Gifts, une société qui vend des sacs et des articles ménagers via un réseau de conseillers commerciaux. Cindy Monroe, la fondatrice de l’entreprise, avait suivi le revirement conçu par Mme Britt Cool chez Pampered Chef et espérait quelque chose de similaire.

En juin, Kanbrick a conclu son deuxième accord en achetant une participation majoritaire dans Marine Concepts, qui a breveté un système qui simplifie le processus de couverture des bateaux.

Mme Britt Cool, qui croit fermement au pouvoir des relations, établit également des liens – et peut-être un pipeline de futures cibles d’acquisition – avec des entrepreneurs en organisant des programmes de formation et des événements. En 2020, son entreprise a lancé un programme d’accélération appelé Build With Kanbrick, invitant les dirigeants d’entreprises de taille moyenne à postuler à un cours de trois mois sur l’expansion de leurs activités.