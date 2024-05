Une prostituée séropositive a eu des relations sexuelles avec 211 hommes après avoir appris qu’elle était infectée

Les derniers titres de nos journalistes à travers les États-Unis envoyés directement dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine Votre briefing sur les derniers titres des États-Unis

Une travailleuse du sexe séropositive a eu des interactions sexuelles avec plus de 200 clients dans plusieurs États, selon la police, ce qui a déclenché un avertissement sanitaire.

Linda Inez Leccese a été accusée le 14 mai 2024 de racolage après avoir été testée positive au VIH, ce qui est un crime au troisième degré, selon le bureau du shérif du comté de Washington.

« Cette affaire pourrait provenir de n’importe où, de la Floride jusqu’à la côte Est, mais nous allons contacter des individus locaux », a déclaré Mark Warden, chef adjoint du bureau du shérif du comté de Washington de l’Ohio, lors de la conférence de presse, tel que rapporté par Les Nouvelles et Sentinelle.

« Cette enquête se poursuivra et des entretiens seront menés, encore une fois, pour protéger la santé du public et tenter de retrouver les autres personnes qui ont été en contact avec cet individu. »

Warden a déclaré que l’enquête avait révélé que Mme Leccese avait continué à solliciter du travail même après avoir été testée positive au VIH en 2022.

Aujourd’hui, le bureau du shérif et le département de police de Marietta sont en train de contacter au moins 211 personnes qui auraient pu être en contact avec elle sur la base des numéros trouvés dans un téléphone qu’elle utilisait pour faire des affaires en tant que travailleuse du sexe.

« Nous voulons que les citoyens comprennent qu’il y aura un shérif adjoint qui contactera ces personnes pour lesquelles nous avons des numéros », a déclaré Warden. « Ils ne sont pas en difficulté, c’est une question de sensibilisation à la santé publique. Ce n’est pas une arnaque.

Linda Inez Leccese ( Bureau du shérif du comté de Washington )

Lors de la conférence de presse, la directrice des soins infirmiers du ministère de la Santé, Dianna Beck, a déclaré au public que le problème des personnes entrant en contact avec une travailleuse du sexe séropositive pourrait remonter à plus loin que 2022, car il faut 18 à 90 jours pour détecter les anticorps anti-VIH dans le système d’une personne.

Mme Beck a ajouté que la période d’incubation du VIH est d’une à six semaines, de sorte que parfois les gens ne savent pas qu’ils sont séropositifs. Les symptômes peuvent inclure un mal de gorge, de la fatigue, des ganglions lymphatiques enflés et d’autres symptômes de type mono.

L’administratrice du département de la santé, Barbara Bradley, du département de la santé de Marietta/Belpre, était présente lors de la conférence de presse pour aider à répondre aux questions et aider ceux qui pensent avoir été infectés.

«Pour ce cas particulier avec le département du shérif, nous vous demandons de vous faire tester, vous et les membres de votre famille, et d’appeler le 740-373-0611 ext. 634… veuillez dire à la réceptionniste que vous faites partie du dossier du shérif afin qu’elle sache où diriger votre appel pour prendre rendez-vous ou pour plus d’informations », a-t-elle déclaré.