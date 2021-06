Une propriété tentaculaire en Australie est la maison de rêve parfaite pour tous les admirateurs de Disney Pixar

Un quatre chambres dans le quartier de Hopetoun Park à Victoria, en Australie, peut sembler ordinaire de l’extérieur, mais se niche le rêve de tout fan de Disney ou de Pixar. La propriété tentaculaire, à 53 kilomètres à l’ouest du CBD de Melbourne, coûte 736 000 £ (Rs 7,56,95,907). Blottie dans une rue de banlieue calme, la maison sur un bloc de 6600 m² enferme un secret coloré qui est le rêve de tout enfant. La résidence est située sur 13 View Gully Road et est décrite comme le « mélange parfait de luxe moderne et de fonctionnalité ».

La disposition spacieuse de la maison n’est pas les principaux points forts de la propriété. Ce qui a attiré l’attention des gens, c’est une multitude de chambres inspirées de Disney Pixar et une salle de bains avec une baignoire indépendante digne d’un complexe cinq étoiles. Le point de vente le plus unique du domaine est ses peintures murales spectaculaires présentées dans deux des quatre chambres au total. Des scènes célèbres de certains des films emblématiques les plus vendus, notamment Cars and Toy Story et Moana, sont réparties sur les murs des chambres des enfants. L’une des chambres comprend un mur caractéristique sur lequel est collée une grande image du film de Disney, Moana, en 2016. L’une des deux salles de jeux est réservée aux adultes. Il y a un home cinéma doté de sièges surélevés et d’un système audio méga-watt entièrement équipé. L’une des chambres est dotée d’une magnifique fresque murale inspirée du film Cars de Disney Pixar et dispose d’un lit de voiture de course.

La cuisine est reliée à un énorme garde-manger tandis que la salle de bain a une baignoire jacuzzi géante assez grande pour baigner de nombreux enfants à la fois. La demeure de plain-pied est reliée par une série de larges couloirs ensoleillés avec des lustres impressionnants suspendus tous les quelques mètres. Un espace de stationnement est disponible pour 14 voitures et dispose également d’une fosse pour camions, d’un poulailler, d’un parc pour chiens et d’un hangar géant qui pourrait être transformé en une suite d’invités autonome.

La description de la propriété sur realestate.com.au se lit comme suit : « Les autres chambres sont toutes des chambres doubles, chacune avec son propre dressing et des peintures murales qui impressionneront les plus jeunes et leur donneront envie d’aller dans leur chambre. »

Il y a beaucoup d’autres fonctionnalités qui peuvent vous enthousiasmer au cas où vous n’êtes pas un fan de Disney. La maison est dotée d’un espace barbecue, d’un immense hangar avec eau courante et électricité et un système de caméra de vidéosurveillance est également en place.

