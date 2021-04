Une PROPRIÉTAIRE a été forcée de vendre la maison de ses rêves car elle peut voir dans la DOUCHE de son voisin tout en mangeant le dîner.

Pauline Boyd a récupéré sa paisible maison écossaise il y a trois ans et demi – mais lorsqu’une autre maison a été construite juste à côté de la sienne, les choses ont empiré.

La cuisine et le salon de Pauline Boyd à Greylag, Rossburn Lane, regardent droit dans le garage de ses voisins Crédit: JOHN MCINTYRE / MEDIA Ecosse

Maintenant, sa cuisine et son salon à Greylag, Rossburn Lane, regardent directement dans le garage de ses voisins, qui comprend une salle de douche.

Mme Boyd a déclaré à l’Observer: «Quand nous sommes arrivés ici, c’était assez rural et même si nous avions des voisins, ils n’étaient pas vraiment dans votre visage.

«Nous avions déménagé à Turriff dans l’Aberdeenshire, mais ma famille me manquait tellement que j’étais en panne toutes les six semaines, alors nous avons décidé de créer une base ici et j’avais toujours voulu rester près du château de Stirling, donc cela semblait être l’endroit idéal.

«En janvier 2019, le propriétaire a décidé de vendre un peu de son terrain près de chez nous et la propriété qui s’y trouve a maintenant un garage qui donne directement sur l’endroit où nous mangeons.

«Il y a aussi une salle de douche dans la propriété et nous pouvons donc voir les gens à travers là pendant que nous mangeons notre dîner, même si les fenêtres sont givrées.

«Il est arrivé au stade que nos niveaux de stress sont vraiment mauvais et ont vraiment eu un impact sur nos vies – nous devons garder nos volets fermés mais nous ne voulons pas faire cela.»

TRAVAILLEUR DU CONSEIL « DISTRACTÉ »

Elle s’en prend maintenant aux chefs de la planification du conseil qui, selon elle, ne l’ont jamais informée des détails de la demande de planification.

La planification a été demandée pour la première fois en mars 2019, et une deuxième demande a été soumise pour approbation en septembre de cette année.

Et le conseil a été contraint de s’excuser – après qu’une enquête a révélé que l’employé responsable de l’envoi de la lettre avait été distrait par un appel téléphonique.

Dans une lettre envoyée à Mme Boyd en janvier de cette année, Christina Cox, responsable de la planification et des normes de construction du Stirling Council, écrit: «J’ai examiné comment cette erreur est survenue et j’espère que ce qui suit fournit des explications.

«L’équipe Gateway au sein du service de planification entreprend la notification aux voisins de toutes les applications de planification.

«Dans ce cas, l’agent a correctement identifié votre propriété à notifier le voisin, cependant, la lettre n’a pas été imprimée pour l’émission.

«Il est probable que l’agent ait été distrait en prenant un appel téléphonique à mi-chemin de la tâche et qu’il n’ait pas terminé l’impression de la lettre à vous remettre.»

Maintenant, Mme Boyd dit que les voisins cauchemardesques et la confusion avec le conseil l’ont forcée à placer sa maison sur le marché en raison de la perte de sa vie privée.

Elle a ajouté: «Cela a été un cauchemar avec le Conseil de Stirling et cela a été si mal géré en général.

«Les systèmes sont en place, mais ils ne semblent tout simplement pas fonctionner parce que si nous avions su que ce garage était en train de monter, nous aurions construit une forteresse ou une clôture plus solide.

«Nous recherchons un nouvel endroit où vivre parce que cette propriété a un impact sur nos vies – nous avons déménagé ici pour vivre à la campagne mais nous nous sentons comme du poisson dans un bol et nous ne pouvons même pas nous asseoir dans notre jardin parce que nous regardons directement sur à ce garage près de la route.

«C’est dommage que nous devions vendre car nous avons beaucoup travaillé sur la maison.»

En réponse, un porte-parole du Conseil de Stirling a déclaré que sa propriété était trois fois la distance minimale d’intimité de son voisin.

Ils ont ajouté: «Le conseil s’est excusé par écrit auprès de Mme Boyd concernant cette affaire et ses plaintes ont fait l’objet d’une enquête approfondie.

«D’autres processus d’assurance qualité ont été mis en place pour garantir que cette erreur ne se répète pas.»