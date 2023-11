Une proposition de l’UE pourrait accélérer le déclin de l’innovation pharmaceutique, selon un groupe industriel

BRUXELLES, 6 novembre (Reuters) – Une refonte majeure des règles pharmaceutiques, proposée par la Commission européenne en avril, pourrait voir la part de l’Europe dans le contrat mondial de recherche et développement d’un tiers, pour atteindre 21% d’ici 2040, ce qui se traduirait par 2 milliards d’euros (2,15 milliards de dollars) par an. année de perte d’investissements, a déclaré lundi le groupe industriel EFPIA.

La Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA) affirme que la Commission n’a pas mené d’évaluation d’impact sur la compétitivité et que si les nouvelles règles étaient adoptées, elles accéléreraient la tendance négative à l’innovation dans l’UE et frapperaient plus durement les petites et moyennes entreprises.

“Toute modification de notre système d’incitations affecterait de la même manière les entreprises basées dans l’UE et à l’étranger qui importent des médicaments dans l’UE et, par conséquent, cela ne désavantagerait pas les entreprises européennes”, a déclaré un porte-parole de la Commission européenne.

Les médicaments ont été le principal contributeur à l’excédent commercial de l’UE, avec des exportations d’une valeur de 235 milliards d’euros (252,13 milliards de dollars) en 2021.

L’EFPIA a déclaré que les petites entreprises de biotechnologie se sont déjà installées aux États-Unis et en Chine.

La Commission a proposé de raccourcir la durée pendant laquelle un nouveau médicament reste breveté dans le but de réduire le coût des médicaments pour ses citoyens grâce à un passage plus rapide aux génériques moins chers.

La Commission a déclaré que sa proposition réduirait les délais d’approbation des nouveaux médicaments de 400 jours à 180 jours. Il comprend également des mesures de soutien pour les petites et moyennes entreprises, telles qu’une période plus longue pour bénéficier de la protection des données dans les 27 États membres, ainsi que des programmes de réduction ou d’exonération des frais et une réglementation favorable pour les médicaments contre les maladies rares.

Lars Fruergaard Jorgensen, PDG de Novo Nordisk (NOVOb.CO), a déclaré que la réduction ne permettrait pas à une société pharmaceutique de récupérer l’investissement dans le développement ainsi que les coûts de commercialisation.

“Si vous supprimez une, deux ou trois années d’exclusivité, ce sont les pics de ventes que vous enlevez. Lorsque vous lancez un produit, vous avez une contribution négative aux bénéfices parce que vous investissez davantage dans le marketing, les ventes… ce n’est vraiment que ces dernières années, vous récupérerez votre investissement”, a déclaré Jorgensen.

Novo Nordisk, une société danoise, est devenue la société cotée la plus précieuse d’Europe depuis qu’elle a lancé des médicaments révolutionnaires pour la perte de poids et le diabète, Wegovy et Ozempic. Jorgensen a ajouté que Novo Nordisk a déjà investi davantage dans sa présence à Boston.

“Tout le monde, à l’avenir, commencera à mener des essais aux Etats-Unis… Dans certains cas, ils (les médicaments) ne seront pas développés en Europe”, a déclaré Jorgensen, ajoutant que les Etats-Unis offrent un marché majeur après un seul processus d’approbation par rapport à l’Europe. pays par pays dans l’UE.

L’Allemagne, la Belgique et la France seraient les plus durement touchées par les règles proposées, a déclaré l’EFPIA citant une étude menée par Dolon qu’elle a commandée.

(1$ = 0,9321 euros)

(Cette histoire a été reclassée pour corriger une erreur typographique au paragraphe 9)

Reportage de Julia Payne; Montage par Lisa Shumaker

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.