Les principales ligues européennes organiseront vendredi une réunion en ligne pour discuter des projets de l’UEFA de changer le format de la Ligue des champions, avec une refonte majeure de la phase de groupes à l’ordre du jour.

L’UEFA a consulté les clubs et les ligues sur la manière d’animer la phase de groupes et le passage à un nouveau format avec plus de matchs est l’option préférée de l’instance dirigeante du football européen.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Les discussions se sont concentrées sur l’abandon de la phase du tournoi à la ronde, où il y a actuellement huit groupes de quatre clubs, chaque équipe jouant trois adversaires à domicile et à l’extérieur.

Ce format se traduit souvent par des matchs avec les meilleures équipes qualifiées avec un match ou deux à perdre.

L’UEFA envisage de le remplacer par un format dans lequel les 32 clubs joueraient 10 adversaires différents et la qualification proviendrait d’un seul tableau de classement.

Cela permettrait plus de matchs et – l’espère l’UEFA – plus de matchs qui comptent, générant des revenus plus élevés et un plus grand intérêt des fans.

Le plan, surnommé le « modèle suisse », n’a pas encore rencontré de résistance majeure et a été soutenu par le chef de l’Association des clubs européens, Andrea Agnelli, le président de la Juventus, bien qu’il ait indiqué qu’il pourrait pousser pour une expansion plus large.

« Je pense que c’est un excellent système car il est évolutif. Le nombre de matchs que vous jouez au début peut être un nombre de matchs non prédéterminé », a-t-il déclaré la semaine dernière.

Les ligues veilleront à ce que toute expansion des compétitions interclubs européennes n’empiète pas sur le football national et ont clairement indiqué qu’elles n’accepteraient pas les rencontres de la Ligue des champions le week-end.

L’organisation des ligues européennes souhaite également voir une augmentation des «paiements de solidarité» des revenus des compétitions européennes vers le football national et une garantie que la qualification aux compétitions continuera à être basée sur la position de la ligue nationale.

Bien qu’il semble y avoir un large consensus sur les changements de format du tournoi, l’UEFA devrait faire face à des négociations délicates sur le mécanisme de distribution financière de ses compétitions, selon des sources.