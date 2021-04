Une proposition de bal raciste sur les «  Noirs cueillant du coton  » suscite tant de menaces

Une proposition de bal de promo RACISTE qui faisait référence aux Noirs « cueillant du coton » a causé tant d’indignation qu’un district scolaire entier a été forcé de passer à l’apprentissage à distance au milieu d’une assaut de menaces.

La controverse a été déclenchée lorsqu’une image de deux élèves du lycée Big Lake, dans le Minnesota, a été vue dans un message Facebook tenant une pancarte indiquant: « Si j’étais noir, je cueillirais du coton, mais je suis blanc alors je je te choisis. Prom? «

La controverse a été déclenchée lorsqu’une image de deux élèves du lycée Big Lake, dans le Minnesota, a été vue dans un message Facebook brandissant une pancarte raciste. Crédit: Twitter

L’image a été largement partagée sur les réseaux sociaux, ce qui a incité l’école de Big Lake à publier mercredi une déclaration sur son site Web insistant sur le fait qu’elle prenait la question «très au sérieux».

L’école a déclaré qu’elle avait « abordé les actions des personnes impliquées dans cet incident », et a ajouté que les lois fédérales et étatiques sur la confidentialité des données lui interdisaient de divulguer plus d’informations.

«Ce que nous pouvons vous dire, c’est que les écoles de Big Lake reconnaissent que des événements de cette nature peuvent être traumatisants pour nos élèves, notre personnel et notre communauté», lit-on dans le communiqué.

« En tant qu’école, nous devons répondre immédiatement et de manière globale à ces préoccupations avec compréhension et soutien. »

L’école a souligné qu’elle « ne tolère pas non plus le racisme et accepte le racisme, l’intolérance ou la discrimination sous quelque forme que ce soit ».

Cependant, l’indignation a continué à éclater mercredi.

Dans une déclaration adressée aux parents ce soir-là, le district scolaire a déclaré avoir reçu « un certain nombre de menaces contre nos écoles » en relation avec la proposition de bal, a rapporté Newsweek.

Big Lake High School est vu ci-dessus Crédit: WCCO

L’école de Big Lake publiera mercredi une déclaration sur son site Web, insistant sur le fait qu’elle prenait la question « très au sérieux » Crédit: Twitter

L’indignation a éclaté sur les réseaux sociaux, conduisant l’école à se retirer de l’apprentissage à distance Crédit: Twitter

Le message indiquait que tous les élèves de la maternelle à la 12e année passeraient à l’enseignement à distance les 29 et 30 avril, dans «l’intérêt de la sécurité des élèves et du personnel».

Le district scolaire de Big Lake a également déclaré qu’il fermerait tous ses bâtiments pour les deux prochains jours.

« Nous avons eu de nombreuses conversations avec les forces de l’ordre locales et travaillons rapidement pour résoudre ce problème. La sécurité des étudiants est notre priorité absolue à tout moment », indique le message, selon Newsweek.

Dans l’intervalle, l’école a déclaré qu’elle atteindrait les leaders des droits civiques et d’autres professionnels pour apprendre à «mieux garantir l’acceptation, l’inclusion et le respect de tous les membres de notre communauté».

Les élèves et les parents des enfants de l’école disent qu’ils espèrent que l’incident viral ne sera pas simplement «balayé sous le tapis».

Jennifer Alery, mère d’enfants biraciaux de l’école, a déclaré à WCCO que le panneau l’avait indignée.

«J’ai juste ressenti cela tout le temps que mes enfants allaient à l’école, donc pour que cela se révèle enfin, c’était très choquant», a déclaré Alery.

La fille d’Alery, la lycéenne Janaya Dimkpa, a ajouté: «Si ces enfants sont autorisés au bal, alors ce ne sera pas un endroit bienvenu pour tout le monde.

Le père du garçon, qui n’a pas été nommé, a déclaré au réseau que sa famille recevait des menaces, mais il n’a rien dit de plus.

La mère de la fille sur la photo n’a fait aucun commentaire.

Des travailleurs sociaux supplémentaires ont été amenés au lycée pour aider à traiter tout traumatisme causé par l’incident.

Le signe a été utilisé par un étudiant dans une « promposal » en Floride en 2018.

Dans ce cas, l’école a déclaré que l’élève avait été interdit d’assister aux activités de l’école pour le reste de l’année, y compris le bal et la remise des diplômes.