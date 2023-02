Une prophétie auto-réalisatrice ? — Nouvelles du monde RT

Lorsqu’un général prédit un conflit inévitable, il risque d’inviter des attaques préventives

Le général quatre étoiles américain Mike Minihan, chef de l’Air Mobility Command (AMC) de l’US Air Force, estime que les États-Unis et la Chine entreront en guerre d’ici 2025.

“J’espère que je me trompe. Mon instinct me dit que nous nous battrons en 2025 », Minihan aurait écrit dans une note à ses officiers, obtenue par les médias. Le message demande au personnel de l’AMC de se former et de mettre de l’ordre dans ses affaires afin qu’il soit “légalement prêt et préparé.

Cette prédiction est la plus directe et la plus directe jamais faite par un responsable américain sur la perspective d’un conflit potentiel entre les États-Unis et la Chine, outre les indications du président Joe Biden selon lesquelles les États-Unis interviendraient aux côtés de Taïwan si la Chine envahissait. Bien sûr, Minihan n’est pas un décideur politique et le mémo n’est pas une déclaration officielle de la politique militaire américaine envers la Chine. Mais l’influence de l’armée américaine et, par extension, du complexe militaro-industriel, sur l’élaboration de la politique étrangère américaine et sur l’humeur à Washington en général, ne doit pas être sous-estimée.

La réalité est, en particulier comme on le voit en Ukraine, que le risque d’un conflit entre grandes puissances est sans doute le plus élevé qu’il ait jamais été depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ou l’apogée de la guerre froide. C’est parce que les États-Unis se considèrent comme un hégémon mondial légitime et permanent. Mais elle voit aussi la concurrence rattraper son retard et est prête à utiliser tous les moyens nécessaires, et à prendre des risques colossaux, pour empêcher la montée en puissance de puissances rivales. En tant que tels, les États-Unis et la Chine risquent de tomber dans le soi-disant «Piège Thucydide», qui est décrit comme “une tendance apparente à la guerre lorsqu’une puissance émergente menace de remplacer une grande puissance existante en tant qu’hégémon régional ou international”.















La répartition actuelle du pouvoir dans le monde est décrite comme « multipolarité émergente ». Après trois décennies d’unipolarité américaine, lorsque les États-Unis ont régné sans partage, un certain nombre de puissances émergentes sont en train de changer l’ordre international. La multipolarité diffère de “bipolarité” où deux puissances se disputent l’hégémonie, l’exemple le plus connu étant les États-Unis et l’Union soviétique pendant la guerre froide.

Alors que la bipolarité apporte une forme de stabilité, car les capacités militaires des deux puissances sont égales et les enjeux d’un conflit potentiel sont extrêmement élevés, l’histoire montre que la multipolarité apporte généralement de l’instabilité car elle crée un environnement international peu sûr, imprévisible et compétitif. Le monde de 1914, où un théâtre de puissances européennes concurrentes se précipitait pour la domination internationale, a finalement dégénéré en Première Guerre mondiale. Alors que les puissances mondiales concurrentes élargissaient leurs ambitions impérialistes, elles cherchaient à en contenir d’autres en formant des alliances et en lançant des courses aux armements.

Sonne familier? Cela devrait. Le monde d’aujourd’hui a des parallèles troublants. Les États-Unis – un hégémon incertain dont le pouvoir relatif diminue à mesure que d’autres puissances mondiales émergent – cherchent désespérément à dégrader, saper et contenir leurs rivaux en déclenchant des courses aux armements et en élargissant les systèmes d’alliance. Déjà, l’accent mis sur l’expansion de l’OTAN a provoqué le conflit en Ukraine, mais pire encore, l’administration Biden cherche activement à étendre ce modèle à l’Asie de l’Est contre la Chine, sous la forme de blocs tels que le Quad et l’AUKUS.

Alors que ces systèmes d’alliance sont en théorie censés établir la dissuasion et projeter la puissance américaine, dans la pratique, l’histoire montre que ce comportement ne fait que provoquer, plutôt qu’empêcher, le conflit. La guerre froide est la seule exception dans toute l’histoire, et le conflit en Ukraine n’a fait que le confirmer. Parce que lorsqu’un État cherche à s’armer pour cibler délibérément un autre, l’autre répond, créant un cycle d’escalade. Chaque État se précipite donc pour améliorer ses capacités dans le but de répondre à l’autre, et le cycle devient auto-renforçant.















Comment les courses aux armements se transforment-elles en guerres ? La réponse est que dans un climat de paranoïa politique croissante, de suspicion et de méfiance qui accompagne ces tensions militaires, certains États aiment à se demander »que se passe-t-il s’ils m’attaquent en premier ? » ou alors “prévoient-ils une attaque?” Le danger vient du moment où un État perçoit qu’il fait face à un confinement militaire, ou à une potentielle attaque préventive, leur «seul choix” est d’attaquer en premier et de porter le premier coup. Ceci est, encore une fois, enraciné dans les leçons de l’histoire de la Première Guerre mondiale.

Une fois que l’Autriche-Hongrie (un allié de l’Allemagne) a déclaré la guerre à la Serbie, l’Allemagne a cru que la guerre avec la France (un allié de la Russie) était inévitable. Par conséquent, la décision a été prise d’attaquer la France de manière préventive, via la Belgique. Pourquoi est-ce pertinent aujourd’hui ? Car que se passe-t-il si à un moment donné, la Chine décide qu’elle n’a d’autre choix que d’attaquer d’abord les États-Unis ou le Japon, avant qu’ils n’interviennent avec la force des armes pour protéger Taïwan ? Rassurez-vous, nous n’en sommes pas encore là, et Pékin est normalement peu enclin à prendre des risques lorsqu’il s’agit de ce genre de choses.

Les commentaires du général américain sont, bien sûr, trop dramatiques, du moins à ce stade. Pourtant, ils sont dangereux parce qu’ils reflètent le sentiment que tôt ou tard, la guerre est inévitable, et quand on croit que la guerre est inévitable, elle est traitée comme telle, et ainsi la guerre devient une réalité. À l’heure actuelle, cela peut sembler impensable, mais il en a été de même pour de nombreuses autres guerres dans le passé. Alors que les États-Unis continuent de faire monter les tensions avec Pékin, un point de basculement, ou une erreur de calcul, devient de plus en plus probable, et c’est là que réside le danger.