Une promenade en soirée rend un homme de Kelowna plus riche de 100 000 $

« Cela ne peut pas être réel. »

Ce sont les premiers mots qui sont venus à l’esprit de Marcel Poisson lorsqu’il s’est frayé un chemin jusqu’à 100 000 $ un soir de la fin avril, grâce à un billet « 5x the Cash » via BCLC.

« Nous étions en promenade après le dîner et je me suis arrêté pour prendre un verre au magasin et le billet avait l’air d’être bon, alors je l’ai juste acheté sur un coup de tête », a déclaré Poisson.

Il a acheté le billet au Hollywood Market sur Hollywood Road South et l’a gratté directement en magasin.

Avec ses gains, Poisson espère acheter une propriété dans l’Est du Canada et peut-être retourner aux études.

« Cette victoire me donne le temps d’économiser de l’argent pour mes enfants et d’explorer un peu la vie. C’est une chance de ralentir.

