Une promenade au cimetière » – Shaw Local

Le musée d’histoire d’Elmhurst et la troupe de théâtre GreenMan invitent les participants de tous âges à se promener dans l’histoire locale les 15 et 16 octobre avec “Graveside Stories: A Cemetery Walk”, mettant en vedette des acteurs représentant d’anciens résidents des premiers jours d’Elmhurst.

L’événement saisonnier spécial a lieu aux cimetières St. Mary et St. Peter, adjacents au campus de l’Université Elmhurst, près des rues Alexander et Grace à Elmhurst. Les visites partiront des portes du cimetière toutes les 15 minutes. Les billets sont disponibles en ligne via le site Web du musée d’histoire d’Elmhurst à elmhursthistory.org/320/Programmes ou sur Eventbrite au www.eventbrite.com/e/graveside-stories-cemetery-walk-tickets-395280664107.

Le coût est de 12 $ par personne et plusieurs créneaux horaires sont disponibles les deux jours. Le programme est adapté à tous les âges, les poussettes sont interdites.

Les artistes de la GreenMan Theatre Troupe sont dirigés par Becca Easley et incarneront les anciens résidents d’Elmhurst suivants: