Une promenade architecturale à travers Vancouver

Ouvrir cette photo dans la galerie : La bibliothèque inspirée du Colisée de Moshe Safdie à Vancouver.Dave LeBlanc/Le Globe and Mail

Oui, il existe des visites guidées à pied autoguidées proposées par toutes sortes de passionnés d’architecture, mais – et vous pouvez m’appeler de la vieille école – lorsque je suis dans une nouvelle ville, je consulte généralement le site Web officiel de la ville.

À Vancouver, ce choix ne s’est pas bien passé.

Tout d’abord, permettez-moi de m’excuser : j’aurais vraiment dû faire l’effort de visiter la troisième plus grande ville du Canada il y a des années. C’est une ville magnifique, accessible à pied, facile à parcourir et, si l’on est fan de l’architecture des XXe et XXIe siècles, comme moi, elle regorge de trésors. Oh, et il y avait aussi de grandes étendues de terre au loin, mais j’ai décidé de ne pas m’en approcher trop près (j’ai été impressionné par les palmiers, cependant, qui l’aurait cru ?).

Sans voiture et avec seulement une journée à moi dans le quartier financier, j’ai fait une recherche rapide et j’ai trouvé la « Downtown Architecture Walk » de 4,12 kilomètres de la ville de Vancouver, qui me mènerait juste devant mon hôtel à West Georgia Street et Howe Street jusqu’à la bibliothèque inspirée du Colisée de Moshe Safdie et, finalement, pour voir le siège social moderniste épique en forme de losange de Ron Thom pour BC Hydro, aujourd’hui un condominium appelé « The Electra ».

La première erreur, qui a été commise par la ville, a été d’utiliser une application de jogging, RunGo, pour organiser l’événement. J’ai eu l’impression, en la chargeant, que je devais absolument passer devant mon hôtel et marcher une bonne distance jusqu’à un point de départ/d’arrivée à West Pender Street et Cambie Street. L’application pouvait ainsi me « suivre » pendant que je « courais », tout en m’envoyant des messages vocaux encourageants lorsque j’atteignais des objectifs (« Tu as couru un demi-kilomètre ! »), etc., ce qui n’avait rien à voir avec l’architecture. Des messages vocaux m’auraient été bien plus utiles pour m’avertir que j’approchais d’un site, puisque j’ai dépassé les premiers et j’ai dû revenir en arrière pour les voir.

Et peut-être que cette deuxième erreur était la mienne, mais, lorsque j’arrivais à un point d’intérêt et que je touchais le minuscule « i » qui le marquait sur mon téléphone, je ne savais pas comment agrandir la zone de texte pour lire la description complète. Alors, en passant devant le bâtiment permanent de la Colombie-Britannique – 1907, j’ai lu ceci :

« Cet édifice est de petite taille mais bien ex… »

Je reprends ce que j’ai dit : un gorille aurait pu poignarder l’écran de mon téléphone et ne pas être récompensé par plus d’informations (de retour à mon hôtel, j’ai essayé sur mon ordinateur portable : pas de problème, j’ai appris qu’il y avait un « dôme en vitrail de style Tiffany » et toutes sortes d’autres choses). Les zones de texte incomplètes n’ont pas non plus disparu par la suite, ce qui a créé un peu de désordre à l’écran.

Mais je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps avec ça. Après avoir passé devant quelques banques, je me suis arrêté pour admirer le Harbour Centre/Vancouver Lookout (1974-77) de style « brutal » sur West Hastings Street et j’ai appris qu’il s’agissait du plus haut bâtiment de la ville de 1977 à 2001. Cependant, j’ai dû le rechercher sur Google plus tard pour apprendre qu’il avait été conçu par WZMH Architects de Toronto. Ensuite, je suis tombé sur le principal bureau de poste de la ville de 1910 à 1958, conçu par David Ewart. Ne faisant pas partie de la visite, mais tout aussi intéressant, est l’immense bâtiment moderne du milieu du siècle qui l’a remplacé au 349 W. Georgia St. par McCarter, Nairne & Partners, qui a été soigneusement préservé par QuadReal et son locataire Amazon.

De l’autre côté de la rue, et encore une fois, pas sur la visite, un bâtiment a attiré mon attention : le bâtiment moderniste United Kingdom au 409 Granville St. Avec ses caractéristiques délicates, ses jolis panneaux de tympan et ses colonnes de soutien poussées vers l’intérieur (pour faire « disparaître » les coins), j’ai pensé qu’il s’agissait de Peter Dickinson, mais j’ai appris plus tard qu’il s’agissait de Douglas Colborne Simpson (1916-1967), né à Winnipeg.

La visite m’a fait traverser le charmant atrium du Sinclair Centre, traverser la place Granville Square balayée par le vent des années 1970, où j’ai aperçu un énorme bateau de croisière, puis passer devant le Vancouver Club néo-géorgien.

Un moment fort pour moi est venu ensuite. Il y a quelques années, lorsque j’ai demandé L’architecture Art déco au Canada Si, hypothétiquement, tous les bâtiments Art déco du Canada étaient menacés et qu’il ne pouvait en sauver qu’un seul, il choisirait le Marine Building de Vancouver. Et maintenant je sais pourquoi. Ce bâtiment de 1930 est aussi beau que n’importe quel autre à New York ou Chicago. Il chante.

En me promenant sur Burrard Street, j’ai été surpris, une fois de plus, de voir quelques tours de verre assez anonymes, mais pas le Bentall Centre des années 1960-80 et sa grande sculpture/fontaine de style Picasso de George Tsutakawa.

J’ai eu le plaisir de flâner devant l’hôtel Vancouver (1929-1939) avant de faire une longue marche pour voir l’ancien bâtiment BC Electric de M. Thom, que quelques chanceux de Vancouver ont aujourd’hui la chance d’habiter. Comment décrire une œuvre d’un artiste-génie déployant pleinement ses ailes ? Ou le sublime travail de mosaïque réalisé par l’artiste BC Binning ?

En contrepoint à la légèreté et à la beauté de M. Thom, on a ensuite eu le poids brutaliste de Robson Square and Law Courts (1979-1983) d’Arthur Erickson, qui, entre les mains de presque n’importe qui d’autre, n’aurait pas été aussi bien rendu.

Je dois avancer un peu. Oui, je suis passé devant la Vancouver Art Gallery et le bâtiment édouardien/baroque de la Baie d’Hudson, puis par la bibliothèque de M. Safdie – c’est génial, idiot et très postmoderne – mais, dans l’ensemble, je dois dire que les bonnes intentions des auteurs de la promenade ont été entachées par le mauvais outil. L’application étant axée sur le jogging, je devais appuyer sur Démarrer pour qu’elle puisse suivre ma marche – et si je m’arrêtais pour aller prendre un café et que j’oubliais d’appuyer à nouveau sur Lecture, eh bien, vous savez – et, comme je l’ai déjà mentionné, les petites icônes étaient mal adaptées à l’architecture.

Bien que je n’aie utilisé aucun des deux, une recherche rapide a révélé GPSmyCity ou PocketSights – les deux semblent être un meilleur choix.

Retrouvez la visite ici : https://vancouver.ca/parks-recreation-culture/downtown-architectural-walk.aspx

Bien que je n’étais pas sur cet itinéraire, j’ai décidé un soir de faire un détour pour dîner près de la Vancouver House de Bjarke Ingel, qui valait le détour.

