Une programmation strictement complète révélée alors que la légende de la comédie rejoint les stars du savon et la bombe de Love Island pour le spectacle de cette année

C’est presque cette fois encore… oui, le compte à rebours est lancé pour que Strictly Come Dancing revienne sur nos écrans, et il est temps de rencontrer les personnes avec qui nous passerons samedi soir.

Comme toujours, c’est une récolte exceptionnelle de stars du savon, de légendes du sport, et il y a même une star de télé-réalité dans le mélange, avec le spectacle laissant Love Island’s Zara McDermott valse sur la série.

Ici, The Sun révèle les célébrités qui pourchasseront le célèbre trophée de la balle scintillante de Strictly en 2023 – ça va être un bon !

Les Dennis

Getty

Les Dennis est surtout connu pour Family Fortunes, Coronation Street et Celebrity Big Brother[/caption]

Selon la rumeur, le nom de Les devrait être dévoilé par Strictly en tant que célébrité finale demain (11 août), pour couronner la semaine de révélation scintillante de l’émission.

L’artiste avait déjà été invité à rejoindre l’émission lorsqu’il a joué dans Coronation Street, mais n’a pas pu s’inscrire en raison de la politique d’ITV.

Mais il est susceptible d’avoir les pieds agiles en tant que vétéran de la pantomime.

Angela Ripon

Rex

La légende de la télé, Angela Rippon, est la plus ancienne concurrente de Strictly Come Dancing après avoir été officiellement confirmée pour la nouvelle série.

Le présentateur très apprécié a beaucoup de formes de danse ayant animé la précédente incarnation de l’émission de la BBC entre 1988 et 1991, puis revenant en 1998 avant sa fin.

Et en 1976, elle a stupéfié 27 millions de téléspectateurs de l’émission spéciale de Noël de Morecambe et Wise lorsqu’elle est sortie du bureau de son lecteur de nouvelles pour exécuter une routine de danse entraînante.

Mais ce n’est pas la première fois qu’elle participe à la dernière série de l’émission – elle a fait une apparition l’année dernière dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la BBC.

Et elle a participé à une émission spéciale Children in Need en 2011 – la même année, elle a participé à Dancing on Ice.

Layton Williams

Éclaboussure

Layton, 28 ans, est surtout connu comme acteur de théâtre et de cinéma et s’est produit dans le West End de Londres.[/caption]

La star du théâtre musical Layton Williams se rendra également sur la piste de danse.

Le joueur de 28 ans est surtout connu comme acteur de théâtre et de cinéma et s’est produit dans le West End de Londres.

Les crédits impressionnants de Layton dans le West End incluent le rôle-titre dans Billy Elliot et Tout le monde parle de Jamie.

Et les fans de I Kissed A Boy le reconnaîtront peut-être aussi, car il est le doubleur de l’émission à succès de la BBC.

Amanda Abbington

Getty

Amanda Abbington dansera également sur le sol Strictly.

L’actrice a joué dans certaines des meilleures séries télévisées dramatiques du Royaume-Uni, notamment Sherlock, Mr Selfridge, Wolfe et Desperate Measures.

L’actrice de 49 ans a une illustre carrière d’actrice qui s’étend sur trois décennies et elle a également joué dans diverses pièces de théâtre dans des théâtres renommés à travers le pays, notamment récemment dans le transfert West End de The Unfriend de Steven Moffat.

Son rôle de Mary Morstan dans Sherlock lui a valu le gong de la meilleure actrice dans un second rôle au Crime Thriller Awards, ainsi que des nominations pour ce rôle au Critic’s Choice Télévision Prix.

Mais soulèvera-t-elle le trophée Strictly Glitterball de cette année ?

Nigel Harman

Getty

D’un acteur à l’autre, Nigel Harman se serait inscrit à l’émission de danse de la BBC lors de son retour cet automne.

L’idole de 49 ans a joué Dennis Rickman sur Albert Square, qui a épousé sa sœur adoptive Sharon, interprétée par Letitia Dean.

Le personnage d’EastEnders de Nigel a été tué en 2006 lorsqu’il a été poignardé le jour de l’An et est mort dans les bras de Sharon.

Il a ensuite joué dans Downton Abbey en tant que valet diabolique, M. Green. Son personnage était au centre d’une scène de viol violent impliquant la femme de chambre Anna, interprétée par Joanne Froggatt.

Ces jours-ci, Nigel peut être vu sur le feuilleton de la BBC Casualty jouant le docteur Max Christie.

Zara McDermott

Instagram

Zara McDermott sera la toute première star de Love Island à participer.

La jeune femme de 26 ans, qui a participé au programme ITV2 en 2018, montrera ses meilleurs mouvements sur la piste de danse plus tard cette année.

Depuis qu’il est devenu célèbre il y a cinq ans, Zara a créé ses propres documentaires pour la BBC et est apparue sur The X Factor: Celebrity.

Maintenant, la personnalité médiatique va prendre quelque chose de complètement différent.

Bobby Brasier

Getty

Bobby Brazier a d’abord commencé à travailler comme mannequin, mais s’est depuis tourné vers le théâtre.[/caption]

Le fils aîné de Jade Goody, Bobby Brazier, doit également s’inscrire à la série Strictly Come Dancing de cette année.

La star d’EastEnders, 20 ans, a atteint le sommet de la liste de souhaits de la BBC après avoir épaté les fans du feuilleton en tant que Freddie Slater.

Une source de l’émission a déclaré: « Bobby est la signature de rêve pour Strictly – c’est un jeune batteur de cœur qui vient avec une énorme base de fans.

« Il a aussi une histoire très personnelle et il y a tellement d’amour pour Jade. »

Bobby, né de Jade et de la star de la télévision Jeff Brazier, a d’abord commencé à travailler comme mannequin, mais s’est depuis tourné vers le théâtre.

Il est maintenant temps pour lui de se mettre à la danse !

Adam Thomas

Pennsylvanie

L’acteur de savon Adam Thomas devrait rejoindre Strictly[/caption]

Au sujet des idoles du savon, Adam Thomas devrait également rejoindre la série.

L’acteur a fait sa percée sur Emmerdale d’ITV en tant qu’Adam Barton et a terminé troisième en 2016 Je suis une célébrité.

Il joue maintenant dans le drame scolaire de la BBC Waterloo Road.

Adam, 34 ans, fait partie d’un trio de frères et sœurs célèbres. Son frère jumeau est la star de Love Island Scott et son frère Ryan, 39 ans, était à Coronation Street.

Angéla Scanlon

Getty

En plus d’être sur The One Show, la star irlandaise est connue pour l’émission Your House Made Perfect de la BBC2[/caption]

On pense que l’animatrice de One Show, Angela Scanlon, 39 ans, est déjà une « première candidate » puisqu’elle est devenue l’une des premières à rejoindre l’émission.

Elle a dit Radio Gaby Roslin de 2 : « Je suis terrifiée, je suis excitée et j’ai tellement de questions. Vont-ils me faire bronzer ?

« À quel point les paillettes sont-elles irritantes ?! Font-ils des soutiens-gorge de sport couleur chair ? Eh bien, il n’y a qu’une seule façon de le savoir, n’est-ce pas ? »

En plus d’être journaliste sur The One Show, la star irlandaise est connue pour l’émission Your House Made Perfect de la BBC2.

Ellie Leach

Éclaboussure

Ellie Leach, ancienne star de Coronation Street, sera sur la piste de danse[/caption]

L’ancienne star de Coronation Street, Ellie Leach, devrait se remettre de son chagrin en signant pour la prochaine série de Strictly Come Dancing.

L’actrice, qui a quitté le feuilleton ITV1 après avoir joué Faye Windass depuis 2011, s’est récemment séparée de son petit ami mannequin Reagan Pettman après cinq ans ensemble.

Maintenant, Ellie, 22 ans, peut accueillir le tristement célèbre « Strictly curse » qui voit célébrité les candidats tombent amoureux des pros sexy de l’émission de danse BBC1.

Un initié de la télévision a déclaré: «Cela pourrait être juste le tonique pour Ellie, qui a eu d’énormes changements dans sa vie cette année et pourrait faire quelque chose de nouveau sur lequel se concentrer.

« En plus de se séparer de Reagan, elle a quitté Corrie, une émission sur laquelle elle a effectivement grandi en rejoignant le casting alors qu’elle n’était qu’une enfant.

« Il va falloir s’adapter, mais Strictly fait partie de l’ouverture d’un nouveau chapitre pour Ellie.

«Le concours de danse lui donnera également une chance de se faire glamour comme elle l’a rarement fait sur les pavés de Weatherfield car Faye était un personnage relativement mal fagoté.

« La seule fois où Ellie a été vue habillée à neuf, c’est quand elle marchait le tapis rouge lors d’événements comme elle-même.

Annabel Croft

Pennsylvanie

L’ancienne numéro 1 du tennis britannique Annabel, 57 ans, va effectuer quelques mouvements alors que l’hôte de Wimbledon fait partie de la formation de cette année.

Elle a déclaré: « J’ai toujours aimé regarder Strictly et je n’arrive pas à croire que je vais faire partie de ce spectacle magique – échanger des balles de tennis contre des balles scintillantes et j’ai hâte de trouver de la joie dans le processus. »

Annabel est une ancienne joueuse de tennis numéro un britannique qui, à 15 ans, était la plus jeune joueuse britannique à avoir concouru à Wimbledon pendant 95 ans.

Elle a également représenté la Grande-Bretagne dans les prestigieuses compétitions Wightman et Federation Cup.

En dehors du tennis, Annabel a présenté des émissions de divertissement telles que Treasure Hunt et Inceptor et a connu une longue carrière de diffusion couvrant tous les grands événements de tennis dans le monde.

L’ancienne star de BBC Sports – et ex-Strictly man – Dan Walker était parmi ceux qui la soutenaient en insistant: « Elle sera géniale. »

Krishnan Guru-Murthy

Pennsylvanie

Ce n’est tout simplement pas Strictly sans un lecteur de nouvelles habituellement costaud vêtu de tenues scintillantes et faisant des faux pas partout.

Mais pourrait Canal 4 Nouvelles l’hôte Krishnan, 53 ans, surprend tout le monde avec ses pas de danse ?

Eh bien, il a certainement l’enthousiasme – bien qu’il ait admis qu’il s’inquiétait de sa « décrépitude générale ».

Le journaliste a expliqué : « Je suis surpris, ravi et un peu confus de me retrouver à participer à Strictly sur la base de ‘on ne vit qu’une fois !’ et j’ai hâte de commencer à apprendre à danser, mais je suis un peu inquiète de ma décrépitude générale.

« Je sais que je vais adorer ça et passer un moment formidable et j’espère juste que je ne suis pas le seul à apprécier ma participation. »

Eddie Kadi

Getty

Le comédien Eddie Kadi se rendra sur la piste de danse plus tard cette année[/caption]

L’humoriste et présentateur de radio Eddie Kadi troquera le micro contre une paire de chaussures de danse.

Eddie est reconnu comme l’une des personnalités debout les plus célèbres au monde.

Il continue de dominer le monde de comédieatteignant à travers les cultures et les continents et se produisant devant des foules immenses partout dans le monde.

Eddie a dit: « WOW. Quiconque me connaît comprend que la musique et la danse sont si importantes et au cœur de qui je suis.

« Je suis si incroyablement fier et honoré que Strictement et

la BBC m’a demandé de rejoindre l’équipe 2023.

« Je te promets que je vais tout donner. Cela va être un VIBE.

Jody Cundy

La star paralympique Jody Cundy se rend sur la piste de danse.

L’homme de 44 ans a déclaré: « J’ai passé ma vie en Lycra donc ce morceau ne me fait pas peur, c’est la danse qui me fait peur. »

La star du sport a ajouté: « Ravi d’être accueilli dans la famille Strictly et de me jeter la tête la première dans le monde de la danse de salon.

« Tellement loin de ce à quoi je suis habitué, mais j’ai hâte de relever le défi et de sortir de ma zone de confort, d’autant plus que je suis toujours le dernier sur la piste de danse » J’ai hâte d’être coincé entrez, apportez les paillettes et les paillettes !

Jody est un champion du monde et paralympique décoré, il a représenté la Grande-Bretagne à sept Jeux paralympiques d’été en remportant huit médailles d’or, une d’argent et trois de bronze dans des épreuves de natation et de cyclisme.

En 2009, il a reçu un MBE pour ses services au sport pour personnes handicapées, en 2017, il a été mis à niveau vers un OBE pour ses services à la natation et au cyclisme et en 2022, il a reçu un CBE pour ses services à vélo.

Les Dennis

Getty

Les Dennis sont depuis longtemps pressentis pour une place dans l’émission[/caption]

Les rumeurs persistent autour de la légende de Family Fortunes, Les, qui a longtemps été pressentie pour une place sur la piste de danse.

On pense que l’ancienne star de Coronation Street a été la cible des producteurs de Strictly pendant des années.

Mais ont-ils enfin trouvé leur homme ?