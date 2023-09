Une profonde division entre zones urbaines et zones rurales émerge lors de la course serrée aux primaires spéciales du Congrès du GOP de l’Utah

Un clivage urbain-rural distinct a laissé une course spéciale aux primaires du Congrès de l’Utah entre un critique et un partisan de Donald Trump trop tôt pour être convoquée mardi dans une course serrée qui produira probablement le remplacement du représentant américain Chris Stewart.

La primaire spéciale du GOP pour remplacer Stewart a vu Celeste Maloy, qui était la conseillère juridique en chef de Stewart et qui a son soutien, avec une légère avance sur l’ancienne législatrice de l’État Becky Edwards mardi soir.

Edwards, critique de Trump, était en tête dans deux comtés urbains, mais Maloy, partisan de Trump, l’a dépassée avec force depuis les zones rurales qui composent le reste du district tentaculaire qui s’étend de la partie nord de la région de Salt Lake City jusqu’à couvrir une grande partie du sud et de l’ouest de l’Utah. Les votes non encore comptés comprenaient des milliers de bulletins de vote par correspondance arrivés au cours des deux semaines suivantes.

La course devait fournir une fenêtre sur ce que pensent les électeurs républicains face à une série d’actes d’accusation contre l’ancien président alors qu’il brigue un autre mandat.

Maloy a déclaré dans un communiqué qu’elle se sentait optimiste et dynamique, tout en reconnaissant que c’était trop serré pour suivre. Elle a vanté son avantage dans les zones rurales du district après avoir déclaré à KUTV plus tôt dans la nuit que l’Utah rural se sentait « sous-représenté ».

« Comme nous l’avions prédit, le sud et les zones rurales de l’Utah se sont imposés », a déclaré Maloy. « Nous avons mené une course positive, axée sur la politique et les enjeux, et cela a clairement trouvé un écho auprès des électeurs. Même si la victoire n’est pas encore proche, nous sommes convaincus qu’un conservateur du district représentera le CD-2. »

Après avoir vu son avance s’évaporer, Edwards a brièvement remercié ses partisans et a mis fin à une soirée électorale à Salt Lake City. Alors qu’ils scandaient «Becky, Becky», Edwards a déclaré qu’elle se sentait optimiste mais qu’elle devrait attendre la suite du décompte des voix.

Maloy avait une avance d’environ 2 points de pourcentage dans les votes dépouillés mardi à minuit, soit une marge d’environ 1 400 voix. Lors des élections précédentes, l’Utah n’a pas compté tous les votes le jour du scrutin et en a laissé environ 30 % dans les jours qui ont suivi.

Presque tous les bulletins de vote dans l’Utah sont déposés par courrier, et ils peuvent arriver jusqu’au 19 septembre et être comptés, à condition qu’ils portent le cachet de la poste le jour du scrutin.

Les résultats de mardi signifient que le vainqueur final de l’élection spéciale sera une femme puisque l’homme d’affaires Bruce Hough, membre du Comité national républicain pendant plus d’une décennie, est largement talonné en troisième position.

Le vainqueur du GOP dans la zone républicaine fiable sera le favori contre la sénatrice démocrate Kathleen Riebe lors des élections générales spéciales du 21 novembre.

Cette gagnante deviendrait la seule femme de la délégation du Congrès de l’Utah et seulement la cinquième dans l’histoire de l’État. La plus récente représentante américaine de l’État, Mia Love, a servi de 2015 à 2019 et a été la première députée noire de l’État.

Stewart, républicain pour six mandats et vétéran de l’US Air Force, a déclenché une ruée pour occuper son siège lorsqu’il a annoncé en mai qu’il démissionnait parce que sa femme était malade. Il envisage de démissionner le 15 septembre après 10 ans au pouvoir.

Trump et ses actes d’accusation n’ont été un élément central de cette campagne abrégée pour aucun des candidats. Mais Edwards a déclaré qu’elle pensait que les Républicains devraient considérer d’autres candidats pour la présidentielle de 2024. Lors de son échec aux primaires de 2022 contre le sénateur Mike Lee, Edwards a critiqué Lee pour avoir soutenu les efforts de Trump visant à discréditer les résultats des élections de 2020.

«Je recherche un républicain capable de reconquérir la Maison Blanche. Je pense qu’il est temps que nous procédions à ce changement », a déclaré Edwards à ABC4 Utah le 19 août. « Nous sommes aux premiers jours du cycle de l’élection présidentielle, mais je surveille, comme je pense que la plupart des Américains le font en ce moment, pour rechercher tous les candidats. alors qu’ils exposent leurs idées.

Trump a remporté l’Utah conservateur en 2018 et 2022, mais l’État n’a jamais pleinement adopté Trump, dont le comportement entre en conflit avec la culture politique et religieuse qui se targue de maintenir la civilité politique dans une époque de polarisation. Plus de la moitié des habitants de l’État appartiennent à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, largement connue sous le nom d’Église mormone. Le sénateur républicain américain Mitt Romney, un critique fréquent de Trump, fait partie des membres de cette foi.

Les actes d’accusation fédéraux contre Trump pour avoir prétendument travaillé à renverser les élections de 2020 et pour avoir prétendument mal géré des informations classifiées après son départ de ses fonctions se profilaient lors d’un débat le 4 août entre Hough et Maloy.

Trump a été peu mentionné dans le débat, mais tous deux ont suggéré que le ministère de la Justice avait été politiquement sélectif en l’inculpant.

« Nous voyons des agences du gouvernement fédéral utilisées comme armes contre des personnes qui ne devraient pas l’être. Le DOJ, le FBI, d’autres. Tout le monde devrait être responsable envers l’État de droit, point final, point final. Et tout le monde devrait être traité de manière égale devant la loi, de manière égale », a déclaré Hough.

Les États-Unis « ressemblent à une république bananière » avec de telles enquêtes, a déclaré Maloy, qui a ajouté qu’elle souhaiterait siéger à un comité chargé d’enquêter sur « l’armement du gouvernement fédéral » si elle était élue.

Edwards n’a pas participé au débat.

Edwards est celle qui a collecté le plus d’argent des trois candidats, rapportant 379 000 $ tout en se prêtant 300 000 $ supplémentaires sur ses fonds personnels. Alors que Maloy a surpassé Hough en contributions, Hough a prêté à sa campagne plus de 334 000 $.

Maloy s’est qualifié pour le scrutin primaire après avoir remporté un vote à la convention du Parti républicain de l’Utah en juin. Hough et Edwards ont chacun rassemblé un minimum de 7 000 signatures pour se qualifier pour le scrutin primaire. Hough est le père des vétérans de « Dancing With The Stars » Julianne et Derek Hough.

Mead Gruver, Associated Press