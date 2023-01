Une professeure de yoga britannique dit que c’est un “miracle” qu’elle soit en vie après qu’une hélice de bateau l’ait gravement blessée | Nouvelles du monde

Un instructeur de yoga britannique dit que c’est un “miracle” qu’elle soit en vie après avoir été grièvement blessée par une hélice de bateau alors qu’elle faisait de la plongée avec tuba au Mexique.

Amor Armitage, 37 ans, faisait de la plongée avec tuba et de l’apnée au large de l’île caribéenne de Cozumel le 17 décembre avec son mari Chase et d’autres lorsqu’elle a été frappée.

À un moment donné, elle a laissé le groupe dans l’eau pour retourner au bateau mais, alors qu’elle allait grimper à l’échelle, il y avait de la musique et le capitaine ne l’a pas vue.

Elle a déclaré: “Je réalise soudainement que le bateau a commencé à bouger et je suis incapable de dire quoi que ce soit.

“Les mots ne sont tout simplement pas sortis, car la peur m’a gelé.

“Tout semble ralentir alors que je sens l’hélice du bateau frapper mon abdomen, mes organes génitaux et mes jambes.

“Mon corps est lourd et je vois le bateau s’éloigner de moi.

“De mes tripes sort un cri viscéral, demandant de l’aide.”

Image:

Les principales blessures d’Amor Armitage concernaient ses jambes et son abdomen



Elle a dit que sa jambe était « cassée », que son corps était « mutilé » et qu’elle ressentait « une douleur hors de ce monde », mais elle a réussi à se hisser dans le bateau.

Puis son mari, le cascadeur Chase, est arrivé sur les lieux et elle a dit que ce sont ses paroles et son amour qui l’ont maintenue en vie pendant le voyage à l’hôpital.

“Il a fait de son mieux pour me garder avec lui et j’ai vraiment le sentiment que sans mon ange Chase, je ne serais pas là aujourd’hui”, a-t-elle ajouté.

Mais en plus de son mari, Mme Armitage pourrait avoir un caillot de sang à remercier – elle a déclaré que les médecins lui avaient dit par la suite qu’un caillot de sang de deux pouces dans son artère l’avait empêchée de saigner à mort.

Mme Armitage a subi trois chirurgies majeures et un certain nombre de transfusions sanguines depuis son arrivée à l’hôpital, où elle restera dans un avenir prévisible.

Ses principales blessures concernaient son abdomen et ses jambes – elle a décrit une partie de l’intérieur de sa cuisse comme “complètement brouillée” et ses quads, tendons et os tibial comme “tranchés”.

“Je suis stable mais toujours considéré comme à haut risque.

“Je ressens de la douleur quotidiennement et ma jambe gauche ne bouge toujours pas ou ne répond pas complètement.

“Mes orteils ont gagné un peu plus de réactivité et cela me rend extrêmement heureuse”, a-t-elle déclaré.

Les vacances du couple n’étaient pas couvertes par l’assurance et la famille et les amis tentent de collecter des fonds pour le transport de Mme Armitage vers le Royaume-Uni et pour son rétablissement.

On pense qu’elle ne pourra peut-être pas travailler pendant au moins six mois, et son mari devra également s’absenter du travail pour l’aider à récupérer.

Elle a dit que les factures d’hôpital sont “énormes … et les coûts semblent augmenter de jour en jour”.

M. Armitage vend sa 981 Spyder et une page Just Giving a été créée, qui a permis de récolter plus de 50 000 £ jusqu’à présent.