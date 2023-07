Une professeure américaine licenciée pour avoir demandé à des étudiantes de "Enlever les chemises en classe"

Un professeur d’université aux États-Unis a été licencié pour avoir prétendument demandé à des étudiantes d’enlever leur chemise, selon Fox5 DC. L’action a été prise après une enquête menée par le Bureau des droits civils au sein du ministère de l’Éducation sur l’incident. Le enquête de trois mois a révélé que le professeur avait créé un environnement hostile en demandant à environ 11 étudiantes de retirer leurs chemises jusqu’à leurs soutiens-gorge de sport dans le cadre d’une démonstration en classe. Il a également fait des commentaires inappropriés sur leurs seins, affirmant que cela était lié à une évaluation médicale, malgré l’absence d’exigence de retrait de vêtements ou de tels commentaires, a ajouté le média.

Selon Fox5 DC, lorsque certaines femmes portaient des vestes de laboratoire par pudeur, le professeur a insisté pour qu’elles les enlèvent. L’incident s’est produit sur le campus de Takoma / Silver Spring et a été initialement signalé en octobre 2019. Après l’enquête, le membre masculin du corps professoral – dont le nom n’a pas été divulgué – a été immédiatement mis en congé administratif puis licencié.

Un porte-parole du Montgomery College a exprimé sa gratitude pour l’enquête approfondie menée par l’OCR et a exprimé son soutien total aux résolutions décrites dans le rapport final, qui a été rendu public récemment.

Au cours de l’enquête, cela a été découvert que l’une des étudiantes impliquées avait échoué au cours, pensant que c’était à cause du harcèlement, a déclaré Fox5 DC dans son rapport. Le collège l’a aidée à se réinscrire et a couvert les dépenses pour qu’elle reprenne le cours. De plus, le collège offrait le remboursement des frais de scolarité ou couvrait les frais pour qu’au moins trois autres étudiants de la même classe reprennent le cours.

Bien que le professeur ait finalement été licencié, certaines questions restent sans réponse : le collège n’a pas révélé si l’affaire avait été renvoyée à la police, pourquoi le nom du professeur n’a pas été révélé ou quelle classe spécifique était impliquée.

Le directeur du comté de Montgomery, Marc Elrich, a déclaré au média: « Je ne m’attendrais pas à ce que quelqu’un divulgue le nom de qui que ce soit tant qu’il n’y aura pas eu d’enquête. Si ce n’est pas une affaire de police, si c’est comme la discipline, une affaire de personnel, les choses personnelles ne ‘ ne se discute pas. »

Bien que le rapport ait félicité le Montgomery College d’avoir mené rapidement une enquête, il s’est dit préoccupé par le fait que toutes les personnes impliquées n’avaient pas été informées des conclusions. Le membre du conseil Will Jawando, qui préside le comité de l’éducation, a exprimé sa surprise en apprenant l’incident quatre ans après qu’il se soit produit.

M. Jawando a personnellement contacté le président du collège et a reconnu que des problèmes de confidentialité pourraient expliquer les informations limitées publiées. Néanmoins, il pense que le nom du professeur devrait être divulgué et a l’intention de plaider en faveur de ce résultat.

Le ministère de l’Éducation a demandé au collège d’informer tous les étudiants concernés avant le 15 août. L’accord de résolution exige également que le collège fournisse au Bureau des droits civils les résultats de l’enquête sur le climat de 2022 et un résumé des mesures prises en réponse à toute préoccupation soulevée par le sondage avant le 15 septembre.

Bien que le Montgomery College fonctionne sous son propre conseil d’administration, responsable de l’établissement des politiques, M. Jawando a souligné que le comté fournit un financement au collège, accordant au conseil le pouvoir sur les questions financières liées à l’institution.