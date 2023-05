Une procédure moins invasive pour les valvules cardiaques «qui fuient» s’avère un succès

MERCREDI 24 mai 2023 (HealthDay News) – Lorsqu’une des valves du cœur provoque une grosse fuite, cela peut causer de gros problèmes.

La bonne nouvelle : la condition, connue sous le nom de régurgitation mitrale dégénérative (DMR), peut être traitée à l’aide d’une intervention mini-invasive appelée TEER (transcatheter edge-to-edge repair), une procédure qui implique l’insertion d’un petit clip pour permettre une valve appropriée la fermeture et la circulation sanguine.

La meilleure nouvelle ? Une nouvelle analyse du monde réel est la première à conclure définitivement que la grande majorité des patients qui subissent la procédure s’en sortent bien par la suite.

Cela devrait rassurer les plus de 2 millions d’Américains qui ont reçu un diagnostic de DMR.

« Le traitement a réussi chez près de 9 patients sur 10 chez qui la TEER a été utilisée pour réparer leur valve mitrale », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Raj Makkar, dans un communiqué.

« Ces résultats solides en matière d’innocuité et d’efficacité ont été validés, malgré l’âge avancé et les comorbidités importantes [other health complications] de ces patients », a ajouté Makkar, vice-président de l’innovation et de l’intervention cardiovasculaires au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles.