Une prison iranienne brûle au milieu des manifestations (VIDÉOS)

La prison Evin de Téhéran était en feu samedi soir, alors que des coups de feu retentissaient

La prison d’Evine, dans la capitale iranienne, Téhéran, a pris feu samedi soir, avec des séquences vidéo montrant de la fumée et des flammes s’élevant du centre de détention. L’incendie a éclaté au milieu de manifestations antigouvernementales généralisées, qui durent depuis plusieurs semaines.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient l’enceinte de la prison en feu, alors qu’une alarme retentissait et que ce qui ressemblait à des coups de feu retentissait. Plusieurs fortes explosions ont été entendues alors que la prison brûlait.

L’agence de presse iranienne IRNA a déclaré que l’incendie s’était déclaré à la suite d’une bagarre entre détenus et gardiens, a rapporté Al Arabiya. Cependant, le gouvernement iranien n’a pas encore commenté l’incident ni publié d’informations sur les victimes ou les dommages causés à l’installation.

تهران شنبه ۲۳ مهر

« اطراف اوین صدای شلیک میاد

مولوتوف انداختن اوین» #مهسا_امینی pic.twitter.com/EGto2OT6s8 — مملکته (@mamlekate) 15 octobre 2022

“Des familles de détenus se sont rassemblées devant la porte principale de la prison d’Evin”, un témoin a déclaré à Reuters. « Je peux voir le feu et la fumée. Beaucoup de forces spéciales. Les ambulances sont là aussi.

تهران شنبه ۲۳ مهر

« صدای آژیر اوین، صدای تیراندازی هم میاد. با صدای جیغ مردم» #مهسا_امینی pic.twitter.com/OOketSzz69 — مملکته (@mamlekate) 15 octobre 2022

On pense qu’Evin abrite des prisonniers politiques et a longtemps été condamnée par les gouvernements occidentaux et les ONG. Washington a mis la prison sur liste noire en 2018 pour “de graves violations des droits de l’homme” et on pense qu’un certain nombre de binationaux y purgent des peines. L’un d’eux, un irano-américain détenu pour espionnage, a été renvoyé à Evine mercredi après un bref congé, a rapporté Reuters, citant l’avocat de l’homme.

L’incendie s’est déclaré alors que les manifestations anti-gouvernementales en Iran durent depuis plus de trois semaines. Les manifestations ont commencé après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue à Téhéran, et se sont depuis transformées en émeutes nationales et en appels à la chute du gouvernement radical de la République islamique.

Les autorités iraniennes ont accusé des gouvernements étrangers, dont les États-Unis et Israël, d’attiser les troubles.