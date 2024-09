Une prison historique mais délabrée de l’Illinois fermera ses portes pendant la construction d’une nouvelle prison, malgré les objections

SPRINGFIELD, Illinois — Lorsque la star de cinéma James Stewart s’est rendu en 1948 dans la tristement célèbre prison de Stateville pour interpréter un journaliste du journal de Chicago dont le travail a permis de libérer un tueur condamné à tort dans « Call Northside 777 », la prison existait déjà depuis près d’un quart de siècle.

Aujourd’hui, 76 ans plus tard et des centaines de millions de dollars de réparations négligées, la prison de l’Illinois où sont détenus les tueurs infâmes Leopold et Loeb et Richard Speck, et le lieu de l’exécution de John Wayne Gacy, est en train de fermer.

Le Département des services correctionnels de l’Illinois a déjà commencé à transférer les détenus de l’établissement de Crest Hill, dans la banlieue de Chicago, une décision controversée renforcée par une ordonnance du tribunal fédéral mois dernier.

Au printemps dernier, l’administration du gouverneur JB Pritzker a annoncé un investissement de 900 millions de dollars projet de remplacement de Statevillequi a ouvert ses portes en 1925, avec des installations ultramodernes sur un terrain adjacent appartenant à l’État. Le campus pourrait également accueillir une nouvelle prison pour femmes. Le projet prévoit de remplacer le centre correctionnel de Logan, détérioré, dans le centre de l’Illinois ; il pourrait s’installer sur le campus de Stateville. L’achèvement des travaux pourrait prendre de trois à cinq ans.

Mais c’est à peu près tout ce que l’administration a dit. Aucun plan de construction n’a été dévoilé, aucun calendrier de démolition, aucun premier coup de pioche n’a été donné, ni même aucune décision sur le sort du personnel pénitentiaire.

La décision des autorités pénitentiaires de fermer l’établissement ce mois-ci a néanmoins été prise bien avant que la décision du tribunal ne la rende inévitable. Le 9 août, la juge fédérale Andrea Wood, statuant sur un procès vieux de dix ans contestant la salubrité et la sécurité de l’environnement de Stateville, a ordonné l’évacuation de la plupart des 430 détenus de la prison avant le 30 septembre.

« La principale raison de la fermeture de l’établissement pendant la reconstruction est de répondre aux graves problèmes de sécurité posés aux personnes qui travaillent et vivent à Stateville », a déclaré la directrice par intérim des services correctionnels, Latoya Hughes, lors d’un comité d’examen législatif en juin. « Ce n’est pas seulement une question de préférence, mais une étape nécessaire pour garantir la sécurité, l’efficacité et l’accomplissement de notre mission de réhabilitation. »

Les employés et les prestataires de services, tels que les institutions qui proposent une variété de cours éducatifs et de programmes sociaux aux détenus, souhaitent que Stateville reste ouvert pendant la construction de son remplaçant pour éviter toute perturbation des services ou la destruction d’un personnel soudé et hautement expérimenté.

La prison accuse un retard de 286 millions de dollars dans ses travaux d’entretien, selon un rapport étude des besoins en capitaux à long terme Le rapport de Wood a été publié en mai 2023. Il a identifié 12 millions de dollars de rénovations immédiates, mais Hughes a déclaré que cela « sous-estime largement l’ensemble des besoins urgents ». L’ordonnance du tribunal de Wood s’est concentrée sur les chutes de morceaux de béton, les plumes et les excréments d’oiseaux et l’eau du robinet malodorante.

La F-House délabrée, une unité circulaire avec des cellules autour du périmètre et une tour de garde au milieu, a été fermé en 2016 — la dernière des unités de logement de la prison ronde du pays — bien qu’elle ait été brièvement rouvert pendant la pandémie de COVID-19 pour mettre plus d’espace entre les détenus. La F-House et d’autres bâtiments qui ne sont plus utilisés font partie de l’arriéré des réparations, mais ils nécessitent toujours un entretien, a déclaré Hughes.

Il n’est pas logique de financer la réhabilitation tout en se préparant à investir des sommes colossales dans un nouvel établissement. De plus, une grande partie des travaux nécessiterait de toute façon de déplacer des détenus, a déclaré Hughes.

Mais il n’est pas logique de dire à la sénatrice Rachel Ventura que le département n’a pas donné suite aux préoccupations qu’elle et d’autres législateurs ont soulevées lors des audiences publiques en juin. Elle a déclaré que dans un cas, un détenu à qui on avait promis un cours de formation continue n’y avait plus accès après son transfert. La démocrate de Joliet a déclaré qu’elle avait demandé à plusieurs reprises des mises à jour, mais qu’on lui avait répondu qu’il n’y avait pas de nouvelles informations.

« S’ils vont fermer le site (le 30 septembre), eh bien, qu’allez-vous en faire ? Allez-vous déplacer les meubles hors de là ? Allez-vous sortir un plan de démolition ? Allez-vous faire faire une étude environnementale ? », a déclaré Ventura. « Ce seraient les prochaines étapes logiques, mais ne rien avoir, aucune réponse du DOC à ce sujet – encore une fois, c’est très inquiétant. »

Un courriel a été envoyé au porte-parole des services correctionnels, suivi d’un message téléphonique, sollicitant des commentaires sur l’activité à Stateville : les délais de fermeture, de démolition et de pose de la première pierre, et les mesures nécessaires après l’évacuation des détenus.

Les audiences de juin devant la Commission législative bipartite et bicamérale sur les prévisions et la responsabilité du gouvernement ont été naturellement remplies de membres de la Fédération américaine des employés des États, des comtés et des municipalités, nerveux non seulement à l’idée de perdre leur emploi, mais aussi de briser l’environnement collégial et coopératif du personnel à Stateville et Logan.

Stateville compte 939 employés, dont 676 assurent la sécurité. Hughes a noté que le manque de personnel du département correctionnel joue en leur faveur. En juin, elle a déclaré que l’agence avait 1 000 postes vacants dans un rayon de 101 kilomètres de Stateville, y compris dans les installations qui resteront ouvertes sur le campus de Stateville. Il y a 500 postes vacants au sud dans le plus grand et plus ancien centre correctionnel de Pontiac et 168 à la prison de Sheridan à l’ouest. Lorsque Stateville rouvrira, ses anciens employés auront la priorité à leur retour.

Mais de nombreux employés doivent faire un long trajet pour se rendre à Stateville. Charles Mathis conduit 45 minutes depuis son domicile du sud de Chicago. Un transfert vers Sheridan ou Pontiac signifierait un trajet aller simple de deux heures, sans parler des doubles horaires que les employés doivent effectuer une fois sur place en raison de la pénurie de personnel.

« Ce genre de trajet aller-retour me coûterait énormément d’énergie, physiquement et mentalement », a déclaré Mathis. « Cela me priverait du temps précieux que je passe avec ma famille et mes amis. Je parle au nom de tous mes collègues quand je dis que c’est presque impossible à justifier. »