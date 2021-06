Un fléau de souris qui a ravagé de vastes étendues de l’est de l’Australie a forcé l’évacuation d’une prison pendant que les autorités réparent le câblage électrique rongé et éliminent les souris mortes et en décomposition des cavités murales et des plafonds

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.