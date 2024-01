Une prise de sang pour la maladie d’Alzheimer peut-elle aider à un diagnostic précoce de la maladie ?

Partager sur Pinterest Une prise de sang pourrait-elle aider à détecter les premiers signes de la maladie d’Alzheimer ? Bowery Image Group Inc./Stocksy La maladie d’Alzheimer est un diagnostic clinique et il n’existe pas encore de test diagnostique simple et unique.

Les tests de diagnostic existants peuvent être invasifs, coûteux et longs.

Le développement d’un test de diagnostic simple et précoce pourrait aider à cibler l’utilisation de nouveaux médicaments contre la maladie d’Alzheimer sur les personnes aux premiers stades de la maladie.

Une équipe internationale a découvert qu’un test sanguin détectant une forme particulière de tau est efficace pour détecter les modifications de l’amyloïde et de la tau dans le cerveau. Selon une nouvelle étude publiée dans JAMA Neurologie . Malgré la maladie d’Alzheimer qui touche plus de 55 millions de personnes Dans le monde entier, il n’existe toujours pas de moyen fiable et simple de diagnostiquer cette maladie. Cela a conduit à une situation aux États-Unis où moins de la moitié des personnes atteintes de démence ont été diagnostiquées par un médecin, selon le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) . Les médecins posent normalement un diagnostic en analysant les symptômes et en excluant la possibilité d’autres types de démence, comme la démence vasculaire, à l’aide d’analyses ou d’analyses du liquide céphalo-rachidien. Tout cela prend du temps, est coûteux et potentiellement invasif. Le manque de précision des tests signifie qu’il est difficile de détecter la maladie à ses débuts. Le résultat de ceci est que les quelques options de traitement disponibles pour la maladie d’Alzheimer ne peuvent pas être commencées tôt, alors qu’elles pourraient être les plus efficaces, et il est également difficile de concevoir des essais pour déterminer si certains médicaments seraient efficaces s’ils étaient commencés dès le début. premiers stades de la maladie.

En 2023, la controverse régnait sur la décision de la FDA d’approuver aducanumab et lécanémab , en raison du manque de preuves de leur efficacité. L’une des limites des essais de ces médicaments était l’incapacité de commencer à les utiliser plus tôt dans la progression de la maladie, ce qui pourrait affecter les résultats, affirmait-on à l’époque. Un diagnostic précoce pourrait réduire globalement les coûts des soins de santé car, même s’il n’était pas possible de traiter la maladie d’Alzheimer, il aiderait à gérer d’autres maladies chroniques et à mieux réduire les hospitalisations. Le CDC estime jusqu’à 64 000 $ pourraient être économisés par personne atteinte de démence, avec un diagnostic précoce. Dr David Hunterprofesseur adjoint de neurologie à la McGovern Medical School de l’UTHealth Houston, a déclaré Actualités médicales aujourd’hui dans un e-mail indiquant que davantage d’outils pour détecter la maladie d’Alzheimer seraient les bienvenus : « En tant que spécialistes de la maladie d’Alzheimer, nous souhaitons absolument qu’un test sanguin confirme le diagnostic. Cela est devenu urgent l’année dernière, car il existe désormais un médicament approuvé par la FDA pour la maladie d’Alzheimer, que nous appelons thérapie modificatrice de la maladie (DMT). Pour le moment, nous nous appuyons soit sur un PET scan, soit sur une ponction lombaire. Les deux sont des tests coûteux et quelque peu invasifs.

La chasse est ouverte à un simple test sanguin ou à un test de salive qui pourrait déterminer si une personne présente ou non l’accumulation caractéristique de bêta-amyloïde et de tau dans le cerveau. L’un des défis posés par le développement d’un test sanguin est que la barrière hémato-encéphalique limite la quantité de substances présentes dans le cerveau qui atteignent la circulation sanguine. De plus, les protéines tau et amyloïdes sont, de par leur nature, collantes. Des recherches importantes ont été menées pour déterminer la forme de tau trouvée dans le sang qui est la plus susceptible d’indiquer des niveaux élevés de tau et d’amyloïde dans le cerveau, et non ailleurs dans le corps. Des recherches antérieures ont examiné le rapport entre certaines formes de bêta-amyloïde et d’autres formes, et le p-tau217 est également apparu comme une forme de tau qui indique le développement de l’accumulation d’amyloïde et de tau dans le cerveau. En 2023, un test sanguin pour détecter la protéine bêta amyloïde a été développé et mis à disposition par une société appelée AD-Detect. Ils ont également créé le Test ALZpath pTau217qui n’est accessible qu’aux chercheurs mais leur permet de détecter cette forme de tau dans une prise de sang. Ceci a été mis gratuitement à la disposition d’un groupe international de chercheurs basés en Scandinavie, en Europe et aux États-Unis pour déterminer comment ce test se compare à l’utilisation du liquide céphalo-rachidien et aux biomarqueurs utilisés pour détecter la maladie d’Alzheimer.

Les chercheurs ont examiné les données provenant de trois sources – une cohorte d’individus à risque de maladie d’Alzheimer – et les deux autres étaient des biobanques créées pour étudier les maladies neurodégénératives ou le vieillissement et la démence. Il y avait un total de 786 participants avec un âge moyen de 66 ans, dont 504 femmes et 282 hommes. L’analyse des données a montré que le test était capable d’identifier les individus chez lesquels il y avait des niveaux anormaux de bêta-amyloïde et de tau, mais n’a pas examiné si cela était en corrélation ou non avec l’incidence de la maladie d’Alzheimer. Les chercheurs ont testé le test en conjonction avec des données d’imagerie. Ils ont constaté que le test permettait une détection plus précise de l’atrophie hippocampique et était similaire dans sa capacité à détecter des niveaux anormaux de bêta-amyloïde et de tau à ceux des tests de liquide céphalo-rachidien. C’était le cas dans les trois groupes. Les auteurs ont déclaré que le test pourrait détecter des niveaux anormaux de bêta-amyloïde et de tau chez 80 % des participants testés et que les 20 % restants nécessiteraient une imagerie de confirmation ou des tests de liquide céphalo-rachidien. Ils ont affirmé que ces outils étaient plus précis que les outils de diagnostic actuels et pourraient être utilisés pour identifier les personnes en vue d’une intervention précoce avec des traitements pharmaceutiques émergents conçus pour réduire l’accumulation d’amyloïde. Les créateurs du test ont examiné le manuscrit avant qu’il ne soit soumis à la revue.