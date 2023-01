Une princesse née aux États-Unis jure de rester dans la villa de Rome malgré l’ordre d’expulsion

Une princesse vivant dans une villa à Rome qui contient la seule fresque au plafond jamais peinte par le Caravage a déclaré qu’elle “défendrait vigoureusement” son droit de rester dans la propriété tentaculaire après qu’un juge ait ordonné son expulsion.

La princesse Rita Boncompagni Ludovisi, née aux États-Unis, seule occupante de la Villa Aurora du XVIe siècle, a été mêlée à un long conflit d’héritage avec les trois fils de son défunt mari, le prince Nicolò Boncompagni Ludovisi, qui était le dernier propriétaire de la propriété. .

Dans son testament, le prince, décédé en 2018, a donné à sa femme le droit de rester dans la propriété pour le reste de sa vie et, en cas de vente, le produit devait être partagé entre elle et ses fils. Cependant, les fils ont contesté cela, provoquant immédiatement une querelle juridique.

Les deux parties ont finalement convenu de mettre la maison en vente, mais la princesse a été sommée de partir dans les 60 jours, tout comme la villa n’a pas réussi – pour la cinquième fois – à attirer des enchérisseurs aux enchères jeudi.

La fresque Jupiter, Neptune et Pluton du Caravage a été peinte au plafond d’une petite pièce au premier étage. Photographie : Victor Sokolowicz

Un juge de Rome a statué sur la propriété, où la fresque Jupiter, Neptune et Pluton du Caravage a été peinte au plafond d’une petite pièce nichée au premier étage, n’a pas été correctement entretenue après l’effondrement d’un mur qui a conduit à la fermeture d’un rue adjacente. Le juge a également accusé la princesse d’avoir organisé des visites non autorisées, ce qu’elle a nié.

“J’ai l’intention de défendre vigoureusement mon droit d’usage”, a déclaré la princesse Rita. “J’essaie de ne pas être amer, mais c’est difficile.”

La Villa Aurora, qui est cachée par de hauts murs près de la Via Veneto dans le centre de Rome, était hors du radar du public jusqu’en 2010, date à laquelle elle a ouvert ses portes à la suite d’un projet de restauration inspiré par la princesse après l’avoir vue pour la première fois en 2003, le année où elle a rencontré le prince Nicolò. Jusqu’à sa mort, la villa a accueilli des étudiants en histoire et de petits groupes de touristes privés. La princesse Rita a constitué une archive numérique de 150 000 documents qui éclairent encore plus l’histoire contenue dans la maison, y compris des lettres de Marie-Antoinette et de Louis XVI.

“J’aimais beaucoup mon mari et il m’aimait”, a-t-elle déclaré. “J’ai vécu ici pendant 20 ans et j’ai consacré tout mon temps et mes ressources à cette villa. Ça n’avait vraiment pas à être comme ça.

La Villa Aurora est cachée par de hauts murs à proximité de la Via Veneto, dans le centre de Rome. Photographie : Victor Sokolowicz

La Villa Aurora a été mise aux enchères pour la première fois en janvier de l’année dernière avec une offre d’ouverture de 471 millions d’euros (417 millions de livres sterling), un prix principalement dû à la valeur non divulguée de la fresque du Caravage. Le prix a été baissé à 145 millions d’euros pour la dernière vente aux enchères, mais n’a toujours pas attiré d’offres.

La princesse a dit qu’il y avait de l’intérêt, mais les gens ne “voulaient pas entrer dans ce gâchis”.

La prochaine vente aux enchères est prévue en avril. Étant donné que le site est protégé par le ministère italien de la culture, une fois l’offre acceptée, l’État aura la possibilité d’acheter la propriété au même prix.

Vittorio Sgarbi, sous-secrétaire au ministère de la Culture, a déclaré que la princesse Rita devrait être autorisée à rester dans la propriété en tant que gardienne jusqu’à ce que la villa soit vendue.