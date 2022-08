Une primaire ouverte pourrait sauver les cibles du GOP de Trump à Washington

OLYMPIA, Washington (AP) – Les deux membres républicains du Congrès de Washington qui ont suscité des contestations interpartis en raison de leur vote pour destituer l’ancien président Donald Trump menaient d’autres républicains dans les deux premières primaires de l’État mercredi.

Dans le cadre du système primaire de Washington, tous les candidats se présentent sur le même bulletin de vote, et les deux meilleurs électeurs de chacune des courses de mardi se qualifient pour les élections de novembre, quel que soit le parti – un système qui, selon les observateurs du système, aurait peut-être aidé les titulaires du GOP à Washington qui avaient été ciblés par Trump.

Dans les premiers retours, les représentants Jaime Herrera Beutler et Dan Newhouse ont cherché à se qualifier pour les élections générales avec un candidat démocrate dans chacune de leurs courses. Les candidats approuvés par Trump dans les deux courses occupaient la troisième place.

Étant donné que Washington est un État de vote par correspondance et que les bulletins de vote doivent simplement être déposés le jour du scrutin, cela peut prendre des jours pour connaître les résultats finaux, car les bulletins de vote arrivent dans les bureaux électoraux du comté tout au long de la semaine.

Sur les 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour la destitution à la suite de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, quatre ont choisi de ne pas se présenter aux élections. Le représentant du Michigan Peter Meijer a été battu lors d’une primaire mardi par John Gibbs, approuvé par Trump, et le représentant Tom Rice de Caroline du Sud a perdu contre un challenger approuvé par Trump en juin. Le représentant David Valadao de Californie – qui a une primaire ouverte comme Washington – a survécu à un défi primaire. La représentante Liz Cheney du Wyoming se prépare à la défaite lors de sa primaire du 16 août contre un rival soutenu par Trump.

Si Herrera Beutler et Newhouse finissent par se qualifier pour les élections générales comme l’a fait Valadao, ce sera en grande partie grâce à la mécanique des deux premières primaires, a déclaré Cornell Clayton, directeur du Thomas S. Foley Institute for Public Policy de l’État de Washington. Université.

“Les deux premières primaires sont conçues pour favoriser les candidats plus modérés et rendre plus difficile pour les extrêmes de l’un ou l’autre parti les candidats modérés primaires”, a-t-il déclaré.

Le nombre de candidats républicains dans ces deux courses particulières a donné un avantage aux chances des démocrates de revendiquer l’une des deux premières places, laissant le vote républicain divisé, note Clayton. Herrera Beutler a affronté huit adversaires, dont la moitié sont des républicains, et Newhouse en a affronté sept, dont six républicains.

“Il y a un léger avantage parmi ces républicains”, a déclaré Clayton.

Herrera Beutler, qui représente le 3e district du Congrès dans la partie sud-ouest de l’État, a obtenu environ 25 % des voix mardi soir, et la démocrate Marie Gluesenkamp Perez a obtenu près de 32 %. Joe Kent – ​​un ancien béret vert soutenu par Trump qui a fait face à des dépenses importantes contre lui de la part d’un autre républicain qui l’a attaqué par la droite – était à 20 %.

“En ce moment, je me concentre sur le fait de ne pas tomber sur mes skis”, a déclaré Herrera Beutler, qui brigue son septième mandat, lors d’une conférence de presse Zoom avec des journalistes mardi soir. “Je suis enthousiasmé par les chiffres, mais nous n’avons pas encore terminé, nous avons encore plus de votes à compter.”

Kent Tweeté Mercredi que des dizaines de circonscriptions n’ont pas encore communiqué leurs décomptes et qu ‘”il y a encore une voie”.

Le représentant Dan Newhouse, titulaire pour quatre mandats dans le 4e district du Congrès dans le centre de Washington, avait un peu plus de 27% des voix dans les premiers retours, suivi du démocrate Doug White, qui avait environ 26%. Loren Culp, un ancien chef de la police d’une petite ville approuvé par Trump qui a perdu la course au gouverneur de 2020 contre le démocrate Jay Inslee, était un peu moins de 22 %.

Culp a noté sur Facebook que la différence entre la première et la troisième place est une différence d’un peu plus de 4 100 votes.

“La course est serrée et plus de la moitié des votes sont toujours sortis !” il a écrit.

Les comtés des deux districts devraient mettre à jour leurs décomptes plus tard mercredi après-midi et soir, et la plupart des comtés publieront des mises à jour quotidiennement jusqu’à ce que tous les votes soient comptés.

Rachel La Corte, Associated Press