Une prière juive sur un lieu saint contesté à Jérusalem déclenche des alarmes

D’autres questions sur un changement de politique se sont posées dimanche, lorsque des centaines de Juifs ont marqué le jour du jeûne sacré de Tisha Be Av, qui commémore la destruction des deux premiers temples juifs, en escaladant le mont, un point d’éclair fréquent dans le pays israélo-palestinien. conflit.

Certains groupes religieux juifs qui aspirent à reconstruire un temple juif à l’emplacement contesté, où se trouvent la mosquée Aqsa et le Dôme du Rocher, sont maintenant publicité ouvertement la tenue de prières quotidiennes sur le site.

Le gouvernement israélien a nié lundi qu’il y avait eu un changement de politique, mais semblait envoyer des messages contradictoires. Une télévision rapport au cours du week-end, la chaîne d’information israélienne N12 a révélé la prolifération de rassemblements de prière tranquilles dans les cours de l’enceinte sacrée vénérée par les Juifs comme le Mont du Temple et par les Musulmans comme le Noble Sanctuaire, sous le regard de la police.

Après une protestation de la Jordanie, le gardien du site, et au milieu des tensions croissantes au sein de la coalition fragile et diversifiée de M. Bennett, qui comprend un petit parti islamiste arabe, son bureau est revenu sur la déclaration lundi matin. Il a publié une clarification disant qu’il n’y avait eu « aucun changement dans le statu quo concernant le mont du Temple ».

Le Premier ministre israélien récemment installé, Naftali Bennett, du parti de droite Yamina, a publié une déclaration surprenante en hébreu et en anglais dans laquelle il a remercié les autorités israéliennes pour avoir géré avec succès les événements de ce jour-là « tout en maintenant la liberté de culte pour les Juifs sur le Mont ». – une phrase qui suggérait un changement radical dans la politique interdisant la prière juive et a immédiatement sonné l’alarme.

Raam, le parti islamique de la coalition au pouvoir, a dénoncé les récents événements sur le mont, notamment ce qu’il a appelé l’ascension de plus de 1 600 « colons » juifs dimanche. Il a proclamé que le site était « la propriété exclusive des musulmans » et a averti que les provocations pourraient conduire à une guerre de religion « catastrophique ».

Les tensions à Jérusalem, y compris un affrontement violent lorsque la police a fait une descente sur des manifestants palestiniens à la mosquée Aqsa, ont contribué au déclenchement de 11 jours de combats acharnés en mai entre Israël et le Hamas, le groupe militant islamique qui règne à Gaza.

Muhammad Hamadeh, le porte-parole du Hamas pour les affaires de Jérusalem, a appelé les Palestiniens à « marcher vers Jérusalem, à se mobiliser et à se stationner » dans les cours de la mosquée Aqsa et de la vieille ville de Jérusalem à l’approche de l’Aïd al-Adha, une grande fête musulmane célébré cette semaine.

Dans un effort pour calmer l’atmosphère, Yair Lapid, ministre centriste des Affaires étrangères d’Israël, réitéré au Parlement lundi qu’il n’y avait eu aucun changement de politique et qu’Israël en avait informé le gouvernement jordanien et l’administration Biden.

Israël a capturé la vieille ville, ainsi que le reste de Jérusalem-Est, à la Jordanie pendant la guerre du Moyen-Orient de 1967 et a rapidement annexé et revendiqué la souveraineté dans la région, ce qui n’a jamais été reconnu internationalement. Il permet au Waqf, une fiducie islamique contrôlée par la Jordanie, d’administrer les sanctuaires musulmans sur le mont, tout en maintenant un contrôle de sécurité global.

En vertu de l’arrangement permanent, seuls les musulmans peuvent prier sur la montagne. Les non-musulmans peuvent visiter mais pas adorer sur le plateau. Le prochain lieu le plus saint pour la prière juive est au pied du mont près du Mur des Lamentations.

Traditionnellement, la plupart des Juifs orthodoxes évitaient le mont lui-même de peur de marcher à l’endroit où se trouvait autrefois le saint des saints des temples. De plus en plus, les Juifs sionistes religieux, y compris certains membres de la circonscription de M. Bennett, se sont fait un devoir de visiter le complexe, de revendiquer et de défendre les droits de prière.