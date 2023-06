Une prévision de magasinage des Fêtes précoce nous rend heureux de posséder deux des meilleurs stocks de détail

Les Américains devraient dépenser moins cette saison des fêtes et rechercher des remises, selon une nouvelle enquête CNBC auprès des responsables de la logistique de vente au détail. Ce désir d’économiser de l’argent à une époque où la plupart des gens doivent magasiner favoriserait les marques hors prix de TJX Companies (TJX) et les prix avantageux de Costco (COST). Selon la dernière enquête CNBC sur la chaîne d’approvisionnement, publiée vendredi, 71 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles craignaient que le consommateur ne réduise ses dépenses de vacances en réponse à l’inflation. Pendant ce temps, environ les deux tiers des personnes interrogées par CNBC s’attendent à ce que les consommateurs recherchent des remises. Avec un consommateur déjà soucieux des coûts, la valeur que les acheteurs peuvent obtenir chez TJ Maxx, Marshalls et HomeGoods, propriété de TJX, ainsi que Costco jouent directement dans notre thèse d’investissement sur les deux actions en ces temps d’incertitude économique en raison de l’insistance de la Réserve fédérale. que l’inflation gênante n’a pas encore été vaincue. La Fed a suspendu mercredi sa série de hausses de taux d’intérêt, mais a signalé que deux autres hausses étaient probables cette année. L’inflation reste actuellement élevée même si la tendance des derniers mois a été à des augmentations plus faibles. La baisse récente de la demande d’achats discrétionnaires reflète les inquiétudes des consommateurs face à des prix plus élevés alors qu’ils essaient de donner la priorité à l’essentiel. Par exemple, Home Depot (HD) s’attend à ce que les ventes globales et les ventes des magasins comparables diminuent chacune entre 2% et 5% au cours de l’exercice 2023. Il a également prévu une baisse du bénéfice par action (EPS) dilué sur l’année entière entre 7% et 13 % lorsque les acheteurs bricoleurs se retirent des projets de rénovation domiciliaire. Home Depot, qui a annoncé le mois dernier sa plus grande perte de revenus trimestriels en environ 20 ans, est resté fidèle à ses prévisions pour l’année entière lors de sa journée des investisseurs la semaine dernière. des niveaux de stocks élevés, ce qui l’a amenée à présenter des prévisions à la baisse pour le reste de l’année. La direction a mis à jour ses prévisions de ventes pour l’exercice 2023 à une baisse de 6,5% à une baisse de 8% par rapport à ses prévisions précédentes de baisse de 3,5% à une baisse de 5,5%, car « les consommateurs sont obligés d’avoir plus de choix sur la façon dont ils dépensent leur argent », a déclaré la PDG Mary Dillon lors de l’appel post-bénéfice de la société le mois dernier. Certes, les consommateurs ont dépensé plus que prévu en mai, les résultats des ventes au détail du gouvernement du début de la semaine ayant augmenté de 0,3 % pour le mois. C’est plus que l’estimation de 0,1 %. L’indice des prix à la consommation de mardi a montré une augmentation de 4 % d’une année sur l’autre en mai, contre 4,9 % en avril et une énorme baisse par rapport au pic pandémique de Covid de 9,1 % en juin 2022. Même si le refroidissement de l’inflation semble avoir levé un peu de poids sur les Américains ‘ le mois dernier, les détaillants se préparent toujours à un acheteur prudent à venir. Pour s’adapter au consommateur sous pression, Wall Street pense que le fait d’avoir le bon inventaire différenciera les détaillants prospères du reste du peloton. COST YTD mountain Performance de Costco YTD Cowen a désigné Costco comme la meilleure idée pour 2023, citant des tendances de trafic stables, des taux de renouvellement record et de solides revenus de cotisations. Il est important de noter que les analystes soulignent également la gestion prudente des stocks de Costco comme un « catalyseur pour une exécution solide à venir », dans une récente note de recherche. Le détaillant en gros, expliquent les analystes, prévoit d’augmenter l’assortiment de produits alimentaires pour équilibrer les ventes discrétionnaires plus lentes. La société a déclaré que « les vents favorables à la marge brute » sont en avance pour Costco alors que les coûts de la chaîne d’approvisionnement diminuent. Ces « bénéfices bruts supplémentaires pourraient être investis dans des écarts de prix plus importants et pourraient rapporter [higher] le trafic à un chiffre moyen à un chiffre est à la hausse. » Nous pensons que la possibilité d’une augmentation des frais d’adhésion et d’un dividende spécial dans le futur serait une belle cerise sur le gâteau et nous garderait en tant que propriétaires à long terme du stock. lors de l’appel post-bénéfices du mois dernier, le directeur financier Richard Galanti n’a une fois de plus donné aucune indication qu’une hausse des frais était imminente, bien qu’il ait reconnu que cela se produirait « à un moment donné ». TJX est le mieux placé pour capter la baisse de la demande des consommateurs. Les 46 années d’expérience du détaillant hors prix en matière d’offre de valeur « résonnent auprès des consommateurs dans un certain nombre d’environnements économiques », ont déclaré les analystes. Ils apprécient également « l’exécution cohérente » de TJX dans les périodes d’inflation et de récession, « étant donné que les 1 200 acheteurs de TJX s’approvisionnent en bonnes/meilleures/meilleures marchandises attrayantes pour un large éventail de revenus et d’âge. » % à 3 %. La direction a déclaré qu’elle ne voyait pas de détérioration de la demande, car elle offre la meilleure valeur de sa catégorie et une expérience de chasse au trésor que les consommateurs adorent. Notamment, la société voit une voie plus claire pour améliorer la rentabilité des marges d’avant la pandémie. Dans un environnement de vente au détail difficile où les consommateurs sont censés dépenser moins et rechercher des rabais, nous nous en tenons aux détaillants qui offrent des marchandises de qualité à des prix avantageux, et c’est toujours TJX et Costco. « Nous avons les deux meilleurs détaillants pour le moment », a déclaré Jim Cramer lors de la réunion mensuelle de juin de l’Investing Club mercredi. « TJX parce qu’il y a tellement de stocks excédentaires dans le système et que TJX peut choisir parmi une multitude de grands magasins et Costco parce qu’il propose la marchandise la moins chère », a-t-il expliqué. Nous sommes encouragés par le fait que TJX a été une valeur ajoutée pour les consommateurs sous pression dans un environnement inflationniste et qu’il a une exécution solide dans une économie plus lente. Cela nous donne plus de confiance dans le fait que les perspectives du détaillant hors prix sont positives vers le second semestre et la meilleure façon de jouer l’environnement de vente au détail actuel. Nous continuons de considérer Costco comme un opérateur de premier ordre et restons de grands fans du modèle d’adhésion au club, de sa proposition de valeur et de la grande fidélité de la clientèle. Pendant les périodes d’inflation, Costco peut maintenir les prix bas et attirer de nouveaux membres. Nous avons récemment vendu des actions COST pour assurer un profit. Cette vente a eu lieu mercredi après la solide progression de 9% des actions de Costco à la suite de son dernier rapport sur les résultats en mai. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long TJX, COST. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les acheteurs vont et viennent au magasin TJ Maxx du Mall at Prince George’s le 17 août 2022 à Hyattsville, Maryland. Puce Somodevilla | Getty Images