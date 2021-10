Une pression artérielle élevée la nuit peut doubler le risque de décès chez les patients diabétiques : selon une étude

Les adultes atteints de diabète de type 1 ou de type 2 dont la tension artérielle augmentait la nuit avaient plus du double du risque de mourir par rapport à ceux dont la tension artérielle « baissait » pendant le sommeil, selon une étude de 21 ans présentée récemment à Hypertension Scientific de l’American Heart Association. Séances 2021.

La pression artérielle diminue normalement, ou plonge, pendant le sommeil. Si la pression artérielle ne diminue pas adéquatement pendant la nuit, on parle de « non-baisse. » Si la pression artérielle augmente la nuit par rapport aux niveaux de jour, le phénomène est appelé « baisse inversée ». Ces tendances anormales de la pression artérielle sont associées à des risques accrus de complications cardiovasculaires et de décès chez les adultes atteints de diabète de type 1 ou de type 2.

« Notre étude montre qu’une personne sur 10 atteinte de diabète de type 1 ou de type 2 pourrait être une personne atteinte de diabète inversé, et que cette condition fait probablement plus que doubler le risque de décès toutes causes confondues sur une période de 21 ans, quel que soit le contrôle de la pression artérielle. Il est important que les professionnels de la santé recherchent des schémas de baisse anormale de la pression artérielle chez les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 », Martina Chiriaco, chercheuse au département de médecine clinique et expérimentale de l’Université de Pise à Pise, en Italie.

Dans l’étude, les chercheurs ont également évalué le rôle de la variabilité de la fréquence cardiaque dans leur groupe d’étude. La variabilité de la fréquence cardiaque est une mesure de la variation du temps entre chaque battement cardiaque.

« Une faible variabilité de la fréquence cardiaque est associée à une moins bonne santé des personnes souffrant d’insuffisance cardiaque et augmente le risque de maladie coronarienne dans la population générale. Cependant, il existe encore une pénurie d’informations à long terme sur l’association d’une variabilité réduite de la fréquence cardiaque avec la mortalité chez les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 », a déclaré Chiriaco.

Les chercheurs ont étudié 349 adultes diabétiques à Pise, en Italie, à partir de 1999. Les chercheurs ont découvert que plus de la moitié des participants avaient une tension artérielle non plongeante pendant la nuit, et 20 pour cent étaient des plongeurs inversés.

Ils ont également constaté que près d’un tiers des plongeurs inversés avaient une neuropathie autonome cardiaque contre 11% de ceux qui n’avaient pas de creux. La neuropathie autonome cardiaque est une complication grave du diabète dans laquelle les nerfs qui contrôlent le cœur et les vaisseaux sanguins sont endommagés. Ces lésions nerveuses affectent la régulation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, augmentant le risque de décès et d’événements cardiovasculaires.

Par rapport aux plongeurs, les plongeurs inversés avaient une survie réduite de 2,5 ans en moyenne, et les non plongeurs avaient une survie réduite de 1,1 an en moyenne.

