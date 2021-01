Nidhi Razdan, présentatrice de nouvelles indiennes, a déposé une plainte contre la police, affirmant qu’elle avait été dupée à quitter son emploi pour une offre de rejoindre l’Université Harvard en tant que professeur agrégé de journalisme, ce qui s’est avéré être une arnaque.

Razdan a travaillé pendant 21 ans à NDTV, l’un des plus grands diffuseurs de l’Inde, mais a déclaré vendredi qu’elle avait été amenée à quitter l’entreprise en juin après être devenue la « Victime d’une attaque de phishing très grave. »

La journaliste pensait qu’elle rejoindrait Harvard en septembre 2020, ses cours devant commencer en janvier 2021 en raison de la pandémie – mais a réalisé que son offre d’emploi était fausse après avoir contacté les hautes autorités de l’université Ivy League à propos de l’emploi.

J’ai été victime d’une attaque de phishing très grave. Je publie cette déclaration pour rétablir les faits sur ce que j’ai vécu. Je n’aborderai plus cette question sur les réseaux sociaux. pic.twitter.com/bttnnlLjuh – Nidhi Razdan (@Nidhi) 15 janvier 2021

«En fait, je n’ai pas reçu d’offre de l’Université Harvard pour rejoindre leur faculté en tant que professeur agrégé de journalisme», a-t-elle déclaré dans un communiqué vendredi, publié sur Twitter.

«Les auteurs de cette attaque ont utilisé des falsifications et des fausses déclarations intelligentes pour obtenir l’accès à mes données personnelles et à mes communications et peuvent également avoir accès à mes appareils et à mes comptes de messagerie / réseaux sociaux.»

Razdan a dit qu’elle était « Alarmé par l’échelle » du canular, ajoutant qu’elle avait exhorté les autorités de Harvard à faire face à l’incident, ainsi que la police.

De nombreux utilisateurs des médias sociaux se sont rapidement moqués de Razdan à propos de l’incident, tandis que d’autres étaient plus compréhensifs, y compris Joshua Benton, l’ancien directeur du Nieman Journalism Lab à l’Université Harvard.

Wow – c’est horrible. Pour mémoire, @Harvard n’a pas d’école de journalisme, pas de département de journalisme et pas de professeurs de journalisme. (Il a @niemanfdn! Mais nous n’avons ni faculté ni classes. Et il a @ShorensteinCtr, mais pas de faculté spécialisée dans le journalisme.) https://t.co/AiMYkcrB6Q – Joshua Benton (@jbenton) 15 janvier 2021

Il a décrit l’incident comme « terrible, » mais a précisé que bien que l’université abrite le laboratoire de journalisme de Nieman, elle n’a pas « Faculté ou classes spécifiques au journalisme. »

Un autre utilisateur de médias sociaux avait déjà souligné en septembre 2020 que le nom de Razdan a fait « N’apparaissent pas encore dans la liste des professeurs principaux » et que le cours ne figurait pas dans la liste, bien que la journaliste ait prématurément déclaré sa nouvelle position dans sa biographie Twitter.

