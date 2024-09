Une présentatrice de Weather Network explique pourquoi elle a montré au monde son tatouage de mastectomie

« Il y avait quelque chose dans ce tatouage qui me faisait me sentir belle, forte et un peu dure à cuire », a déclaré la survivante du cancer du sein

Vous avez peut-être déjà vu cette image. Après tout, elle figurait dans une publicité nationale, sur le côté des autobus partout au pays et même sur un immense panneau d’affichage au Yonge-Dundas Square à Toronto.

La photo est celle de Kim MacDonald, une présentatrice chevronnée avec MétéoMédiasurvivante du cancer du sein et Porte-parole national de Cancer du sein Canadamontrant sa cicatrice de double mastectomie, sur laquelle est inscrit un tatouage de tournesols.

MacDonald a raconté l’histoire de son tatouage et sa décision de le dévoiler au monde lors de son discours d’ouverture à l’ Déjeuner de l’espoir événement de collecte de fonds le 24 septembre.

La 26e édition annuelle Fondation du Nord contre le cancer L’événement a permis de récolter plus de 1,1 million de dollars pour les soins et la recherche contre le cancer au Shirley and Jim Fielding Northeast Cancer Centre. Les organisateurs espéraient récolter 60 000 dollars supplémentaires grâce à l’événement de cette année.

Après avoir subi une double mastectomie en 2017, son oncologue lui avait conseillé d’attendre trois ans avant d’envisager une chirurgie reconstructive, car son cancer était agressif et il craignait qu’il ne réapparaisse.

Subir une reconstruction mammaire ne serait pas la meilleure idée si elle devait suivre d’autres traitements contre le cancer.

MacDonald est donc restée neutre, affirmant que c’était la bonne décision pour elle. En 2022, à l’occasion du cinquième anniversaire de son opération, elle a décidé de faire apposer des œuvres d’art sur ses cicatrices.

« Je voulais un tatouage de tournesols, alors je m’en suis fait un », a-t-elle déclaré. « Il y a un dicton qui dit : « Sois le tournesol, tiens-toi droit et suis le soleil. » C’est ce que j’essayais de faire depuis qu’on m’a diagnostiqué un cancer du sein.

« Avec ce tatouage, je me suis sentie transformée d’une certaine manière. J’avais appris à accepter mon corps tel qu’il était, et ça me convenait. Ce tatouage avait quelque chose qui me faisait me sentir belle, forte et un peu badass. »

MacDonald a déclaré que lorsqu’elle cherchait à faire réaliser des œuvres d’art sur ses cicatrices, elle avait du mal à trouver sur Internet des exemples de ce à quoi cela ressemblerait.

Même si elle était un peu hésitante, elle a accepté qu’une photo d’elle dévoilant son dessin de mastectomie soit utilisée dans leur campagne publicitaire.

« Je voulais montrer aux patientes atteintes du cancer du sein ce qu’il était possible de faire, et je voulais normaliser ce corps dans la société en général », a déclaré MacDonald. « J’avais peur. C’était en effet la chose la plus vulnérable que j’aie jamais faite. »

MacDonald a reçu un diagnostic de cancer du sein à l’âge de 48 ans fin 2016 – un carcinome canalaire invasif de stade 2b, HER2+, pour être exact.

Mais il était évident pour elle qu’elle avait un cancer avant même le diagnostic. Son sein droit était complètement dur, elle avait une éruption cutanée et ses mamelons commençaient à se rétracter.

Sa tumeur mesurait 10 centimètres, soit la taille d’une balle de baseball, et elle devait subir une chimiothérapie pour la réduire avant de subir une intervention chirurgicale. La chimiothérapie a été efficace et a complètement réduit la tumeur, mais MacDonald a quand même subi une double mastectomie pour empêcher son cancer de revenir.

En raison de son diagnostic HER2+ (un cancer du sein dont les tests sont positifs pour une protéine appelée récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain, ou HER2), elle a également subi une intervention chirurgicale pour qu’un port soit placé dans sa poitrine afin de recevoir Herceptine injections.

Sans l’Herceptin, un médicament qui combat férocement certains cancers du sein et qui n’est disponible au Canada que depuis 2000, MacDonald estime qu’elle ne serait pas là aujourd’hui.

MacDonald veut diffuser un message de détection précoce, en soulignant que les mammographies sont désormais plus accessible aux femmes de 40 ans en Ontario.

« Je veux que les gens sachent que le cancer du sein peut être guéri s’il est détecté suffisamment tôt », a-t-elle déclaré. « La différence entre le stade 0 et le stade 4 réside dans le temps. Le stade 0 a un taux de survie de 99 %. Le stade 4, de 31 %, mais ce chiffre s’améliore grâce à la recherche. Alors, faites-vous dépister, posez des questions. Le cancer du sein peut toucher une femme de tout âge, alors ne pensez pas que c’est une maladie qui ne concerne que les femmes plus âgées. »

Elle a également parlé de l’importance pour les survivantes du cancer du sein de parler de leur diagnostic et de diffuser la sensibilisation et la compréhension – et elles n’ont pas besoin d’être une présentatrice de télévision avec un profil national comme elle.

MacDonald a partagé avec le public l’un de ses moments les plus sombres pendant ses traitements de chimiothérapie, allongée malade et faible sur le sol de sa salle de bains, chauve et ne sachant pas si elle pourrait se lever. Mais elle l’a fait, et elle en est heureuse.

« Lors de vos jours les plus sombres, lorsque vous avez l’impression que tout est impossible, soyez courageux, trouvez votre voix, exprimez-vous, car vous ne savez jamais comment cela peut vous aider ou aider quelqu’un d’autre », a déclaré MacDonald.

Le Dr Abhenil Mittal, oncologue à Sudbury, a parlé des progrès réalisés dans le traitement du cancer du sein lors du 26e déjeuner annuel de l’espoir, le 24 septembre. Heidi Ulrichsen / Sudbury.com



Lors du déjeuner de l’espoir, le Dr Abhenil Mittal, un oncologue médical exerçant à Sudbury, a fait part de certaines des avancées de la recherche sur le cancer du sein au fil des ans.

« Des progrès remarquables ont été réalisés dans tous les domaines au cours des dernières décennies », a-t-il déclaré. « Dans l’ensemble, la mortalité due au cancer du sein a diminué de manière significative, de plus de 50 % par rapport aux années 1990.

« En général, 90 % des femmes atteintes d’un cancer du sein vivent plus de cinq ans. De plus, les progrès réalisés dans les techniques chirurgicales, la planification des radiations et l’administration des médicaments ont permis de mieux tolérer ces traitements.

« Tout cela a été possible grâce à la recherche collaborative, financée par des dons généreux et des sacrifices consentis grâce à la participation à des essais cliniques de patients comme vous. »

Heidi Ulrichsen est rédactrice adjointe de Sudbury.com. Elle couvre également les domaines de l’éducation et des arts.