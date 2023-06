L’HISTORIQUE Lucy Worsley a révélé qu’elle ressentait une « pression extraordinaire » alors qu’elle entreprenait un nouveau projet télévisé.

Présenter des documentaires historiques est un jeu d’enfant pour Lucy, mais animer son nouveau jeu-questionnaire en studio au rythme effréné Puzzling est un défi complètement différent.

Getty

Lucy Worsley a admis être une « épave » dans sa nouvelle émission[/caption] Canal 5

Elle est à la tête de Puzzling de Channel 5[/caption]

« Je suis une épave, un tas de nerfs », avoue l’homme de 49 ans à The Sun’s TV Mag.

« C’est tout nouveau pour moi, et la pression est extraordinaire. Il y a tellement de choses qui pourraient mal tourner, pour les candidats mais aussi pour moi.

« Je suis sous une pression énorme pour poser la question rapidement mais correctement. »

Elle a poursuivi : « Ça a été une vraie joie, mais aussi terrifiante. Normalement, je sors avec une toute petite équipe coincée au coin d’une rue pluvieuse d’Édimbourg.

« Je n’ai pas l’habitude de travailler avec une équipe aussi nombreuse et complexe dans un si grand studio de télévision. »

Dans l’émission, certains des sabots les plus intelligents de Grande-Bretagne se livrent à cinq séries d’énigmes allant du raisonnablement simple au véritablement diabolique – et en jeu, une place dans la finale de chaque épisode.

Mais comment Lucy pense-t-elle qu’elle ferait en tant que candidate ?

« Je pense que je serais dans le quartile inférieur », dit-elle. « Je pense que je pourrais répondre à pas mal de questions, mais pas aussi rapidement qu’eux.

« Je pense qu’il est peu probable que vous regardiez ce quiz et que vous ne répondiez pas correctement à toutes les questions. C’est un quiz inclusif. Nous espérons que les gens qui le regarderont auront l’impression d’être dans un club déroutant, car tout le monde pourra jouer.

Étonnamment, l’amour de Lucy pour les quiz est une chose assez récente.

Elle explique : « Comme beaucoup de gens, je me suis vraiment lancée dans les quiz pendant le confinement.

«Avec mes collègues de travail, nous faisions un quiz chaque semaine, et je me suis vraiment attelé à ça, et nous faisions aussi des quiz familiaux. Il y avait un quiz que nous avons fait à Noël, qui était les noms de films exprimés à travers des ustensiles de cuisine – c’était génial.

«Nous avons fait Apocalypse Now avec les batteurs sur le fouet sifflant, pendant que nous chantions le Flight Of The Valkyries. Et nous avons fait une belle Black Beauty avec une brosse de toilette.

Et si Lucy pouvait choisir une figure de l’histoire pour être candidate à Puzzling, elle sait qui elle choisirait.

« Jane Austen », dit-elle. « La réponse à de nombreuses questions dans la vie est : Jane Austen.

« C’était une personne si vive d’esprit, intelligente et vigilante. J’ai l’impression que vous excellez dans les quiz si vous n’êtes pas nécessairement un grand extraverti.

« C’est un domaine de la vie où les introvertis peuvent réussir. »

Puzzling sera lancé jeudi prochain à 20h sur Channel 5 et My5.