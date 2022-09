« Une présence constante » : le PM Trudeau pleure la mort de la reine Elizabeth II

VANCOUVER –

Pleurant la mort de la reine Elizabeth II, le premier ministre Justin Trudeau dit qu’elle était une «présence constante» dans la vie des Canadiens.

« Son service aux Canadiens restera à jamais une partie importante de l’histoire de notre pays », Trudeau a déclaré dans un tweet.

Il a dit que c’était avec «le cœur le plus lourd» que le gouvernement fédéral a appris sa mort. La nouvelle est tombée au milieu d’une retraite du cabinet fédéral à Vancouver et a provoqué l’arrêt de ces réunions.

« Alors que nous repensons à sa vie et à son règne qui a duré tant de décennies, les Canadiens se souviendront et chériront toujours la sagesse, la compassion et la chaleur de Sa Majesté. Nos pensées vont aux membres de la famille royale pendant cette période des plus difficiles. »

Le premier ministre devrait s’adresser au pays sous peu et peut-être donner un aperçu des prochaines étapes pour le Canada, car son décès a déclenché une série de protocoles.

Les drapeaux de Rideau Hall à Ottawa sont maintenant volant en berne.



Plus à venir.