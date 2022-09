“Une présence constante dans nos vies”: Trudeau pleure la mort de la reine du Canada

Le Premier ministre Justin Trudeau a publié une déclaration solennelle jeudi peu après la mort de la reine Elizabeth, affirmant que les Canadiens sont reconnaissants pour les décennies de service du monarque au pays et au Commonwealth.

« C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons appris le décès de la plus ancienne souveraine du Canada, Sa Majesté la reine Elizabeth II. Elle était une présence constante dans nos vies — et son service aux Canadiens restera à jamais une partie importante de l’histoire de notre pays. l’histoire », a déclaré Trudeau dans un tweet.

Trudeau devrait bientôt s’adresser au pays. CBCNews.ca diffusera les propos en direct.

La reine Elizabeth était le troisième monarque régnant le plus longtemps dans l’histoire du monde, ayant servi plus de 25 000 jours sur le trône.

Alors qu’elle était chef d’État de nombreux pays au cours de son règne, la reine avait un lien personnel particulièrement étroit avec le Canada, un endroit qu’elle appelait à plusieurs reprises sa «maison» au Canada et à l’étranger.

REGARDER : La reine au Canada

La reine Elizabeth a visité le Canada 22 fois, commençant ses tournées royales en tant que princesse en 1951, où elle a rencontré des peuples autochtones de l’Alberta.

« Alors que nous repensons à sa vie et à son règne qui a duré tant de décennies, les Canadiens se souviendront et chériront toujours la sagesse, la compassion et la chaleur de Sa Majesté. Nos pensées vont aux membres de la famille royale pendant cette période des plus difficiles », a déclaré Trudeau. .