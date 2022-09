NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La politique syrienne de l’administration Biden se concentre comme un laser sur la lutte contre le mouvement terroriste de l’État islamique largement vaincu, mais certains observateurs disent qu’elle semble être à courte vue lorsqu’il s’agit de zoomer sur la menace croissante de l’Iran et de la Russie qui pourrait conduire à plus d’instabilité à travers le cœur de l’Islam.

“Nous avons eu trois administrations qui n’ont pas donné la priorité à la stabilité syrienne. Si vous n’y prêtez pas attention, elle s’occupe de vous, comme les principaux problèmes au Moyen-Orient. L’instabilité en Syrie se répercute sur des changements plus larges”, a déclaré Brian Katulis, chercheur principal et vice-président de la politique au Middle East Institute.

Katulis a déclaré à Fox News Digital : “L’instabilité en Syrie a brisé le monde au cours de la dernière décennie. La Syrie a enfreint les règles de la guerre parce que [President Bashar] Assad et la Russie ont assassiné des centaines de milliers de civils.” La guerre civile syrienne a provoqué des vagues de migration qui ont perturbé la politique en Europe et aux États-Unis, a-t-il noté.

“Ce qui se passe en Syrie ne reste pas là”, a-t-il dit, mais le mandat américain se limite à dégrader le pouvoir de l’Etat islamique. “La présence que nous avons en Syrie est une présence boucle d’or, ni trop grande, ni trop petite, juste ce qu’il faut”, a déclaré Katulis.

Il y a environ 900 soldats américains, dont des bérets verts, en Syrie.

Pour Sinam Mohamad, le représentant du Conseil démocratique syrien aux États-Unis, la présence de troupes américaines peut faire avancer une troïka des intérêts sécuritaires américains.

Le Conseil démocratique syrien est l’aile politique des Forces démocratiques syriennes, une alliance de forces kurdes, arabes et assyriennes/syriennes, ainsi que de petites unités de défense arméniennes, turkmènes et tchétchènes.

“Le terrorisme menace toujours le monde entier, et l’État islamique et al-Qaïda sont toujours dans le nord-est et le nord-ouest de la Syrie”, a déclaré Mohamad à Fox News Digital.

Elle a cité trois raisons pour lesquelles une présence américaine durable en Syrie est nécessaire.

“Premièrement, tant que ces organisations terroristes seront là, la menace contre les États-Unis et le monde entier continuera. Il est très important de mettre fin au terrorisme en Syrie en partenariat avec les forces de sécurité kurdes”, a-t-elle déclaré.

Deuxièmement, « si les États-Unis se retirent, ils renforceront l’Iran comme en Irak ». Elle a déclaré que la dissuasion américaine “empêche l’ingérence régionale de la Turquie et de l’Iran”.

Troisièmement, “Depuis 11 ans, il n’y a pas eu de solution politique” pour mettre fin aux combats de haute intensité. “On pourrait remonter à avant 2011, [when the civil war began], sans aucune modification du régime syrien. Cela permettra au régime de contrôler la Syrie sans apporter aucun changement pour la démocratie », a déclaré Mohamad.

“Nous devons démocratiser la Syrie”, a-t-elle déclaré. “Les États-Unis nous aideront et nous soutiendront avec la démocratie. Les États-Unis renforceront notre position lors des négociations avec le régime syrien, renforçant un système démocratique basé sur l’égalité des sexes et la liberté de religion. Cela nous donnera une chance de construire un modèle unique dans Moyen-orient.”

Le chef du CENTCOM américain, le général Erik Kurilla, a récemment déclaré que la Syrie était en train de devenir le “terreau fertile” d’une nouvelle génération de terroristes de l’État islamique.

Brick. Le général (rés.) Erez D. Maisel, qui a servi 32 ans dans les Forces de défense israéliennes et est un expert de la Syrie, a déclaré à Fox News Digital que le pays est « important en raison de l’endroit où il se trouve, en particulier pour l’Europe, Israël, La Russie et l’Iran. Qui dirige la Syrie en dit long sur le Moyen-Orient.”

Maisel a noté que les régions kurdes du nord de la Syrie « intéressent Israël parce que nous voyons beaucoup d’intérêts communs. Nous avons de bonnes relations avec les Kurdes. Ils sont une minorité, et nous sommes une minorité ».

Les forces kurdes ont mené des ratissages au cours des dernières semaines pour éradiquer les terroristes de l’État islamique du vaste camp de réfugiés d’al-Hol, dans le nord de la Syrie, qui abrite 55 000 habitants. L’armée américaine est un fervent partisan de la répression anti-ISIS dans le camp.

Maisel a déclaré : « Plus important encore, la Syrie étant à l’intersection entre l’Iran et la Méditerranée, le pont terrestre, est essentiel pour tout avenir meilleur pour le peuple du Levant.

“La perturbation prolongée du contrôle iranien de cette ligne de communication cruciale est stratégiquement importante non seulement pour Israël, mais aussi pour la stabilité régionale, ce qui a un impact sur les intérêts de l’Europe et de l’OTAN. Une mission qui nécessite un soutien américain mesuré – une présence juste suffisante pour nier la liberté de mouvement iranienne (et ISIS résurrection).”

Il a ajouté “Les deux points d’étranglement importants en Syrie sont : le nord kurde (zone d’opérations de l’Euphrate), essentiellement les zones contrôlées par les Forces de défense syriennes, et la zone des trois frontières entre le Royaume de Jordanie, la Syrie et l’Irak. Plus précisément, le CENTCOM américain Al Tanf Garnison.

“Un palliatif important interdisant les intentions iraniennes de développer une ligne d’approvisionnement depuis Téhéran, via l’Irak vers la Syrie et le Liban.”

Pendant ce temps, lundi, s’exprimant lors de la Jerusalem Post Conference à New York, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a présenté une carte montrant plus de 10 installations à Masyaf, dans le nord-ouest de la Syrie, que l’Iran utilise pour fabriquer des missiles avancés et d’autres armes pour ses mandataires. Les installations représentent une menace importante pour Israël et la région, a-t-il déclaré.

Les détracteurs de l’accord atomique iranien craignent profondément que le régime iranien n’utilise les fonds de secours des sanctions pour injecter de l’argent dans les coffres du régime d’Assad et stimuler le terrorisme en Syrie contre les troupes américaines.

Mercredi, l’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a annoncé que les États-Unis avaient fourni 756 millions de dollars supplémentaires d’aide humanitaire au peuple syrien. Ce montant s’ajoute aux 800 millions de dollars d’aide humanitaire annoncés en mai par l’administration.

Un porte-parole du département d’État a refusé de commenter ce rapport et a renvoyé Fox News Digital au Pentagone.