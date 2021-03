Une préparation intense ouvre la voie au pontife pour rencontrer l’ayatollah

BAGDAD (AP) – Dans la ville la plus sainte d’Irak, un pontife rencontrera un ayatollah vénéré et marquera l’histoire avec un message de coexistence dans un lieu en proie à d’âpres divisions.

L’un est le pasteur en chef de l’Église catholique mondiale, l’autre une figure prééminente de l’islam chiite dont l’opinion a une forte influence dans la rue irakienne et au-delà. Leur rencontre résonnera à travers l’Irak, traversant même les frontières avec l’Iran voisin, principalement chiite.

Le pape François et le grand ayatollah Ali al-Sistani doivent se rencontrer samedi pendant au plus 40 minutes, une partie du temps seuls à l’exception des interprètes, dans la modeste maison du religieux chiite dans la ville de Najaf. Chaque détail a été examiné à l’avance dans des préparatifs minutieux en coulisse qui ont touché à tout, des chaussures à la disposition des sièges.

Les nuances géopolitiques pèsent lourd sur la réunion, ainsi que les menaces jumelles d’une pandémie virale et les tensions persistantes avec des groupes voyous soutenus par l’Iran qui tirent des roquettes.

Pour la minorité chrétienne en déclin d’Irak, une démonstration de solidarité d’al-Sistani pourrait aider à assurer leur place en Irak après des années de déplacement – et, espèrent-ils, faciliter l’intimidation des miliciens chiites contre leur communauté.

Les responsables irakiens au sein du gouvernement voient également le pouvoir symbolique de la réunion – tout comme Téhéran.

Al-Sistani, 90 ans, a été un contrepoids constant à l’influence de l’Iran. Avec la rencontre, François le reconnaît implicitement comme le principal interlocuteur de l’islam chiite face à son rival, le guide suprême iranien Ali Khamenei. La nouvelle de la réunion a intensifié les rivalités de longue date entre les séminaires chiites de Najaf et la ville iranienne de Qom au-dessus de laquelle se trouve au centre du monde chiite.

« Ce sera une visite privée sans précédent dans l’histoire, et elle n’aura pas d’égal à toutes les visites précédentes », a déclaré un responsable religieux de Najaf, impliqué dans la planification.

Pour le Vatican, c’était une réunion qui se préparait depuis des décennies, une réunion qui échappait aux prédécesseurs de François.

«Najaf n’a pas rendu les choses faciles», a déclaré un responsable religieux chrétien proche de la planification du côté du Vatican, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la délicatesse de la visite.

En décembre, Louis Sako, le patriarche de l’Église catholique chaldéenne d’Irak, a déclaré à l’Associated Press que l’église tentait de planifier une réunion entre François et l’ayatollah. Il a été inclus dans la première ébauche du programme, «mais lorsque la délégation (du Vatican) a visité Najaf, il y a eu des problèmes», a-t-il dit, sans donner plus de détails.

L’église a continué à insister.

«Nous connaissons l’importance et l’impact de Najaf dans la situation irakienne», a déclaré Sako. Quelle valeur aurait le message du pape sur la coexistence en Irak, ont-ils déterminé, s’il ne cherchait pas le soutien de sa figure religieuse la plus puissante et la plus respectée?

Sako a finalement confirmé la réunion en janvier, des semaines après la préparation de l’itinéraire du pontife.

Al-Sistani intervient rarement sur les questions de gouvernance. Quand il l’a fait, cela a changé le cours de l’histoire moderne de l’Irak.

Un décret de sa part a donné à de nombreux Irakiens une raison de participer aux élections de janvier 2005, les premières après l’invasion américaine de 2003. Sa fatwa de 2014 appelant les hommes valides à combattre le groupe État islamique a massivement gonflé les rangs des milices chiites. En 2019, alors que des manifestations anti-gouvernementales se sont emparées du pays, son sermon a conduit à la démission du Premier ministre de l’époque, Adil Abdul-Mahdi.

L’espoir du Vatican était que François signera un document avec al-Sistani promettant la fraternité humaine, tout comme il l’a fait avec l’influent grand imam d’al-Azhar de l’islam sunnite, Ahmed el-Tayeb, basé en Egypte.

La signature figurait parmi les nombreux éléments sur lesquels les deux parties ont longuement négocié. En fin de compte, les responsables religieux chiites de Najaf ont déclaré à l’AP qu’une signature n’était pas à l’ordre du jour, et al-Sistani émettra une déclaration verbale à la place.

Chaque minute de la réunion de samedi se déroulera probablement aussi méticuleusement qu’une pièce de théâtre scénarisée.

Le convoi du pontife âgé de 84 ans s’arrêtera le long de la rue Rasool, bordée de colonnes, de Najaf, qui culmine au sanctuaire de l’Imam Ali, l’un des sites les plus vénérés au monde pour les chiites.

Sur le côté se trouve une ruelle trop étroite pour les voitures. Ici, François parcourra les 30 mètres de la maison modeste d’al-Sistani, que le clerc a louée pendant des décennies. En attendant de le saluer à l’entrée, le fils influent d’al-Sistani, Mohammed Ridha.

A l’intérieur, et quelques pas à droite, le pontife se retrouvera face à face avec l’ayatollah.

Chacun fera un simple geste de respect mutuel.

Francis enlèvera ses chaussures avant d’entrer dans la chambre d’al-Sistani.

Al-Sistani, qui reste normalement assis pour les visiteurs, se lèvera pour saluer Francis à la porte et l’accompagnera vers un canapé bleu en forme de L, l’invitant à prendre place.

« Cela n’a jamais eu lieu par Son Eminence avec aucun invité auparavant », a déclaré un responsable religieux de Najaf.

Il restera debout malgré sa santé fragile, ont déclaré les responsables religieux. Depuis qu’il s’est fracturé la cuisse l’année dernière, le religieux est fermement installé à l’intérieur. Francis souffre de sciatique.

Le pape se verra offrir du thé.

«Son Eminence transmettra à Sa Sainteté un message de paix et d’amour pour toute l’humanité», a déclaré le responsable.

Les cadeaux seront échangés.

On ne sait pas ce que Najaf accordera, mais François présentera presque certainement à al-Sistani des copies reliées de ses écrits les plus importants, en tête d’entre eux sa dernière encyclique «Frères tous», sur la nécessité d’une plus grande fraternité entre tous les peuples. un monde plus pacifique, écologiquement durable et juste.

Jusqu’à présent, les projets papaux de visiter l’Irak se sont soldés par un échec.

Le regretté Pape Jean-Paul II n’a pas pu y aller en 2000, lorsque les négociations ont échoué avec le gouvernement du dirigeant irakien d’alors Saddam Hussein.

Un revers après l’autre a presque sabordé celui-ci aussi.

L’Irak est tombé à une deuxième vague du coronavirus le mois dernier, stimulé par la nouvelle souche plus infectieuse qui a éclaté pour la première fois au Royaume-Uni.En même temps, une vague d’attaques à la roquette a repris pour cibler la présence américaine dans le pays. Les États-Unis ont blâmé les milices alignées sur l’Iran.

Ces mêmes groupes, renforcés après la fatwa d’al-Sistani, sont accusés de terroriser les chrétiens et de les empêcher de rentrer chez eux. Le gouvernement irakien et les responsables religieux craignent que ces milices puissent mener des attaques à la roquette à Bagdad ou ailleurs pour montrer leur mécontentement face à la rencontre d’al-Sistani avec François.

En tant que pape, François siège au sommet d’une hiérarchie officielle qui dirige l’Église catholique. La position d’Al-Sistani est plus informelle, basée sur la tradition et la réputation. Il est considéré comme l’un des érudits religieux chiites les plus prestigieux au monde, le chef de file des séminaires Najaf, ce qui lui a valu une vénération mondiale.

L’Iran Khamenei et les séminaires Qom se disputent ce prestige. L’école de pensée d’Al-Sistani s’oppose à la domination directe des clercs, le système en place en Iran, où Khamenei a le dernier mot dans tous les domaines.

« La visite pourrait potentiellement déranger certaines personnes et elles pourraient essayer de retarder ou d’annuler la visite, je garde cette inquiétude », a déclaré un deuxième responsable à Najaf. «Qui pourrait être bouleversé? Hawza de Qom », a-t-il dit, utilisant le terme arabe désignant les séminaires.

Ebrahim Raisi, le juge en chef de l’Iran, considéré comme un candidat potentiel à la présidentielle ou même comme le successeur de Khamenei, a échoué dans ses tentatives de rencontrer al-Sistani lors d’un récent voyage.

« Cette tension a augmenté avec les Iraniens, car Son Eminence n’a pas vu Raisi mais verra Sa Sainteté le Pape », a déclaré le responsable.

Mis à part la politique et les rivalités, presque tout le monde dans le tissu multi-confessionnel irakien aura quelque chose à gagner de cette courte rencontre.

«Je vois la visite du pape à Najaf comme l’aboutissement d’un mouvement mondial dans la tradition islamo-chrétienne pour promouvoir la sécurité et la paix dans notre pays», a récemment déclaré à la presse le ministre irakien de la Culture, Hassan Nadhem. «Comme nous sommes toujours teintés de tendances à la violence et à l’intolérance.»

L’écrivain Associated Press Nicole Winfield à Rome a contribué à ce rapport.