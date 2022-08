Une première : un marin afro-américain promu général 4 étoiles

WASHINGTON (AP) – Le premier général quatre étoiles afro-américain de l’histoire du Corps des Marines, le général Michael E. Langley, a crédité son père de lui avoir dit de “viser haut” et a prédit que sa promotion samedi aurait un impact sur les plus jeunes .

Langley est né à Shreveport, en Louisiane, et a grandi dans des bases militaires alors que son père servait dans l’armée de l’air. Diplômé de l’Université du Texas à Arlington, il a été nommé sous-lieutenant dans les Marines en 1985.

“Mon père m’a dit de viser haut, alors j’ai visé aussi haut que possible et j’ai trouvé les rares et les fiers”, a déclaré Langley lors d’une cérémonie à la caserne du Corps des Marines à Washington en présence de son père et d’autres membres de sa famille.

Le Corps des Marines, dont les racines remontent à 1775, a refusé d’accepter des hommes noirs dans ses rangs jusqu’en 1942, un revirement qui a suivi l’attaque de la base aérienne américaine de Pearl Harbor à Hawaï en 1941 et l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Les services militaires américains n’ont été déségrégés qu’après l’ordre du président Harry Truman en 1948. Trois décennies plus tard, le premier Marine afro-américain a été promu général une étoile, en 1979.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé en juin que le président Joe Biden avait nommé Langley pour une nomination au grade de général. La promotion est venue avec l’affectation de commandant du Commandement américain pour l’Afrique, basé à Stuttgart, en Allemagne. Le Sénat a confirmé sa nomination lundi.

“Le jalon et ce qu’il signifie pour le Corps est tout à fait essentiel”, a déclaré Langley lors de la cérémonie de samedi, selon un rapport du Marine Corps. “Pas parce que la marque dans l’histoire, mais ce que cela affectera à l’avenir, en particulier pour les jeunes de la société qui veulent aspirer et considérer le Marine Corps comme une opportunité.”

