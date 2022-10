Une Première Nation fustige des policiers de Vancouver lors d’une cérémonie

Bella Bella, C.-B. –

De nombreux membres de la nation Heiltsuk ont ​​exprimé leur colère et leur frustration directement aux membres de la commission de police de Vancouver et aux hauts gradés du service de police de Vancouver, y compris le chef const. Adam Palmer, lors d’une cérémonie dans la grande maison de la Première Nation à Bella Bella lundi soir.

Les policiers en visite étaient censés être dans la communauté pour une cérémonie d’excuses, mais cela n’a pas pu avoir lieu comme prévu parce que les agents impliqués dans le menottage d’un Autochtone et de sa petite-fille alors âgée de 12 ans n’ont pas fait le déplacement.

“Je suis très anxieux en ce moment”, a déclaré Maxwell Johnson en s’adressant aux membres de la communauté et aux dignitaires de la police.

Johnson et sa petite-fille Tori-Anne étaient à Vancouver en décembre 2019 et ont réservé du temps pendant le voyage pour ouvrir un compte bancaire pour la jeune fille dans une succursale de la Banque de Montréal sur la rue Dunsmuir.

Le personnel de la banque pensait à tort que les cartes de statut que la paire utilisait comme pièce d’identité étaient frauduleuses et a discrètement appelé le 911.

La paire a rapporté que, lorsque VPD Consts. Canon Wong et Mitchel Tong sont arrivés à la banque, ils les ont immédiatement fait sortir et les ont menottés sur le trottoir occupé avant de leur poser des questions sur la situation.

Les membres de la nation Heiltsuk ont ​​déposé une plainte contre la commission de police auprès du Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique et, le mois dernier, la commission a accepté un règlement qui comprenait des excuses en personne à Bella Bella.

Lundi soir, la nation Heiltsuk a laissé une paire de chaises vides avec les noms de Tong et Wong dessus et a organisé ce qu’ils ont appelé une cérémonie édifiante pour Johnson et Tori-Anne, plutôt que la cérémonie d’excuses précédemment prévue.

“Pour que nous puissions aller de l’avant, nous devons le faire ensemble. Dans ces circonstances malheureuses, nous ne pouvons pas faire cela ce soir car deux personnes sont absentes”, a déclaré Kelly Brown de la Nation Heiltsuk lors d’une ouverture enflammée. remarques. “Cela doit être réglé par vous en tant qu’individus qui ont l’autorité et la responsabilité du service de police de Vancouver.”

Il a ensuite passé le micro à Johnson qui a également exprimé sa profonde déception que Wong et Tong ne soient pas là pour participer à la cérémonie afin que toutes les personnes impliquées puissent mettre toute la situation derrière elles.

“Vous savez, ce qui nous est arrivé n’aurait pas dû nous arriver. Nous n’aurions pas dû être emmenés et menottés dans la rue où tout le monde pouvait nous voir”, a-t-il déclaré alors que sa voix se brisait d’émotion. “Si vous aviez vu votre petit-fils être emmené et menotté là-bas, je ne pense pas que vous l’auriez aimé.”

Au nom de la commission de police, la vice-présidente Faye Wightman a présenté des excuses officielles.

“Le conseil s’excuse pour la douleur durable que M. Johnson, Tori-Anne, leurs proches et la communauté ont ressentie à la suite de cet incident”, a-t-elle déclaré. “Aujourd’hui, nous sommes ici pour aller de l’avant d’une manière qui ne diminue pas le mal qui vous a été causé, mais vient avec l’espoir d’une relation renforcée renouvelée à l’avenir.”

Les membres de la communauté et les policiers en visite ont ensuite partagé un repas dans la grande maison avant que les membres de la commission de police et Palmer ne distribuent des cadeaux décrits comme des bols de fête aux membres du Conseil tribal Heiltsuk, aux chefs héréditaires et aux anciens.

Palmer n’a fait aucune remarque à la communauté mais a partagé un moment avec Johnson à la fin de la cérémonie officielle.

En sortant du bâtiment, il ne s’arrêtait pas pour répondre aux questions des médias rassemblés – qui devaient plutôt lui crier des questions alors qu’il marchait d’un pas vif vers un quai où un bateau l’attendait pour le ramener à son hôtel dans le communauté voisine de Shearwater.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que ses officiers avaient agi de manière appropriée ce jour-là, Palmer a refusé de répondre directement à la question.

“Il y a eu un examen complet de la loi sur la police de tout cet incident et les faits de l’affaire sont de notoriété publique et très clairs”, a-t-il déclaré.

Pressé de fournir son opinion personnelle sur les actions discréditées des officiers qui ont menotté Johnson et Tori-Anne, il a de nouveau omis de fournir une réponse directe.

“Je vous ai dit que cette affaire est conclue avec la loi sur la police, et maintenant nous allons de l’avant. Et c’était le but de cette cérémonie”, a déclaré Palmer.

Si la cérémonie d’excuses s’était déroulée comme prévu, Johsnon dit qu’il aurait pu aller de l’avant – mais compte tenu de l’absence de Wong et Tong, il ne peut pas encore le faire.

“Je souhaite vraiment, vraiment qu’ils viennent pour que nous puissions tous avoir la fermeture”, a-t-il déclaré. “Cela fait partie de notre culture. Nous devons avoir une clôture. Lorsque nous avons une clôture, nous avons terminé. Mais parce qu’ils ne sont pas venus, nous n’avons pas encore terminé.”