Une Première Nation exige le congédiement d’un agent de la Police provinciale de l’Ontario après avoir prétendument laissé un homme sur une autoroute éloignée du nord de l’Ontario

Les dirigeants des Premières Nations demandent à la Police provinciale de l’Ontario de licencier l’un de ses sergents après qu’elle aurait laissé un homme sur le bord d’une route éloignée et lui aurait dit de ne pas retourner dans un canton du nord de l’Ontario à l’été 2019.

L’incident était essentiellement une “excursion sous les étoiles”, a déclaré Wilfred King, chef de la Première Nation de Gull Bay (également connue sous le nom de Kiashke Zaaging Anishinabek). C’est une pratique où les policiers conduisaient des gens, souvent des Autochtones soupçonnés d’intoxication publique, hors d’une ville, puis les laissaient sur le bord de la route pour se débrouiller seuls.

“Les droits de cet individu en vertu de la Charte ont été violés. Ses droits humains ont été violés et ses droits légaux ont été violés”, a déclaré King à CBC News.

“Elle devrait être renvoyée du service de police, car c’est un comportement criminel. Ce type de comportement ne devrait pas rester incontesté.”

Dans une déclaration à CBC News, le porte-parole de la Police provinciale de l’Ontario, Bill Dickson, a déclaré que l’affaire avait fait l’objet d’une enquête et que l’agent en question avait été expulsé de la région de Gull Bay. Dickson a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir de détails “sur d’éventuelles mesures disciplinaires informelles qui auraient pu être prises”, car il s’agit d’une affaire confidentielle et personnelle.

CBC News n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ce qui s’est passé et a demandé à Dickson si le sergent serait en mesure de donner une entrevue, mais la Police provinciale de l’Ontario n’a pas répondu à cette demande.

King et d’autres experts qui ont fait des recherches sur les visites sous les étoiles et l’abandon par la police, affirment que tout officier qui place quelqu’un en garde à vue sans procédure régulière, puis l’abandonne présente un comportement criminel.

“J’aurais pu mourir”

L’homme qui a été laissé sur le bord de la route, Jeremiah Skunk de la Première Nation Mishkeegogamang, a déclaré le sergent de la Police provinciale de l’Ontario. Tammy Bradley devrait être virée.

Dans une interview avec CBC News, Skunk a déclaré qu’il rendait visite à sa petite amie d’alors à Armstong, en Ontario, située à 250 kilomètres au nord de Thunder Bay et à 70 kilomètres au nord de Gull Bay, en juillet ou août 2019. Il était devant sa maison après leur eu une dispute, quand Bradley est arrivé, lui a mis les menottes et à l’arrière du croiseur.

Elle allait l’amener au détachement de la Première nation Whitesand voisine, mais il lui a demandé de le conduire à Thunder Bay, située à 190 kilomètres au sud de Gull Bay, car il ne connaissait personne d’autre dans la région.

Au lieu de cela, Skunk a déclaré qu’elle l’avait conduit environ 10 minutes sur la route, lui avait enlevé ses menottes et l’avait laissé sortir avec une demi-bouteille d’eau et un sandwich.

Elle m’a dit de ne pas revenir à Armstrong, sinon je serai accusé d’intrusion. – Jeremiah Skunk, racontant sa rencontre avec le sergent de l’OPP. Tammy Bradley

“Elle m’a dit de ne pas revenir à Armstrong, sinon je serai accusé d’intrusion”, se souvient Skunk.

Il a donc marché pendant 10 à 14 heures jusqu’à Gull Bay, la prochaine communauté la plus proche sur l’autoroute éloignée, par une chaude journée d’été, a déclaré Skunk. En chemin, il a dû boire de l’eau dans des flaques d’eau sur le bord de la route pour rester hydraté et a rencontré une ourse et deux oursons.

“J’aurais pu mourir”, a-t-il dit. “J’aurais pu [been] tué par un ours.”

Lorsque Skunk est arrivé à Gull Bay, il en a parlé à l’un des deux agents du service de police de Gull Bay et a déclaré avoir également déposé une plainte auprès d’une organisation policière à Toronto, mais il ne se souvient pas où il a déposé la plainte.

Il dit que sa mémoire est floue, mais en 2021, un officier qu’il pense être à Kenora, en Ontario, a appelé pour savoir ce qui s’était passé. Skunk dit qu’il n’a jamais eu de réponse et ne sait pas ce qui est arrivé à Bradley ou si elle a été disciplinée.

“Tout flic qui fait des choses comme ça, il devrait être renvoyé de son poste”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne faisait pas confiance aux policiers après que cela se soit produit.

Le porte-parole de l’OPP, Dickson, a déclaré que les allégations avaient fait l’objet d’une enquête par leur unité des normes professionnelles et que Skunk avait été informé des conclusions – bien que Skunk affirme qu’il ne se souvient d’aucune rencontre avec l’OPP.

Bradley n’a pas servi dans la région autour d’Armstrong depuis février 2022, et elle a été réaffectée à des “tâches non de première ligne” dans une autre partie de la province, a ajouté Dickson.

Longue histoire des «tournées sous les étoiles» de la police au Canada

Cette pratique d’abandon des Autochtones par la police a une longue histoire au Canada, selon deux chercheurs qui se sont entretenus avec CBC News.

Tous deux ont dit qu’ils étaient dérangés mais pas surpris d’entendre les allégations de Skunk.

Susan Schuppli, basée à Goldsmiths, Université de Londres, a enquêté sur la façon dont le froid et la température ont été utilisés comme instrument souvent clandestin de maintien de l’ordre en Amérique du Nord.

Les visites Starlight en sont un exemple, a déclaré Schuppli, en tant que pratique qui a été découverte en Saskatchewan au début des années 2000, où les Autochtones en particulier ont été placés en garde à vue, souvent tard dans la nuit et au cœur de l’hiver, conduits à la périphérie de la ville et abandonnée, forcée de rentrer seule à pied.

En 1990, Neil Stonechild, 17 ans, a été retrouvé mort de froid dans un champ éloigné à la périphérie de Saskatoon et plus d’une décennie plus tard, deux officiers ont été licenciés mais jamais inculpés pour leur rôle dans la mort de Stonechild.

Trois autres hommes ont été retrouvés morts de froid à l’extérieur de Saskatoon en janvier et février 2000 bien que les enquêtes sur leur mort n’aient pas révélé ce qui s’est passé avant leur mort .Deux policiers ont été reconnus coupables de séquestration en ce qui concerne la conduite d’une tournée starlight avec un quatrième homme au même moment en janvier 2000.

“Tout cas où quelqu’un est placé en garde à vue, où les documents nécessaires ne sont pas remplis … où il y a une abdication de toute responsabilité institutionnelle et éthique pour cette personne, en ce qui me concerne, c’est en fait une tournée starlight “, a déclaré Schuppli.

“La minute où quelqu’un est abandonné, qu’il n’est pas traité correctement lorsqu’il est placé en garde à vue, c’est le crime … c’est un acte extrêmement abusif et violent.”

C’est une pratique qui remonte à la création même des services de police au Canada, a déclaré Travis Hay, professeur adjoint à l’Université Mount Royal de Calgary. Historiquement, la police a appliqué un système consistant à retirer les peuples autochtones des espaces urbains, à limiter leur libre circulation et à les garder dans des réserves, a-t-il déclaré.

Cela a commencé au sens littéral, avec le système de laissez-passer, qui obligeait les membres des Premières Nations à obtenir un laissez-passer approuvé par un agent indien pour quitter la réserve, et se poursuit avec des épisodes comme celui que Skunk a décrit comme lui étant arrivé, a déclaré Hay.

“Les peuples autochtones, surtout s’ils sont perçus comme étant en état d’ébriété, peuvent être exposés à des formes de violence policière qui vont du harcèlement à l’agression en passant par la séquestration et jusqu’au meurtre dans le cas de certaines de ces morts glaciales. [in Saskatchewan],” il ajouta.

Gull Bay en attente de réponse à 3 plaintes

Le chef de Gull Bay, Wilfred King, a déclaré que ce comportement nécessite une enquête transparente et une responsabilité publique, ce qu’ils n’ont pas vu se produire au cours des trois dernières années.

En plus de la plainte que Skunk dit avoir déposée, King a déclaré que Gull Bay avait également déposé une plainte auprès de la Police provinciale de l’Ontario en 2019. Rien n’en est sorti, alors King a déclaré qu’ils avaient déposé une plainte supplémentaire directement auprès du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique, en février 2022, qui ont assuré à la communauté qu’ils enquêteraient et partageraient les résultats de l’enquête.

King dit qu’à part quelques appels et courriels, ils ne connaissent pas les conclusions de l’enquête ou le processus disciplinaire.

Pour lui, la décision de l’OPP d’affecter Bradley ailleurs en Ontario est en fait « une promotion plutôt qu’une mesure disciplinaire quand on considère que la plupart des agents de l’OPP ne veulent pas être affectés dans le Nord.

“Elle détient toujours le grade de sergent, et je ne sais pas si elle supervise d’autres policiers [or if] elle est située dans et autour des Premières Nations », a déclaré King.

Wilfred King, chef de Gull Bay (également connu sous le nom de Kiashke Zaaging Anishinaabek), dit qu’il a perdu confiance en la Police provinciale de l’Ontario pour fournir des services de police à la Première Nation. (Conseil tribal de Nokiiwin)

Dickson a déclaré qu’ils ne pouvaient pas partager les résultats de l’enquête avec les dirigeants de Gull Bay car ils “n’étaient pas des plaignants dans cette affaire”.

Deux autres plaintes sérieuses ont été déposées auprès du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique, au sujet de la conduite de Bradley. Il s’agit notamment d’allégations selon lesquelles elle aurait volé de l’équipement au détachement d’Armstrong de la Police provinciale de l’Ontario et ordonné que des accusations soient portées contre un membre de la communauté de Gull Bay et un membre du personnel de la Première Nation, les deux sans fondement ni preuve.

King dit que la Police provinciale de l’Ontario n’a toujours pas répondu à ces plaintes.

Dans un communiqué lundi matin, le porte-parole de la Police provinciale de l’Ontario, Dickson, a déclaré que la police considérait l’une des plaintes comme résolue et que l’organisation examinait actuellement l’autre contre le sergent. Bradley.

Gull Bay continuera de faire pression pour obtenir des réponses à ces plaintes, a déclaré King, et prévoit de présenter des motions lors des prochaines réunions des chefs de l’Ontario et de l’Assemblée des Premières Nations.

“Je n’ai aucune confiance en ce service de police, et je pense vraiment qu’il y a un réel besoin maintenant d’avoir des services de police des Premières Nations à travers le Canada dans toutes les communautés des Premières Nations.”