Une Première Nation et une entreprise de technologie collaborent pour se préparer aux effets du changement climatique sur les eaux de récolte

Une Première Nation travaille aux côtés d’une entreprise de technologie de la Colombie-Britannique pour en savoir plus sur la façon dont le changement climatique affecte les eaux dans lesquelles elle récolte de la nourriture.

Dans un effort pour préserver et même renforcer la capacité de récolte des fruits de mer, la Première nation T’Sou-ke, dans le sud de l’île de Vancouver, s’est tournée il y a environ 18 mois vers MarineLabs, basé à Victoria, qui recueille des données en temps réel sur l’océan pour mieux comprendre ce qui se passe dans le bassin de Sooke et dans les autres zones qu’il utilise.

Un certain nombre de problèmes sont survenus dans le bassin de Sooke – une crique abritée à environ 20 kilomètres à l’ouest de Victoria – qui pourraient avoir une incidence sur la façon dont la nation T’Sou-ke utilise les eaux.

Le changement climatique a fait des ravages dans la région : l’augmentation des températures dans l’air et dans la mer a tué la vie marine, y compris d’importantes sources de nourriture traditionnelles pour la nation ; tandis que les tempêtes extrêmes sont de plus en plus fréquentes, ce à quoi les dirigeants du pays souhaitent que la communauté soit mieux préparée.

De plus, les navires abandonnés, les déchets miniers et le trafic maritime ont pollué l’eau et affecté la récolte des mollusques et crustacés au cours des dernières décennies, tandis qu’un rapport 2019 du ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique a recommandé une surveillance régulière de l’eau du bassin en raison du développement rapide dans la région.

Partie du territoire traditionnel de la Première Nation T’Sou-ke, sur la côte sud de l’île de Vancouver. (Rohit Joseph/CBC)

MarineLabs espère maintenant obtenir des données sur la zone en utilisant des bouées intelligentes dotées de capteurs pour détecter la vitesse du vent, la taille des vagues, le nombre de bateaux ou de navires qui traversent, la température et la salinité de l’eau.

“La science est la clé”, a déclaré le chef de la nation T’Sou-ke, Gordon Planes. “Connaître l’historique de ce qui s’est passé ces dernières années pourra vraiment nous dire où nous en sommes. Cela jettera les bases de l’avenir.”

Planes, qui passe également par Hyakwacha, a déclaré qu’il espère que les bouées aideront à détecter une augmentation de la navigation, à révéler les préoccupations environnementales existantes et à déterminer ce que sa Première Nation peut faire pour faire face et s’adapter au changement climatique.

Une bouée intelligente MarineLabs, qui collecte une gamme de données allant de la vitesse du vent et de la taille des vagues à l’activité des bateaux dans les eaux environnantes. (Rohit Joseph/CBC)

Une augmentation des épisodes de chaleur accablante, par exemple, peut modifier la chimie de l’eau, ce qui à son tour affecte l’écosystème marin et les créatures qui ont toujours été récoltées par les T’Sou-ke pour se nourrir.

“Cela pourrait avoir un effet négatif sur qui nous sommes et sur la façon dont nous vivons nos vies sur ce littoral”, a déclaré Planes.

Une lecture des bouées qui montre les températures de l’eau dans le bassin de Sooke le 27 juillet. (MarineLabs)

Le PDG de MarineLabs, Scott Beatty, a déclaré qu’il existe actuellement 41 capteurs le long des côtes canadiennes qui sont similaires à ceux de son entreprise mais généralement plus anciens – mais il pense qu’il devrait y en avoir des milliers pour que les communautés, les entreprises privées et le gouvernement puissent utiliser ces informations pour comprendre l’impact du changement climatique.

“Les statistiques de l’océan changent et le changement climatique aggrave la situation”, a déclaré Beatty.

Beatty a déclaré que si les opérateurs du Zim Kingston, un porte-conteneurs qui a perdu des dizaines de conteneurs lorsqu’il a rencontré une mer agitée et a finalement pris feu à l’automne 2021, avaient eu accès à ce type de données, ils auraient peut-être pu éviter la catastrophe. .

“Il s’agit d’être proactif, d’avoir plus de données en cas d’intervention en cas de déversement”, a-t-il déclaré.

Ryan Chamberland, directeur maritime de la nation T’Sou-ke, a déclaré qu’il aimerait voir d’autres communautés et branches du gouvernement investir dans des projets similaires.

“Cela aide vraiment à protéger cet investissement à long terme d’avoir ces pêcheries et l’accès aux pêcheries alimentaires et cérémonielles”, a-t-il déclaré.

“C’est un autre outil que les communautés côtières, les Premières Nations peuvent utiliser pour effectuer l’entretien préventif qui doit avoir lieu sur notre côte.”

