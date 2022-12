Une Première Nation de l’ouest de la Colombie-Britannique progresse vers la souveraineté énergétique

Six ans après qu’un déversement dévastateur de diesel a mis en évidence sa dépendance aux combustibles fossiles, la nation Haíɫzaqv (Heiltsuk) dans l’ouest de la Colombie-Britannique affirme qu’elle se dirige vers la souveraineté énergétique et la décarbonisation, en introduisant tout, des pompes à chaleur, des panneaux solaires et du compostage solaire dans sa communauté.

Sur 13 octobre 2016 Nathan E. Stewart de Kirby Corporation a déversé environ 110 000 litres de diesel et 2 000 autres litres de lubrifiants après s’être échoué dans le chenal Seaforth près de Bella Bella, en Colombie-Britannique, la plus grande communauté de la nation Heiltsuk.

La nation a poursuivi en justice la société multimilliardaire en 2018, mais dit aide fédérale et provinciale ont été difficiles à trouver dans les années qui ont suivi le déversement bancs de palourdes dévastés sur le territoire traditionnel de la nation.

Q̓án̓ístisḷa (Michael Vegh), le conseiller en mise en œuvre de l’énergie pour l’équipe d’action climatique de Heiltsuk, affirme que c’était en partie la motivation derrière les projets d’énergie propre ultérieurs du pays.

“Je pense [the spill] a fait prendre conscience à la communauté à quel point le risque est réel lorsque nous expédions du pétrole et du diesel pour chauffer notre communauté », a-t-il déclaré à CBC News.

“Aujourd’hui, ce n’est tout simplement plus un risque que nous devons prendre et nous pouvons trouver des alternatives à cela … nous ne sommes plus simplement coincés dans le traumatisme de cet événement. Nous prenons des mesures.”

Du diesel a fui sur le rivage des îles de la forêt pluviale du Grand Ours pendant des semaines après le naufrage du Nathan E. Stewart près de Bella Bella en 2016. (April Bencze/Nation Heiltsuk)

L’histoire de la Nation Heiltsuk, située relativement loin des centres urbains et qui doit donc dépendre de l’énergie importée, est pas rare à travers le Canada.

Vegh dit que l’une des principales priorités de la stratégie climatique du pays était de s’attaquer au chauffage domestique, qui constituait 60 % des émissions de gaz à effet de serre de la communauté, principalement dues au chauffage au diesel.

Aujourd’hui, environ 75 % des maisons de Bella Bella sont équipées d’installations éconergétiques pompes à chaleur électriques installé – Vegh estimant que le ménage moyen économise 1 500 $ en frais de chauffage et produit cinq tonnes de moins d’émissions de gaz à effet de serre par an.

Des centaines de pompes à chaleur, comme celle-ci illustrée ici, ont été installées à Bella Bella, en Colombie-Britannique, dans le cadre des plans de souveraineté climatique de la nation Heiltsuk. (Camille Vernet/Radio Canada)

“Au niveau très domestique, les pompes à chaleur créent une meilleure source de chauffage dans les maisons et créent une meilleure qualité de l’air qui réduit les problèmes respiratoires”, a-t-il déclaré. “C’est avoir un chez-soi dans la communauté qui [much] plus abordable.

“Nos objectifs d’action pour le climat… garantissent que tous les moyens d’énergie, de transport et les ressources de notre communauté sont durables et ne nuiront pas à notre mode de vie.”

Panneaux solaires et compost

Q̓átuw̓as (Gahtuwos) Brown, responsable des communications pour le Groupe d’action climatique Heiltsuk a déclaré que l’électricité de la communauté provient en grande partie d’une centrale électrique de BC Hydro exploitée par la société privée Boralex.

Elle a déclaré que la nation était en pourparlers pour acheter la centrale hydroélectrique, dans le cadre de la consolidation de la souveraineté énergétique de Heiltsuk.

“Ils essaient de nous le vendre pour plus de 12 millions de dollars”, a-t-elle déclaré. “Cela montre les inégalités financières qui existent encore entre la société des colons et les sociétés autochtones, ainsi que les systèmes de valeurs.”

La Nation Heiltsuk comprend plus de 2 400 personnes. Plus de 1 600 d’entre eux résident à Bella Bella, en Colombie-Britannique, sur la côte est de ce qui est maintenant connu sous le nom d’île Campbell. (Camille Vernet/Radio Canada)

Brown dit que la communauté avait encore des générateurs diesel de secours en cas de panne de courant, ce qui, selon elle, est “assez souvent” à Bella Bella car l’usine était à pleine capacité.

Aujourd’hui, l’un des bâtiments de la communauté, le Centre de santé et de bien-être Kunsoot est entièrement alimenté par des panneaux solaires, y compris ses toilettes – quelque chose que Brown dit est un marqueur des choses à venir.

Q̓átuw̓as Brown est assis sur un bateau à côté des bâtiments à énergie solaire qui composent le centre de santé et de bien-être Kunsoot. Elle dit qu’il est prévu d’introduire des panneaux solaires dans tout le pays. (Camille Vernet/Radio Canada)

Elle dit que les efforts de souveraineté énergétique du pays sont également liés à leurs efforts de souveraineté alimentaire, qui comprennent une poussée vers l’agriculture verticale .

Le gouvernement fédéral dit plus de financement à venir

Le Plan d’action climatique de la Première Nation Heiltsuk s’est démarqué au niveau fédéral par la portée et la quantité de ses projets proposés. Il a remporté le prix de la communauté de l’année de Clean Energy BC en mai .

La nation est l’un des participants au gouvernement fédéral Initiative autochtone hors diesel qui a aidé à verser 1,8 million de dollars à des projets, dont le centre communautaire à énergie solaire.

Les panneaux solaires installés au centre de santé et de bien-être Kunsoot ont aidé à alimenter sa construction. Le centre cherche à connecter les membres de la communauté à la nature et à la terre. (Camille Vernet/Radio Canada)

“Quand je pense aux inégalités qui existent au Canada, je sais qu’il s’agit d’une histoire unique et ne devrait pas être simplement une belle et unique histoire”, a déclaré Brown. « Ça devrait être la norme, ça devrait être le strict minimum pour chaque Première Nation.

“Nous sommes une petite communauté d’environ 1 600 personnes. Notre empreinte carbone n’est pas énorme, mais ce que nous espérons, c’est que d’autres communautés, d’autres municipalités pourront regarder ce que nous faisons.”

Q̓átuw̓as Brown, à gauche, et Astrid Wilson, à droite, se disent fières du travail de leur pays pour lutter contre le changement climatique. (Camille Vernet/Radio Canada)

Selon Ressources naturelles Canada, il y a 224 collectivités « éloignées » au Canada qui dépendent du diesel. Plus de 70 % de ces communautés – 162 au total – sont des communautés autochtones.

« Le plan à long terme est d’être en mesure d’aider toutes les communautés à réduire leur dépendance au diesel partout et chaque fois que c’est possible », a déclaré Éric Lévesque, responsable du développement des politiques au ministère.

“Au cours des dernières années… nous avons soutenu plus de 130 communautés.”