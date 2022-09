Une Première Nation crée une nouvelle maison pour les chaussures pour enfants laissées l’an dernier sur la Colline du Parlement

Une Première Nation de l’ouest du Québec a fait un nouveau foyer pour les chaussures qui ont été laissées sur la Colline du Parlement l’année dernière en mémoire des enfants qui ne sont jamais revenus dans leur famille après avoir été forcés de fréquenter les pensionnats du Canada.

Jeudi, des aînés, des élèves et d’autres membres de la communauté se sont rassemblés sur une colline qui surplombe l’école de la 1re à la 11e année à Kitigan Zibi Anishinābeg, une Première Nation algonquine située à 136 kilomètres au nord d’Ottawa.

C’est sur cette colline escarpée, à l’intérieur d’un grand cercle de pierres peintes en orange, que les chaussures qui s’accumulaient devant l’édifice du Centre ont été enfouies dans des paniers en écorce de bouleau marqués des empreintes de mains d’étudiants locaux.

Après avoir été retirés de la Colline du Parlement en octobre dernier sous la direction d’aînés algonquins, « ils avaient besoin d’un endroit », a déclaré Alison Commando, une éducatrice locale de Kitigan Zibi Anishinābeg. Ils ont été enterrés sur la colline ce printemps.

Le mémorial de la Colline du Parlement a pris forme après que la Première nation Tk’emlúps te Secwépemc en Colombie-Britannique a annoncé qu’elle avait découvert plus de 200 lieux de sépulture présumés près de l’ancien pensionnat de Kamloops.

C’était l’un des nombreux monuments commémoratifs avec des chaussures et des jouets pour enfants qui sont apparus à travers le pays, après que la découverte a déclenché un bilan national impliquant le traitement historique et continu des peuples autochtones au Canada.

Jenny Tenasco, une survivante du pensionnat de Kitigan Zibi Anishinābeg, fait partie des aînés qui ont convenu que les chaussures avaient besoin d’un lieu de repos final approprié.

“Ce sera une autre façon de respecter les enfants et une partie de la guérison”, a-t-elle déclaré.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation estime, sur la base des registres de décès, qu’au moins 4 100 enfants sont morts dans des pensionnats à travers le Canada, et que beaucoup ont probablement été enterrés dans des tombes anonymes et sans surveillance dans des écoles ou des cimetières scolaires.

Le vrai chiffre est probablement beaucoup plus élevé. Murray Sinclair, l’ancien président de la Commission de vérité et réconciliation, a déclaré que jusqu’à 25 000 enfants pourraient être morts dans les écoles.

Des chaussures, des jouets et plus encore ont été installés autour de la flamme du centenaire sur la colline du Parlement à Ottawa le 2 juin 2021 en reconnaissance de ce que l’on pense être la découverte de restes d’enfants sur le site d’un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique. (Brian Morris/CBC)

Tenasco a été envoyé au pensionnat Cecilia Jeffrey géré par l’Église presbytérienne à Kenora, en Ontario, situé à près de 2 000 kilomètres de Kitigan Zibi Anishinābeg.

Elle se souvient de la douleur qu’elle a ressentie lorsqu’elle a été emmenée en bus après s’être fait arracher des dents, et de l’agonie d’avoir été séparée de sa sœur aînée par une clôture.

“Nous n’avons jamais été autorisés à parler notre langue”, a-t-elle déclaré. “C’étaient des mots volés.”

Jenny Tenasco, une aînée de Kitigan Zibi Anishinābeg, a fréquenté un pensionnat à près de 2 000 kilomètres à Kenora, en Ontario. (Guy Quenneville/Radio-Canada)

Un lieu de “résilience”

Commando, le conseiller d’orientation de l’école Kitigan Zibi Kikinamadinan – qui est reliée au site de la colline par un sentier pédestre – a accueilli classe après classe au sommet de la colline jeudi. Des enfants de tous âges l’ont aidée à former le cercle de pierres.

Commando a déclaré que le site résonnait en elle parce que, contrairement aux pensionnats, où les élèves étaient dépouillés de leur culture, Kitigan Zibi Kikinamadinan a demandé avec succès dans les années 1970 de prendre en charge son propre système éducatif.

“Je suis contente que les choses aient changé. Mais ça n’aurait jamais dû être comme ça”, a déclaré Mia Chabot, une élève de 11e année.

Des objets commémoratifs de la Colline du Parlement trouvent refuge à Kitigan Zibi Anishinabeg Alison Commando, conseillère d’orientation à l’école Kitigan Zibi Kikinamadinan, affirme que le mémorial vise à reconnaître les élèves des pensionnats tout en honorant la résilience de la communauté.

Commando a déclaré que sa mère, comme Tenasco, avait fréquenté un pensionnat et avait survécu.

“Si elle avait été l’une de ces étudiantes qui ne l’ont pas fait, je n’existerais pas”, a déclaré Commando.

«Mon fils n’existerait pas. Ma famille n’existerait pas. [weren’t.]”

La conseillère d’orientation Alison Commando a accueilli les étudiants sur le nouveau site jeudi. (Guy Quenneville/Radio-Canada)

Commando espère que le site de la colline, en plus de servir de mémorial permanent et de lieu de rencontre – des bancs seront ajoutés plus tard – sera également une source de “résilience”.

“Il s’agit de les honorer”, a-t-elle dit à propos des élèves des pensionnats qui n’ont pas survécu, “mais je ne veux pas traumatiser les survivants encore et encore pour qu’ils parlent de ce qu’ils ont vécu”.

“Parlons de notre résilience. Parlons de qui nous sommes et où nous en sommes maintenant. C’est pourquoi nos étudiants sont impliqués.”