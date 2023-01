Une première année douce-amère pour la nouvelle chancelière allemande

Pourtant, en Europe, où le départ de Mme Merkel après 16 ans au pouvoir a laissé beaucoup de personnes se sentir démunies, les difficultés de croissance du gouvernement de M. Scholz cette année – dont près de la moitié des ministres n’avaient aucune expérience exécutive préalable – se font encore sentir avec acuité.

La direction de M. Scholz a reçu des critiques mitigées parmi les alliés inquiets que la démocratie la plus puissante d’Europe se replie sur elle-même alors que le continent fait face à l’une de ses plus grandes crises depuis des décennies avec l’invasion russe.

M. Scholz a reçu de nombreux éloges en février, quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, lorsqu’il a appelé à un « Zeitenwende », ou « tournant » – un pivot vers une Allemagne plus affirmée en matière de politique étrangère et militaire. Près d’un an plus tard, cependant, une vision claire de la chancelière sur ce que cela signifie reste incomplète.

Avant l’année dernière, les Allemands avaient adopté un idéal pacifiste en matière d’affaires étrangères, une réaction à son héritage de violence pendant la Seconde Guerre mondiale.

La coalition Scholz, composée de Verts progressistes, de Libéraux démocrates libéraux et de Sociaux-démocrates de centre-gauche, a commencé à briser ce tabou. Il a mis en place un fonds spécial de 100 milliards d’euros, soit environ 106 milliards de dollars, pour revitaliser et réarmer l’armée.

Et selon la chancellerie, l’Allemagne est l’un des principaux fournisseurs d’armes à l’Ukraine, livrant des armes comme des obusiers, des lanceurs de missiles portables Stinger et des véhicules de type char Gepard. Berlin a même donné le nouveau système de défense aérienne IRIS-T à l’Ukraine avant de recevoir le sien.