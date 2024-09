Une prédiction audacieuse pour les 32 équipes de la LNH

Certains mots font beaucoup de travail pour vous.

Laisser tomber une prédiction de pré-saison pour chaque équipe de la LNH peut vous laisser plus exposé qu’un gardien de but qui s’est éloigné un peu trop de son terrain. Insufflez une pensée dans le monde et ce sont vos fesses qui sont en jeu lorsque la prise devient verte.

Entrez le mot « gras ».

Une prédiction est une chose, mais lorsque vous la faites précéder d’un mot qui dit : « Attachez votre ceinture, on devient un peu fou ici », cela permet à votre alter ego légèrement déséquilibré de prendre le relais et de laisser s’envoler des idées qui autrement pourraient reste réprimé.

C’est comme dire à un quatrième trio qui a sauté sur des sels odorants de sortir et de gagner la partie.

Donc, avec notre mise en garde fermement en place, laissons tomber 32 nuggets qui sont un peu (à beaucoup) épicés.

Canards d’Anaheim : Une équipe qui a terminé avec deux buteurs de 20 buts la saison dernière (Troy Terry et Frank Vatrano) en aura sept cette année alors que l’offensive des Ducks fait un grand pas en avant. En plus de Terry et Vatrano qui reviennent à la barre des 20 buts, Leo Carlsson, Mason McTavish, Trevor Zegras, Alex Killorn et la recrue Cutter Gauthier y parviendront également.

Bruins de Boston : Une année de carrière pour Charlie McAvoy se traduit par une victoire au Trophée Norris.

Sabres de buffle : Quatre des six meilleurs attaquants des Sabres – Tage Thompson, Alex Tuch, Jack Quinn et JJ Peterka – dépasseront les 30 buts.

Flammes de Calgary: Malgré une solide saison recrue de Dustin Wolf, les Flames termineront près du bas de la ligue et se classeront parmi les trois premiers pour la première fois depuis leur déménagement d’Atlanta à Calgary il y a 45 ans.

Ouragans de la Caroline: Seth Jarvis deviendra seulement le troisième joueur à porter l’uniforme des Hurricanes de la Caroline à enregistrer une saison de 40 buts, puis Andrei Svechnikov deviendra le quatrième, après Eric Staal (deux fois) et Jeff O’Neil.

Blackhawks de Chicago : S’appuyant sur les progrès de Connor Bédard, Taylor Hall connaîtra sa meilleure saison depuis qu’il a remporté le titre de MVP 2018, terminant avec une ligne de 25-40-65.

Avalanche du Colorado : Justus Annunen sera le titulaire incontesté des Avs à la mi-novembre et ne regardera jamais en arrière, affichant un pourcentage d’arrêts de ,917 cette saison.

Vestes bleues de Columbus: Le premier but de la saison des Jackets sera marqué par Sean Monahan à 13:13 de la première période et il n’y aura pas de sécheresse oculaire à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment.

Étoiles de Dallas: Les Stars all-in mordront et échangeront à partir d’une zone de force – les jeunes attaquants – pour répondre à un domaine de besoin – le côté droit de la défense – et distribueront Mavrik Bourque aux Flames en retour de Rasmus Andersson.

Red Wings de Détroit: Les Wings continueront de faire pression pour les séries éliminatoires en acquérant le garçon local Cam Fowler pour renforcer le corps défensif. Fowler peut se glisser dans un rôle de deuxième paire avec Detroit grâce au pas en avant que Simon Edvinsson est sur le point d’avoir lors de sa première campagne complète dans la LNH.

Oilers d’Edmonton : Jeff Skinner – la recrue de l’année 2011 – marquera deux buts à son premier match éliminatoire en carrière dans la LNH.

Panthères de Floride : Deux Panthers auront des swings de 20 buts ; Sam Reinhart passera de 57 à 37 buts, tandis que Matthew Tkachuk passera de 26 à 46.

Kings de Los Angeles: Les Kings ne perdront pas contre les Oilers au premier tour des séries éliminatoires… parce que des problèmes persistants avec les gardiens de but leur feront rater la deuxième wild card d’un seul point.

Sauvage du Minnesota : Zeev Buium – repêché 12e au total en juin – signera avec le Wild après la fin de sa saison universitaire et indiquera immédiatement clairement que Minny est installée à l’arrière pour 15 ans avec Brock Faber du côté droit et Buium du côté gauche.

Canadiens de Montréal: Le Tricolore connaît une disette de Coupe depuis 31 ans. Cela va continuer. Croyez-le ou non, ils ont également une sécheresse de 52 ans pour le Trophée Calder. Cela se terminera lorsque Lane Hutson organisera la première campagne de recrue de l’année pour Montréal depuis Ken Dryden en 1972.

Prédateurs de Nashville : Filip Forsberg deviendra le premier buteur de 50 buts de l’histoire de la franchise en atteignant ce chiffre. Jonathan Marchessault marquera exactement la moitié de ce nombre à sa première année avec les Preds et Steven Stamkos partagera plus ou moins la différence avec 37.

Diables du New Jersey : Jack Hughes enregistrera 130 points et sera finaliste Hart et Ted Lindsay.

Insulaires de New York : Malgré quelques inquiétudes concernant son état de santé, Ilya Sorokin se portera très bien. Tellement bien, en fait, qu’il remportera le Trophée Vézina grâce à une excellente deuxième moitié de saison.

Rangers de New York : Les Rangers, maintenant ou jamais, enverront Kaapo Kakko aux Jets dans le cadre d’un package visant à obtenir Nikolaj Ehlers.

Sénateurs d’Ottawa : Brady Tkachuk améliorera son total de buts de 10 à 47, marquant un de plus que les 46 que son frère Matthew marque.

Flyers de Philadelphie: Cam York et Jamie Drysdale deviendront tous deux défenseurs à 50 points.

Pingouins de Pittsburgh: Cette formation ancienne et fragile va se déformer et les Pens chuteront au classement. Le côté positif, cependant, c’est que 20 ans après avoir repêché Sidney Crosby, la chance de Pittsburgh frappera à nouveau et les Pens seront repêchés au premier rang du classement général en 2025.

Requins de San José : L’acquisition estivale, Jake Walman, bénéficiera de toutes sortes de temps de glace et marquera 20 buts depuis l’arrière.

Kraken de Seattle : Shane Wright montrera pourquoi il était le quatrième choix au repêchage en 2022.

Blues de Saint-Louis : Robert Thomas enregistrera sa première saison à 100 points.

Lightning de Tampa Bay: Les Bolts remporteront la division Atlantique avec 107 points, grâce à une solide année de rebond d’Andrei Vasilevskiy et à l’adéquation parfaite avec Jake Guentzel.

Maple Leafs de Toronto : Toute cette consternation sera vaine ; Joseph Woll et Anthony Stolarz s’avéreront être l’un des meilleurs duos de la ligue.

Club de hockey de l’Utah : L’Utah Hockey Club participera aux séries éliminatoires. Je le répète, l’Utah Hockey Club participera aux séries éliminatoires.

Canucks de Vancouver: Le nouveau venu Jake DeBrusk établira un sommet en carrière avec 35 buts.

Chevaliers d’or de Vegas: Après avoir participé aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2024 en tant qu’équipe wild card, les Golden Knights – avec Noah Hanifin et Tomas Hertl obtenant des saisons complètes à Vegas, et un Shea Theodore en bonne santé connaissant une année de rebond énorme – remonteront au classement et termine avec 111 points, un de moins qu’Edmonton pour la première place dans le Pacifique.

Capitales de Washington : Alex Ovechkin nous laissera tous en suspens en marquant 40 buts cette année, ce qui le placera un derrière la marque historique de Wayne Gretzky de 894 avant la saison prochaine.

Jets de Winnipeg: Gabe Vilardi joue 82 et marque 35.