Une infection à coronavirus PASSÉE ne protège pas les jeunes contre la réinfection, a révélé une nouvelle étude.

Boffins a découvert que même avec des anticorps d’une infection précédente à Covid-19, se faire vacciner reste le moyen numéro un pour éviter de contracter à nouveau un coronavirus et réduire les taux de transmission.

L’infection passée à coronavirus n’empêche pas les jeunes de contracter à nouveau Covid, ont découvert des chercheurs Crédit: AFP

Les tests peuvent aider à localiser les épidémies de Covid pour éviter la transmission Crédit: AFP

Les chercheurs qui étudient plus de 3000 membres en bonne santé de l’ultra-fit US Marine Corps, la plupart âgés de 18 à 20 ans, ont découvert qu’environ dix pour cent d’entre eux avaient déjà contracté Covid.

Cela par rapport à environ la moitié de ceux qui ont contracté le virus pour la première fois entre mai et décembre de l’année dernière.

Bien que l’étude portait sur de jeunes recrues en bonne santé, principalement de sexe masculin, les chercheurs pensent que le risque de réinfection s’applique également à de nombreux jeunes.

Le professeur Stuart Sealfon, de l’école de médecine Icahn de Mount Sinai, New York, et auteur principal de l’étude, a déclaré: «Alors que les déploiements de vaccins continuent de prendre de l’ampleur, il est important de se rappeler que, malgré une infection antérieure à Covid-19, les jeunes peut à nouveau attraper le virus et peut encore le transmettre à d’autres.

«L’immunité n’est pas garantie par une infection passée, et des vaccins qui fournissent une protection supplémentaire sont toujours nécessaires pour ceux qui ont eu Covid-19.»

Les chercheurs ont souligné que les taux exacts de réinfection seraient différents de ceux de l’étude, car les conditions de vie surpeuplées sur une base militaire et les contacts étroits requis pour la formation de base contribuent probablement à un taux d’infection global plus élevé.

En comparant les nouvelles infections entre les patients qui ont eu Covid pour la première fois et ceux qui ont été réinfectés, les professeurs ont constaté que la quantité de virus mesurable – ou charge virale – différait.

Chez les marines réinfectés, la charge virale n’était en moyenne que 10 fois plus faible que chez ceux infectés pour la première fois.

Les auteurs pensent que cela suggère que certaines personnes réinfectées pourraient encore être en mesure de transmettre le virus.

L’étude publiée dans le journal The Lancet Respiratory Medicine a également montré que la plupart des nouveaux cas – 84% des personnes infectées par Covid dans le passé – étaient asymptomatiques tandis que 68% de ceux qui avaient un coronavirus pour la première fois n’avaient aucun symptôme.