Une poussière semblable à du pop-corn sautant autour des astéroïdes rend les roches spatiales plus rugueuses, selon une étude

La surface inégale des astéroïdes pourrait être le résultat d’un “effet de pop-corn” de la poussière, suggère une nouvelle étude menée par des physiciens de l’Université du Colorado à Boulder. L’effet au fil du temps aide à ranger les petits astéroïdes, leur faisant perdre de la poussière et leur donnant un aspect rugueux et escarpé depuis l’espace. Selon les scientifiques, l’étude publiée dans la revue Nature Astronomy pourrait servir de guide dans la recherche sur la façon dont les astéroïdes changent de forme au fil du temps ou comment ils migrent dans l’espace, les rapprochant parfois dangereusement de la Terre. La recherche a commencé avec quelques images partagées par la NASA en 2020 après que son vaisseau spatial nommé OSIRIS-REx a parcouru plus d’un milliard de kilomètres pour rencontrer l’astéroïde (191055) Bennu, a rapporté Science Daily. Contrairement à l’hypothèse, la surface de cet astéroïde ressemblait à du papier de verre rugueux et non lisse. De gros rochers éparpillés sur les extérieurs ont également été repérés.

La découverte a incité les chercheurs de Colorado Boulder à construire une simulation ou des modèles informatiques et des expériences en laboratoire pour explorer le puzzle des surfaces rugueuses des astéroïdes.

Hsiang-Wen (Sean) Hsu, l’auteur principal de l’étude, a déclaré que son équipe avait découvert que des forces similaires à l’électricité statique pouvaient projeter les plus petits grains de poussière de l’astéroïde et dans l’espace, ne laissant derrière eux que des roches plus grosses.

Pour la recherche, les scientifiques ont effectué une série de calculs examinant la physique du régolithe sur deux astéroïdes hypothétiques, en suivant comment la poussière pourrait se former, puis sauter sur des centaines de milliers d’années. L’un de ces astéroïdes mesurait environ un demi-mile et le second plusieurs miles de large.

Les résultats ont montré que lorsque des grains de poussière sautaient sur le plus gros astéroïde, ils ne pouvaient pas gagner suffisamment de vitesse pour se libérer de sa gravité. La même chose n’était pas vraie sur le plus petit.

Bien que les astéroïdes puissent sembler figés dans le temps, ils évoluent tout au long de leur vie. Expliquant l’effet, les chercheurs ont déclaré que les astéroïdes comme Bennu tournent constamment, ce qui expose leurs surfaces à la lumière du soleil, puis à nouveau à l’ombre et à la lumière du soleil. Le cycle sans fin de chauffage et un effet de refroidissement exercent une pression sur les grosses roches à sa surface et elles finissent par développer une fissure avec le temps et de petits grains de poussière disparaissent. Les grains de poussière qui s’envolent peuvent atteindre une vitesse de plus de 20 milles à l’heure.

Les chercheurs pensent que les phénomènes ne sont peut-être pas exclusifs à l’astéroïde Bennu, et une physique similaire se produit sur d’autres corps sans air comme la lune et même les anneaux de Saturne.

