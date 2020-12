À l’approche de l’hiver, le temps froid, la pollution et l’apathie du public envers le coronavirus pèsent lourdement sur le système de soins de santé limité du Pakistan.

On a dit à M. Shaheen qu’il pourrait y avoir de la place dans un hôpital privé, pour 625 $ par jour, bien au-dessus de ce que ses gains de 10 $ par jour pouvaient couvrir. Il a emmené son père à la maison pour mourir.

KARACHI, Pakistan – Iqbal Shaheen, chauffeur de taxi, a conduit son père malade dans les trois principaux hôpitaux de cette ville. Tous leurs lits de soins intensifs et ventilateurs étaient occupés.

Le taux de positivité de Covid-19 au Pakistan a grimpé en flèche jusqu’à environ 7,7 pour cent des tests administrés ces dernières semaines contre seulement 2% en octobre, ce qui a incité les experts de la santé et les médecins de Karachi à demander au gouvernement d’imposer un verrouillage strict à l’échelle nationale.

Le Premier ministre Imran Khan a fermé des écoles mais a exclu un deuxième verrouillage, affirmant que cela décimerait l’économie.

«Nous ne voulons pas conduire les gens à la mort à cause de la faim, tout en les sauvant du coronavirus», M. Khan a déclaré aux journalistes en novembre.

Selon les chiffres officiels, le Pakistan résiste mieux au coronavirus que les États-Unis, l’Europe et l’Inde voisine. Le nombre total d’infections a atteint 448 522, selon des chercheurs de l’Université Johns Hopkins utilisant des chiffres officiels, et plus de 9 000 personnes sont décédées.